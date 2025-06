Pizza in Piazza Vicenza 2025: tre giorni di gusto, musica e cultura

La pizza torna protagonista a Piazza dei Signori di Vicenza per raccontare le sue più attuali espressioni e le tendenze. Dal 13 al 15 giugno è infatti in programma la terza edizione di Pizza in Piazza, l’evento firmato Aenp (l’Associazione Eccellenza nella Pizza) che porterà appassionati e professionisti alla scoperta di un mondo, quello della pizza in Veneto, fra firme d’eccellenza e nuove promesse.

A Pizza in Piazza 2025 le migliori pizze del territorio

Una tre giorni tutta dedicata al simbolo della cucina italiana più amato nel mondo con lo sfondo di una delle piazze più suggestive d’Italia.

I protagonisti di Pizza in Piazza 2025

Saranno 11 i pizzaioli protagonisti dell’evento. Eccoli in ordine alfabetico: El Anbri Abdessamad della Pizzeria Loop di Albignasego (PD), Antonio Acampora della Pizzeria Da Angelo di San Vito di Leguzzano (VI), Renato Bosco della Cruncheria by Renato Bosco di Verona, Alessandro Buono del Bistrò Il Picchio di Dosson (TV), Catello Buononato della Pizzeria Catello di Vigardolo (VI), Antonio e Davide Cuomo della Pizzeria Cuomo di Thiene (VI), Matteo Grandi della Pizza dei Signori di Vicenza, Francesco Puecher di Ovenova by Lievitarti di Sarmeola (PD), Camilla Parato della Pizzeria Sottoriva di Ponte di Piave (TV), Eros Segato della Pizzeria Alveolà di Asolo (TV) e Raffaele Ugliano della Pizzeria Le Fornaci da Lello di Costabissara (VI).

Taglio del nastro alle 15 di venerdì 13 giugno, giornata in cui gli stand rimarranno aperti fino alle 24, mentre nelle successive due giornate l'orario sarà 11-23.

Nelle tre giornate la manifestazione è pronta ad accogliere professionisti, amanti della pizza, cittadini e turisti che potranno gustare ottimo cibo, ascoltare buona musica e partecipare a un importante dibattito con pizzaioli e chef di successo sul futuro del Pizza Business. Sono anche previsti laboratori ed incontri dedicati ai più piccoli.

Pizza in Piazza, le degustazioni: la pizza in ogni declinazione

Nei tre giorni dell’evento, sarà possibile intraprendere un percorso di degustazione dedicato alla pizza: un viaggio sensoriale fra tradizione e creatività con una vasta selezione di assaggi che spaziano tra diverse tipologie, stili e topping.

Grande partecipazione nelle passate edizioni

Oltre 210 i posti a sedere per gustare in comodità tutte le proposte. Nelle 10 postazioni, animate dalle mani esperte dei grandi maestri pizzaioli e dal talento delle giovani promesse, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire da vicino i gesti e i segreti dei pizzaioli e avere uno sguardo privilegiato sulle loro creazioni.

Pizza in Piazza, le novità di quest’anno

Per l’edizione di quest’anno, porte aperte alle nuove generazioni di pizzaioli, per offrire un’opportunità concreta di crescita e confronto per le giovani promesse del panorama veneto.

«Un segnale forte e coerente con i valori fondanti di Aenp, cioè formare, promuovere e valorizzare - dice Raffaele Savarise fondatore assieme a suo padre Francesco dell’Associazione Eccellenza nella Pizza l’Associazione Eccellenza nella Pizza - che si traduce nella volontà di affiancare i talenti emergenti ai grandi maestri, in un dialogo virtuoso tra esperienza e innovazione. Un’occasione per mettere in luce competenze, creatività e passione, costruendo ponti verso il futuro della pizza».

Piazza dei signori a Vicenza

Nella sua terza edizione Pizza in Piazza si caratterizza anche per l’impegno verso l’inclusività e l’attenzione alle diverse esigenze alimentari, in linea con una visione sempre più consapevole e attenta al pubblico. Ci sarà un corner esclusivo dedicato alla pizza low carb, pensato per chi segue regimi alimentari specifici o predilige alternative a basso contenuto di carboidrati.

Inoltre, all’interno del percorso di degustazione saranno presenti referenze vegetariane e vegane, a conferma della volontà di offrire un’esperienza gastronomica accessibile, variegata e rispettosa delle scelte individuali.

Sabato 14 giugno alle 16 spazio al confronto fra professionisti con il dibattito “Pizza Business: strategie di successo tra economia, comunicazione e imprenditorialità”, nella suggestiva location della Loggia del Capitaniato, palazzo storico affacciato su Piazza dei Signori.

Nel corso dell’incontro pizzaioli, chef ed imprenditori come Renato Bosco di Verona, Francesco De Luca di Napoli e Salvatore Pellegrino di Milano si confronteranno con giornalisti e comunicatori di settore (Luciano Pignataro, Alberto Tonello e Giulia Gavagnin). L’incontro è moderato da Francesca Riganati esperta di enogastronomia, consulente strategica di management e comunicazione.

Pizza in Piazza, spazio per i più piccoli con “Mmm… che pizza!”

Anche quest’anno Pizza in Piazza dedica uno spazio speciale ai più piccoli con il kids lab gratuito “Mmm… che pizza!”, un’esperienza pensata per stimolare creatività, manualità e tanto divertimento. Sabato e domenica, dalle 11.00 alle 12.00, i bambini avranno modo di mettere le mani in pasta e, sotto la guida attenta di un pizzaiolo esperto, imparare a stendere l’impasto, scegliere gli ingredienti preferiti e condire la pizza secondo gusto e fantasia.

Assaggi gustosi nel cuore del passeggio vicentino

Un momento ludico ed educativo che culminerà nella gioia della condivisione: le pizzette, sfornate dagli chef dell’evento, saranno gustate insieme alla famiglia in un clima di festa e soddisfazione.

Pizza in Piazza, il gusto incontra il ritmo

Anche l’edizione 2025 sarà accompagnata da una selezione di DJ set che faranno da colonna sonora all’intero evento. Un mix perfetto di musica e food che trasformerà Piazza dei Signori in un vero e proprio salotto urbano, dove il piacere di mangiare si fonderà con quello della condivisione e del divertimento.

Anche all'imbrunire Pizza in Piazza 2025 ha in programma diverse iniziative

Interessante la selezione enologica curata dal Consorzio Lessini Durello, altro main sponsor dell’evento, che gestirà un esclusivo wine corner dedicato alla valorizzazione dell’ eccellenza vitivinicola locale. Presenti anche due “birra station” con referenze del birrificio Krombacher e soft drink di Molecola, la cola 100% italiana.

Pizza in Piazza, non solo pizza ma anche tanta solidarietà

Pizza in Piazza non è solo divertimento, ma anche solidarietà. Infatti, al fianco di Aenp e dei maestri pizzaioli, vi sarà anche uno spazio dedicato alle associazioni di volontariato dove sarà presente la Fidas (Federazione italiana associazioni donatori di sangue) per testimoniare l’importanza dell’impegno sociale e il forte senso civico che anima l’iniziativa.