Romantica, non solo bollicine: ospitalità e cucina nel cuore della Franciacorta

Romantica, di nome e di fatto. Nel cuore delle vigne della Franciacorta, a Passirano (Bs) Romantica Ristorante e Resort rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati dell'enogastronomia e dei vini d'eccellenza. E dall' inizio dell' estate, grazie al deciso impegno della famiglia Avanzi, ha innestato una nuova marcia.

Romantica Ristorante e Resort inaugura un nuovo corso

Romantica tra cucina, vino e olio

«Abbiamo voluto investire in questa realtà - ha detto il patron Giovanni Avanzi all'inaugurazione del nuovo corso - perché crediamo fortemente nelle potenzialità di un territorio dalle molteplici opportunità. Siamo a due passi dal casello di Ospitaletto, e nel contempo a breve distanza dal lago d'Iseo senza dimenticare la linea ferroviaria Brescia-Iseo Edolo, qui a un tiro di schioppo... Più raggiungibili di così!».

Romantica offre anzitutto una cucina autentica e raffinata, partendo ovviamente dai vini della prestigiosa zona vitivinicola bresciana con una missione: mettere in luce un luogo speciale che unisce il fascino di una cantina che produce 5 tipologie di Franciacorta Docg e una struttura elegante dedita alla ristorazione,agli eventi e al soggiorno. Il tutto immerso in 10 ettari di vigneti.

Romantica, la sfida dell'ospitalità

E la famiglia Avanzi, che da 90 anni produce olio e vini sul Garda, con base a Manerba, ha lanciato la sfida con la società Romantica. Si tratta di una struttura moderna che offre ospitalità con 6 raffinate suite immerse nel verde.

Romantica offre prima di tutto bollicine d'eccellenza

«Molti sono già gli eventi prenotati da privati- ha sottolineato Giorgio Gasparini, ad di Romantica - e da realtà imprenditoriali. Ciò conferma l'interesse e la fiducia verso questa nuova destinazione pensata per valorizzare il territorio, sposare sapori autentici e offrire un' accoglienza di qualità».

Romantica, venerdì in musica

Tante le proposte culinarie durante la settimana, mentre per gli appassionati di buona musica - cibo e bollicine al top, nel wekeend prende il via l'appuntamento fisso: "Venerdì Romantico in musica".