Valtur Cervinia entra nella Lifestyle Collection di Preferred Hotels & Resorts

Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort entra ufficialmente nella Lifestyle Collection di Preferred Hotels & Resorts, il più grande brand indipendente di hotel al mondo con oltre 600 strutture in 80 Paesi. Per la destinazione e per il gruppo si tratta di un passo che rafforza il posizionamento upper upscale del resort e valorizza il riposizionamento compiuto negli ultimi anni su una struttura storica di Cervinia, ora eccellenza a cinque stelle, pronta ad accogliere ospiti in cerca di esperienze autentiche e servizi mirati.

La facciata esterna del Valtur Cervinia

Preferred Hotels & Resorts, Valtur Cervinia fa il suo ingresso nella Lifestyle Collection

La Lifestyle Collection di Preferred Hotels & Resorts, ricordiamo, seleziona a livello globale le strutture che sanno offrire soggiorni coinvolgenti e momenti memorabili, combinando servizio, proposte gastronomiche legate al territorio e un senso dell'ospitalità che esprime cultura e stile. Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort esaudisce appieno queste richieste con le sue 211 camere caratterizzate da interni che richiamano il paesaggio alpino, grazie al bianco delle pareti e agli inserti in pietra e legno, offrendo un'ospitalità che abbina informalità e raffinatezza con l'obiettivo di soddisfare desideri e aspettative di chi sceglie la montagna per la propria vacanza.

Il ristorante con cucina a vista del Valtur Cervinia

«Entrare a far parte della Lifestyle Collection di Preferred è per noi motivo di grande orgoglio: rappresenta, da un lato, il riconoscimento dell'importante lavoro di riposizionamento compiuto su una struttura storica, oggi eccellenza cinque stelle della destinazione; dall'altro, segna l'inizio di una significativa partnership riconoscendo il posizionamento upper upscale di Valtur, brand storico dell'ospitalità italiana che ha saputo evolversi, ridefinire la propria identità e proporre un modello unico di ospitalità lifestyle, con uno sguardo sempre rivolto al futuro del settore» ha commentato l'amministratore delegato di Valtur, Giuseppe Pagliara.

L'amministratore delegato di Valtur, Giuseppe Pagliara

A dare il benvenuto al resort nella collezione è arrivata anche la voce di Preferred Hotels & Resorts. «Siamo lieti di dare il benvenuto al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort nella nostra Lifestyle Collection» ha dichiarato Roberta Possenti, vicepresidente Europa di Preferred Hotels & Resorts. «Con il suo stile alpino di alto profilo, l'eccellente ospitalità e la posizione privilegiata nel cuore delle Alpi italiane, il resort riflette perfettamente il senso della destinazione e dell'esperienza che definisce la nostra Lifestyle Collection».

Il Valtur Cervinia aderisce al programma di fidelizzazione di Preferred Hotels & Resorts

In questo quadro si inserisce anche il programma di fidelizzazione I Prefer Hotel Rewards, a cui il resort aderisce, permettendo agli ospiti di accumulare punti convertibili in certificati reward di valore in denaro e di ottenere lo status Titanium e altri vantaggi durante i soggiorni nei 600 hotel e resort del gruppo nel mondo. Con oltre 4,5 milioni di viaggiatori iscritti a livello globale, si tratta di un ulteriore tassello che amplia le possibilità di fidelizzazione e coinvolgimento degli ospiti in un'ottica di ritorno e continuità.

Che cosa offre il network Preferred Hotels & Resorts?

Preferred Hotels & Resorts, ricordiamo per l'occasione, offre vantaggi strategici ai proprietari, gestori e operatori alberghieri grazie al prestigio del marchio e a una scala operativa planetaria, supportando gli obiettivi degli hotel membri attraverso vendite strategiche nei segmenti group, corporate e leisure, soluzioni di marketing integrate, gestione dei ricavi, connettività globale attraverso servizi di prenotazione, tecnologia di distribuzione all'avanguardia e un supporto personalizzato per gli ospiti.

La vista da una camera del Valtur Cervinia

Ogni struttura della collezione è tenuta a mantenere i più alti standard qualitativi e un livello di servizio eccellente, in conformità con quanto richiesto dal programma integrato di controllo qualità di Preferred Hotels & Resorts. Attraverso le sue quattro collezioni globali - Legend, L.V.X., Lifestyle e Preferred Residences - il brand connette i viaggiatori più esigenti a esperienze di ospitalità di lusso uniche, capaci di rispondere alle loro esigenze e, appunto, come dice il nome, preferenze di stile di vita per ogni occasione.