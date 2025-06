Estate da sogno al Grand hotel Alassio tra gourmet, spa e arte sulla Riviera

Dopo essere partita alla grande già da settimane, la stagione estiva del Grand hotel Alassio Beach & Spa Resort di Alassio (Sv) entra ora nel vivo all'insegna di alta gastronomia, benessere e arte. Eventi esclusivi in spiaggia, ospiti illustri e nuovi servizi spa sono le carte giocate dall'albergo affiliato al prestigioso gruppo Leading Hotels of the World e che si distingue per qualità, servizio esclusivo e attenzione ai dettagli che caratterizzano tutta la sua attività da aprile a gennaio.

Cene gourmet in spiaggia al Grand hotel Alassio

Eventi gourmet d'eccezione e serate d'autore

Quest'anno fra gli appuntamenti di rilievo ricordiamo la rassegna de I Maestri della Pizza, con protagonisti come Davide Di Billio della Pizzeria Fuoritempo Canale (22 giugno), Fabrizio Giovannini della Pizzeria Il Pachino (13 luglio), Lorenzo Sirabella della Pizzeria Dry Milano (27 luglio) e Giovanni Santarpia della Pizzeria Giovanni Santarpia per la Festa di Fine Estate (14 settembre). Ogni appuntamento sarà accompagnato da musica dal vivo.

Altra novità, Sotto un cielo di stelle, il ciclo di cene in spiaggia che vede protagonisti chef ospiti affiancati dall'executive chef Roberto Balgisi. Le serate - arricchite da proposte artistiche e musicali - avranno luogo in riva al mare, in un contesto riservato e informale. In programma: Elio Sironi e Fabio Zanetello per la Festa Estate Italiana (15 giugno), Luca La Peccerella (21 luglio), Andrea Alfieri (24 agosto) ed Enrico Gerli (7 settembre). In aggiunta vernissage d'arte con le migliori gallerie contemporanee.

L'estate sarà accompagnata da appuntamenti settimanali che coniugano gastronomia e atmosfera: il Beach Nic del giovedì in spiaggia, con cestini selezionati e musica dal vivo; le serate del venerdì dedicate ai crudi di mare e Gin&Tonic; e una serie di eventi al Gazebino Beach Bar, pieds dans l'eau, con musica dal vivo. Infine, la struttura continua a offrire spazi e servizi per eventi privati, come matrimoni, ricorrenze o celebrazioni su misura, valorizzati da una posizione suggestiva sul mare e da un'organizzazione attenta e discreta.

Sono tanti gli appuntamenti per i gourmand, e non a caso visto, che in hotel il 18.97 Bistrot Contemporaneo & Pizzeria Napoletana ha una proposta base di ristorazione molto curata e dedicata a chi desidera un break veloce durante una giornata di mare oppure un pranzo o una cena più informale, senza rinunciare ai sapori della cucina ligure. A pranzo è possibile gustare piatti freschi, grandi insalate, pokè, golosi sandwich e il celebre Hamburger 18.97.

Lo chef Roberto Balgisi e il general manager Gianluca Brogna

A cena i piatti sono semplici e gustosi, ispirati alla tradizione locale e alla cucina italiana con simpatiche incursioni nel Mar Ligure come il celeberrimo “Spaghettone del Pescatore”, un tuffo nel Golfo di Alassio proposto dall'executive chef Roberto Balgisi.

Per chi ama la vera Pizza Napoletana, invece, come non puntare sulle proposte curate dal campione Mondiale di Pizza in Pala e Classica (oltre ad altri 3 titoli Mondiali) Stefano Miozzo e realizzate da Mehedi Hasan. Pizze contemporanee e classiche che non dimenticano le proprie origini. Impasti leggeri lievitati per 48 ore, preparati con ingredienti di primissima qualità. Da mangiare a pranzo sotto l'ombrellone sorseggiando una fresca birra artigianale oppure esclusive bollicine italiane o ancora, un cocktail creato ad hoc dal Bartender Andrea Fiore?

Gastronomia raffinata e mixology creativa

La proposta gastronomica è affidata come detto all'Executive Chef Roberto Balgisi, che interpreta in chiave contemporanea i sapori autentici della Liguria, utilizzando prodotti locali freschissimi come il basilico idroponico di Albenga e il pesce appena pescato. Al ristorante principale gli ospiti possono gustare piatti ricercati come il carpaccio di ricciola con emulsione al limone e pistacchio, trofie al pesto genovese con scampi crudi, e agnello di Millesimo cotto a bassa temperatura.

Al fine dining è dedicato Il Gazebo Restaurant, caratterizzato da un design elegante e pulito con colori neutri. Adagiato sulla spiaggia privata del Grand hotel Alassio, questo spazio offre agli ospiti l'esperienza di coniugare il piacere del buon cibo con la magnifica vista del golfo alassino. La cucina di Balgisi è creativa e ben equilibrata tra ricerca e semplicità, esaltazione del gusto e freschezza della materia prima, che in ogni caso è sempre riconoscibile al primo assaggio ed è valorizzata puntando su mare e territorio. Tra i piatti signature del Gazebo Restaurant: il crudo di ricciola con erbette, nocciole di Fontanabuona ed estratto di cetriolo leggermente piccante, tartare di tonno rosso con melanzana affumicata e chutney di pomodoro di Tortona, calamaro ripieno alla ligure con crema di zucchina trombetta di Albenga e altri signature dish. I piatti dello chef sono accompagnati da un'eccellente carta dei vini locali, nazionali e esteri.

La pasticceria è curata dal talentuoso Simone Rupil, che propone ogni giorno dolci innovativi come il semifreddo ai pinoli di Bordighera o le rivisitazioni creative dei classici Baci di Alassio. Imperdibile anche la proposta del maestro gelatiere Marco Serra, insignito dei Tre Coni Gambero Rosso, con gusti esclusivi come il sorbetto al chinotto di Savona e la crema al basilico e limone di Alassio.

La mixology, firmata dal bartender Andrea Fiore, propone per parte sua drink innovativi come il Liguria Sunset e il Riviera Spritz, utilizzando ingredienti locali selezionati. La Liguria nel bicchiere è un po' il suo motto, tanto che molte delle sue proposte sono reinterpretazioni interessanti e curioase di ricette internazionali in versione ligure. Da provare il Martini all'olio d'oliva e il Gimlet fatto con gli agrumi e con il chinotto.

Camere eleganti e suite panoramiche

Le camere del Grand hotel Alassio sono completamente rinnovate e fondono eleganza classica e comfort contemporaneo. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di camere e suite, tutte arredate con gusto raffinato e dotate di moderni comfort. Tra queste spiccano le camere Classic e Superior, perfette per chi cerca intimità e comodità, e le lussuose Prestige Suite, con ampi spazi, zone living separate e terrazze panoramiche sul mare.

Quest'anno, il resort presenta una nuova Junior Suite con terrazza privata di 40 mq affacciata sulle verdeggianti colline liguri, ideale per chi ama la tranquillità e la riservatezza. La Terrace Deluxe, invece, è il gioiello della struttura, con viste spettacolari sulla baia e arredi di lusso pensati per garantire un soggiorno esclusivo e memorabile.

Spa e Private Suite per un benessere totale

Fra i plus che rendono iconico l'hotel c'è poi la Thalassio Medical Spa, un'autentica oasi di 1500 mq dedicata alla salute e al benessere degli ospiti, con trattamenti esclusivi e strutture d'avanguardia:

Piscina interna riscaldata a 32° con acqua di mare e idromassaggi

Sauna finlandese per detossinare e rivitalizzare

Bagno turco per purificare corpo e mente

Bagno aromatico alle erbe per un'esperienza sensoriale unica

Fontana di ghiaccio per stimolare e tonificare

Percorso Kneipp per favorire il relax e migliorare la circolazione

Cromoterapia e zona relax, per un profondo equilibrio energetico

Talassio Gym con attrezzature Technogym e sessioni personalizzate con trainer specializzati

La Spa introduce anche la nuova piscina talassoterapica e l'esclusiva Private Spa Suite dedicata alle coppie, con vasca idromassaggio privata, sauna personale e l'innovativo lettino Zerobody Cryo Starpool per una crioterapia asciutta. La manager Giulia Ciccarello, insieme al suo esperto team, propone programmi personalizzati di benessere, inclusi trattamenti medico-estetici e consulenze specialistiche in dietologia, medicina estetica e fisioterapia.

Servizi esclusivi sulla spiaggia

Il Grand Beach Club offre invece servizi esclusivi con lettini eleganti, ombrelloni in stile Belle Époque e comfort sostenibili come acqua firmata Grand Hotel in tetrapack ecologici. Gli ospiti possono usufruire di attività come noleggio gommoni per escursioni all'isola Gallinara, canoe trasparenti per esplorare i fondali marini, lezioni di yoga e acqua gym guidate da istruttori qualificati. Al Chiringuito Gazebino Beach Bar è possibile degustare cocktail unici, insalate fresche, poke e i gelati artigianali.

Arte e territorio ligure in primo piano

Il Resort, diretto con grande efficienza da Gianluca Borgna, offre esperienze autentiche del territorio attraverso masterclass artistiche, corsi di cucina locale, vendemmie e raccolta di olive taggiasche. Una selezione di mostre d'arte contemporanea, con opere disponibili anche per l'acquisto, completa l'esperienza culturale offerta agli ospiti. Per la stagione 2025-2026, il Grand Hotel arricchisce il soggiorno con una serie di proposte pensate per favorire un contatto autentico con il territorio e le sue tradizioni. Tra le attività in programma, una masterclass di pittura ad acquarello sulla spiaggia guidata da Luciano Conteduca, pittore-pescatore di Laigueglia, offre un'occasione per osservare e interpretare il paesaggio marino con uno sguardo d'autore. Esperienze legate alla stagionalità e alla produzione locale, come la vendemmia nelle vigne di Andora e la raccolta delle olive taggiasche a Imperia, completano l'offerta. Una selezione di mostre d'arte contemporanea, in collaborazione con gallerie e artisti italiani e internazionali, animerà inoltre gli spazi del resort, con opere disponibili anche per l'acquisto.