Healthy & Tasty: il nuovo menu sano di Pasticceria Gelsomina a Milano

Pasticceria Gelsomina è un angolo milanese, in zona Piazza della Repubblica, dove la clientela trova uno spazio tranquillo. Un arredamento confortevole, ideale per un incontro con amici, colleghi, assaporando golosità, sfornate quotidianamente. A fine 2018 è stata la Gelsomina a portare i maritozzi a Milano, che da allora hanno cominciato a diffondersi. Colazione, brunch o pranzo: le possibilità sono tante

L'ingresso della Pasticceria Gelsomina a Milano

Il nuovo menu Healthy & Tasty di Pasticceria Gelsomina

«Siamo alla costante ricerca di qualcosa di nuovo - racconta Ilaria Puddu, founder del locale insieme a Stefano Saturnino. Siamo attenti a cosa mangiamo; tempo fa Stefano ha interpellato una nutrizionista. Da qui è nata l'idea di offrire nel locale un menu bilanciato, studiata da Giulia Ciccarelli, medico nutrizionista. D'altra parte è ciò che chiede il consumatore: piatti sani con poco zucchero e pochi grassi. Da noi vengono molti impiegati, turisti stranieri, attratti soprattutto dal maritozzo o dall'avocado toast, ma anche dall'ambiente. Offriamo piatti gustosi, ma abbiamo pensato di creare un menu con una visione più salutista, difficili da trovare».

Pasticceria Gelsomina: Ilaria Puddu e Giulia Ciccarelli

Stare meglio un boccone alla volta, Healthy & Tasty non è un semplice menu di piatti salutari, ma è un vero e proprio percorso culinario che accompagna il consumatore consapevole dalla colazione al pranzo fino alla merenda, realizzato con un attento studio sui valori nutrizionali. «La nostra volontà - spiegano Stefano Saturnino e Ilaria Puddu - è quella di portare Gelsomina nella direzione di una pasticceria molto attenta a tutto quello che è la nutrizione sana. I menu cambieranno con le stagioni e saranno elaborati insieme al medico nutrizionista quattro volte l'anno, utilizzando prodotti stagionali e limitando l'utilizzo di zucchero e derivati del latte. Inoltre, abbiamo lavorato per contenere l'apporto di zuccheri su tutta la linea di pasticceria fino ad arrivare a qualche proposta sugar free».

Pasticceria Gelsomina: banana pancake, panzanella, bowl

Per avere un'idea delle proposte sane basta citare il goloso pane integrale con ricotta di bufala, fragole, menta e scaglie di cioccolato fondente al 90 per cento. Per non parlare dei frullati a base di yogurt greco e i pancake, senza zucchero, arricchiti di cioccolato fuso e nocciole o con mela, mirtilli, yogurt greco e crema di mandorle. Anche a pranzo ce n'è per tutti i gusti. Gli amanti dell'esotico apprezzeranno la bowl di riso Venere, edamame, avocado, zucchine il tutto condito con un dressing di limone e menta. Oppure la panzanella con pane integrale pomodorini, cetrioli e olive; chi desidera il pollo o il pesce, li troverà con abbinamenti saporiti.