La Taskita ad Alassio: fusion latina-ligure tra cocktail, mare e creatività

Nel cuore della baia di Alassio, la più ariosa del ponente ligure, ormai da tempo si è acceso un polo di buonumore e buon gusto grazie a La Taskita, un locale nato come tapas bar e in poco tempo diventato un ristorante di riferimento per tanti gourmand, capace come pochi di trasformare ogni pasto in una piccola festa, ogni piatto in un percorso multisensoriale. Da alcune settimane ha trovato pieno consenso il menu completamente rinnovato, frutto dell’estro di Briggith Otero Moreno, la chef autodidatta di origini colombiane che ha fatto della cucina fusion intelligente il suo manifesto accanto al compagno, socio, Roberto Mantiero, bar manager del locale.

L'ingresso de La Taskita

Il concetto alla base de La Taskita è semplice solo in apparenza: Briggith Otero Morei che sembrano attraversare l’oceano e fondersi con un gusto ligure. In tavola non si parla più di antipasti, primi o secondi: ogni proposta è una creazione autonoma, pensata per sorprendere, stuzzicare e far scoprire nuove combinazioni. Piatti unici, ma di cui ne mangeresti molti uno dopo l'altro...

Il gambero rosso di Mazara si tuffa nella leche de tigre aromatizzata con mela e yuzu, mentre il wagyu giapponese trova posto accanto a tacos con ribeye irlandese e formaggio affumicato. Così si potrebbero descrivere i piatti che in realtà andrebbero visti e gustati, senza spiegazioni anticipate, per non rovinare il piacere di scoperte sempe nuove. E così troviamo memelas al plancton, ceviche di ricciola, waffle di pandebono con tartare di black angus, nocciole e pere fermentate: piatti che raccontano un mondo senza bandiere, ma con una forte coerenza stilistica. In ogni boccone si avverte la mano di una cuoca che conosce il valore della contaminazione, ma sa restare fedele alla propria visione. Il tutto grazie ad un felice accompagnamento di miscelati o vini proposti con attenzione da Roberto Mantiero.

Briggith Otero More e Roberto Mantero de La Taskita di Alassio

Light lunch o dinner gourmet? L’esperienza cambia, il carattere resta

Alla Taskita c'è come una regola non scritta: ogni ora ha il suo sapore. A pranzo si entra in punta di piedi, con una proposta più snella e immediata: piatti leggeri, costruiti per valorizzare freschezza e colore, perfetti per una sosta rilassata davanti al mare. Con il menu dinner il locale mostra poi tutta la sua potenza creativa: pensiamo alle Busiate con salsa XO e gamberi, bucatini al curry verde thailandese e carciofi, tacos speziati e sorprendenti waffle salati. E ancora, l'imperdibuile Ricciola, platano e cheviche de tigre o il piatto di Mais, con plancton, tonno e guacamole, invece che il Pipilongo di polpo e dentice.

Ricciola, platano e Chevice di tigre a La Taskita di Alassio
Pan brioche al curry nero, capesante emulsionate allo yuzu e tartufo fresco a La Taskita di Alassio
A La Taskita di Alassio abbinamenti che sorprendono
Pipilongo, polpo e dentice a La Taskita di Alassio

E mentre i piatti raccontano storie che attraversano continenti, la drink list accompagna ogni racconto con ritmo e personalità. Signature cocktail, pairing su misura, distillati rari e una carta vini che abbraccia con rispetto tanto le etichette liguri quanto referenze internazionali. Il consiglio? Lasciarsi guidare da Roberto e scoprire combinazioni inedite, giocando tra spezie, agrumi, sapidità e umami.

Una festa per tutti i sensi, in riva al mare

La Taskita non è davvero solo buona cucina. È soprattutto un luogo che respira allegria e inclusione, a partire una brigata di cucina tutta al femminile. L’atmosfera è festosa ma mai chiassosa, con un suo stile, sobrio e per nulla pretenziosa, anche se con tanti richiami intriganti e ben studiati. Qui si viene per stare bene, per ritrovare una leggerezza che fa estate o primavera anche fuori stagione. La terrazza sul mare, i dettagli curati, la musica di sottofondo che richiama ritmi sudamericani, il servizio informale ma preciso: tutto concorre a creare un senso di familiarità rarefatta, quasi da trattoria fusion.

Roberto Mantero, bar manager de La Taskita di Alassio

Un’attenzione particolare è riservata a chi segue diete gluten free, con una scelta di piatti pensati senza glutine ma senza rinunce. Anche questa è una forma di rispetto e inclusione che ben si sposa con l’identità del locale: aperto, curioso, generoso. E le molte proposte, dai pani sudamericani sono più che sfiziosi e intriganti anche per chi non è ciliaco.

Il talento di Briggith Otero Moreno: cuore colombiano, visione globale

Al centro di tutto questo in ogni caso c’è lei: Briggith Otero Moreno, cuoca, ideatrice, animo vibrante di La Taskita. Nata in Colombia, è arrivata in Italia con il desiderio di esplorare. Non ha seguito le vie canoniche dell’alta cucina, ma ha fatto esperienze viaggiando, sperimentando, studiando da autodidatta. Con Roberto programmano i menu dopo ogni viaggio all’estero che, ovviamente, è all’insegna dell’enogastronomia, per scoprire aromi, abbinamenti e materie prime. Ogni piatto che firma è un frammento della sua storia, ma anche un messaggio rivolto al mondo: la gastronomia può essere un linguaggio universale, capace di unire Liguria e America Latina in una sola esperienza coerente e stimolante.

Un particolare dell'interno de LaTaskita

Chi la osserva lavorare capisce subito che nulla è lasciato al caso. C’è molta tecnica, ma anche emozione e gusto di lavorare. Briggith cucina come una direttrice d’orchestra che sa quando spingere e quando rallentare. E così il ristorante risuona delle tante armonie che sa suscitare.

Un indirizzo da segnare in agenda

In pochi anni dalla sua apertura, La Taskita si è guadagnata uno spazio ben preciso nel panorama gastronomico ligure rompendo gli schemi di un’offerta ristorativa a volte un po’ tradizionale, proponendo una cucina non certo comune o conosciuta ai più, ma facilmente comprensibile e che soprattutto, sa essere convincente. Un modo per affiancarsi alla cucina tradizionale ligure, nella gran parte dei casi buona e apprezzata, puntando su ciò che può sembrare diverso più come preparazione, che non come utilizzo di materie prime.

La brigata di cucina a La Taskita di Alassio, tutta al femminile

È su queste basi che il ristorante di Alassio di è conquistato un posto nelle liste di chi cerca piatti insoliti, ma fatti bene, senza rinunciare all’essenza della Liguria. Si tratta di un locale dove si può apprezzare un ceviche, una busiata, o un cocktail aromatico, ma dove si può apprezzare anche un tramonto sul mare.