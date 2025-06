Dove mangiare ottimo pesce ad Aversa: l’esperienza al ristorante Vizi di Mare

Tempo che fu, il boom economico, la domenicale gita fuori porta e, potendo/volendo, il ristorante panoramico prospiciente il mare con (ovviamente) cucina di pesce. In genere, ma le lodevoli eccezioni non erano rarissime, il pranzo era mediocre. Non scadente, suvvia, e però niente di ché. Mediocre l’offerta e mediocre l’anelito al pretendere di più da parte di una domanda che, palesemente in soggezione, sottostava ad una sorta di concione dell’oste di allora: “ti stai godendo questo panorama, in compagnia di familiari e amici; a pagare lo sai che il conto non è poi così tanto esoso e non dirmi che adesso pretenderai anche di mangiare più che bene !”.

La sala del ristorante Vizi di Mare ad Aversa (Ce) foto: facebook.com/ristorantevizidimare

Nessun obbligo di menu scritto da porgere al cliente, scontrino ben meno che un’opzione, l’ammazzacaffè lo offre la casa. Anche il vino, a proposito, è quello della casa. Antipasto di mare, spaghetti alle vongole, i paccheri erano di là da venire; frittura mista di gamberi e calamari. Insomma, a volersi regalare un pranzo “di mare” si doveva andare nelle zone costiere. Tempo che fu.

L’Italia e la fine del mito del pesce fresco locale

Nel nostro Bel Paese il consumo annuo medio di pesce pro-capite è di circa 31 kg. Quindi, consumiamo quasi 2 milioni di tonnellate di pesce all’anno. Ci stiamo avvicinando, in genere cade nella prima decade di luglio, al cosiddetto Fish Dependence Day, il giorno in cui l’Italia non è più in grado di soddisfare il proprio fabbisogno di pesce fresco con la pesca nazionale, dovendo perciò ricorrere alle importazioni. Pertanto, è oramai da decenni che non regge l’illusoria identità “mangiare pesce fresco da pescato locale = ristorante costiero” e, correlata ad essa, l’identità successiva “pesce acquistato = pesce pescato nei nostri mari”.

La qualità della cucina di mare non dipende dalla costa

Ne consegue che scovare il ristorante il cui offering di “cucina di mare” sia pregevole è frutto non di distanza dal mare (al più sarebbe distanza dal porto con flotta peschereccia) bensì da competenza del ristoratore nell’intercettare i giusti approvvigionamenti, dalla sua deontologia nella trasparenza delle acque di provenienza del pescato, dall’abilità della sua brigata di cucina nel saper lavorare il pesce senza traviarlo annegandolo in sapori speziati, dall’abilità della sua brigata di sala nel saper narrare al cliente il piatto, suadentemente suggerendolo se del caso, e dalla sua onestà nel creare il pricing.

Luca Lipoma, patron del ristorante Vizi di Mare (foto: facebook.com/ristorantevizidimare)

Tutto ciò, esperienza sorprendentemente piacevole, lo riscontriamo in Sunday Lunch al ristorante Vizi di Mare, di cui è patron, insieme alla consorte che opera in backstage, il prode Luca Lipoma, poco più che quarantenne.

Vizi di Mare: eccellenza nella cucina di pesce ad Aversa

Siamo ad Aversa, popolosa città del casertano a metà strada tra il capoluogo di provincia (Caserta) e il capoluogo di regione (Napoli). Il luogo, va detto, non predispone favorevolmente: layout nato per concessionaria d’auto e però così sapientemente e pregevolmente riattato a ristorante che l’incantesimo scatta al varco della soglia.

Tartare di tonno rosso del ristorante Vizi di Mare (foto: facebook.com/ristorantevizidimare)

Locale molto bello, tavoli ben distanziati tra loro, elegante la mise en place. Oltre alla sala molto ampia, c’è piccola sala adatta per pranzi di lavoro e per eventi privati. Affabile l’accoglienza, con il patron Luca che amorevolmente vigila a ché i numerosi clienti gourmet si sentano a loro agio. Si percepisce immediatamente che siamo nel posto giusto !

Antonio Rossi, chef del ristorante Vizi di Mare (foto: facebook.com/ristorantevizidimare)

Amorevoli ma non manierate le cure del giovanissimo (20 anni) responsabile di sala Antimo Iavarone. Al governo dell’affiatata brigata c’è il giovane (25 anni) chef Antonio Rossi. Insomma, in tre di loro, non arrivano all’età cumulata di cento anni !

Vini, pane e acciughe: l’inizio perfetto

Luca ci fa vedere, con legittimo orgoglio, la sua cantina sotterranea, con le pareti di tufo. Sono all’incirca 400 le etichette. Gradevole quanto sapientemente versato nell’appropriato calice: Priezza spumante metodo classico Asprinio d’Aversa Doc 2018 ottenuto da sole uve Asprinio fatto da Masseria Campito. Sarà con noi per tutto il pasto.

Il Soffritto di mare del ristorante Vizi di Mare (foto: facebook.com/ristorantevizidimare)

Squisiti i pani fatti in casa, focaccia al rosmarino inclusa. Si principia con acciughe del Cantabrico adagiate su pane bianco irrorato da sottile spalmatura di burro della Normandia: trionfo di contrappunti armonici di sapori.

Vongole, soffritto di mare e risotto alla pescatora

A seguire, giunge in tavola, sontuosa la preparazione, un gradevole sauté di vongole veraci. Notiamo sulla nostra destra una forchetta e un coltello. Sì, ma per farci cosa?! Siamo all’elogio del vero finger food! Prima impressione: quante ne sono! E una dopo l’altra, una dopo l’altra… sono già finite?!

Ravioli con Aragosta, pomodorini gialli e rossi, stracciata di bufala e gel al basilico del ristorante Vizi di Mare (foto: facebook.com/ristorantevizidimare)

Nel fondo del piatto, saporiti crostini. Sapori schietti, il mare all’olfatto e al palato. Eccoci ad una creatura prediletta di Luca, lo si percepisce da come ne parla e da come ce lo presenta: il Soffritto di mare. Parrebbe ossimoro, ma ossimoro non è.

Le linguine all‘astice con pomdorino giallo e rosso del ristorante Vizi di Mare (foto: facebook.com/ristorantevizidimare)

Soffritto che nasce come se dovessero irrompere le carni del macellaio di fiducia. E invece, carni non sono, bensì pesci, secondo le disponibilità del momento e la tecnica e l’estro del prode chef. Anche qui il pane ad accompagnare, a fare scarpetta diremmo, è d’uopo. Un primo ci vuole?! Ma sì che ci vuole! Ci sta! Ed eccolo, sontuoso ed intrigante già alla vista il risotto alla pescatora. Molto buono, ben fatto, cottura praticamente perfetta.

Spigola alla mugnaia, tiramisù al tavolo e Sauternes

Si prosegue con prelibata spigola alla mugnaia. Si conclude con un ottimo tiramisù che il prode Antimo Iavarone completa al tavolo guarnendolo con terra di caffè e cioccolato.

La spigola del ristorante Vizi di Mare (foto: facebook.com/ristorantevizidimare)

Abbiamo ritrovato il tavolo Guéridon (!), da solo indizio bastevole a comprendere quanta competenza e quanta passione Luca e la sua squadra mettano nell’attività che svolgono. Il bicchierino di Sauternes di Château Liot suggella sì delizioso tiramisù che a sua volta suggella sì squisito Sunday Lunch.