Buonissima Summer Edition e 50 Best Restaurants: l'estate golosa di Torino

Torino si mette a tavola e diventa per una settimana da metà giugno la capitale gastronomica d'Italia grazie a due eventi: Buonissima Summer Edition, l'evento gastronomico ideato dai giornalisti enogastronomici Stefano Cavallito e Luca Iaccarino e dallo chef Matteo Baronetto, e The World's 50 Best Restaurants, che proprio ai piedi della Mole svelerà la nuova classifica dei migliori ristoranti del mondo. Da un lato ci sono le 50 Best Signature Sessions, tra martedì 17 giugno e sabato 21: eventi aperti al pubblico, ma con un numero limitato di biglietti disponibili, in attesa della cerimonia di premiazione che avverrà giovedì 19 giugno.

Torino, a giugno il mondo si siede a tavola sotto la Mole

Le 50 Best Signature Sessions: Torino ospita il mondo

Il programma delle 50 Best Signature Sessions prevede per martedì 17 giugno tre appuntamenti a cena: Ristorante Del Cambio, guidato dallo chef Diego Giglio, accoglierà gli chef australiani James Henry e Shaun Kelly di Le Doyenné, ristorante situato a Saint-Vrain, all'interno del parco di un castello a 40 chilometri da Parigi. Il ristorante Gardenia, nel borgo medioevale di Caluso, guidato dallo chef Mariangela Susigan, avrà come ospite lo chef Nicolai Nørregaard del Kadeau di Copenaghen, punto di riferimento della New Nordic Cuisine. Ristorante Scatto, dei fratelli Costardi, con lo chef e patron del ristorante Arca a Tulum, sulla riviera Maya, Jose Luis Hinostroza: una cena a 6 mani italo-messicana. A completare l'esperienza, il capo bartender di Arca, Peter Sanchez, preparerà cocktail da non perdere.

A Torino ci sarà la cerimonia finale di 50 Best Restaurants

Mercoledì 18 giugno, a cena, presso il cocktail bar e ristorante Nikkei Azotea, dove i sapori della cucina giapponese si fondono con quelli peruviani, con Pía León del Kjolle di Lima, vincitrice del premio The World's Best Female Chef 2021. Venerdì 20 giugno, a pranzo, il ristorante Consorzio con la chef Valentina Chiaramonte cucinerà con Willem Hiele, chef belga che porterà il sapore delle Fiandre. Stesso giorno, a cena, Casa Vicina con lo chef Norbert Niederkofler di Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico. Per finire, sabato 21 giugno a pranzo, quando lo chef di Piazza Duomo di Alba accoglierà Hiroyasu Kawate di Florilège di Tokyo. Tutti gli appuntamenti sono sul sito www.theworld50best.com.

Buonissima Summer Edition: tra Pop Up, Vertical Dinner e convivialità

Dal 17 al 21 giugno, invece, si svolge Buonissima Summer Edition, preludio all'edizione invernale che si svolgerà dal 22 al 26 ottobre. Il programma prevede oltre venticinque eventi. Ci sono le Pop Up Dinner, dove si celebra l'incontro tra trattorie di quartiere e grandi firme per unire l'anima Pop e l'anima Top della ristorazione, facendole incontrare in un unico evento. L'idea dietro alle Cene Pop Up è quella di raccontare tutti i volti del mangiar bene, attraverso il linguaggio universale della cucina. L'inizio martedì 17 giugno: l'osteria Antiche Sere della famiglia Rota, una delle trattorie più popolari della città, ospita Le Calandre dei fratelli Alajmo, tre Stelle Michelin a Rubano (Pd). Sempre martedì 17, il Ristorante SanTommaso 10, guidato dallo chef Gabriele Eusebi, ospita lo chef Errico Recanati, maestro della brace nel Ristorante Andreina, 1 Stella Michelin a Loreto (An).

Mercoledì 18 giugno, Matteo Baronetto, già chef del Ristorante Del Cambio e co-ideatore di Buonissima, sarà ospite di Lao, il ristorante che ha saputo raccontare alla città la migliore cucina di Shanghai e del resto della Cina, grazie all'incredibile lavoro culturale e gastronomico svolto dalla sua titolare Tina Dai. Venerdì 20 giugno la cena sarà al ristorante Opera - Ingegno e Creatività, dove lo chef Stefano Sforza ospiterà Paolo Griffa, una stella Michelin al Caffè Nazionale di Aosta. Si prosegue poi venerdì 20 giugno da Scatto, il ristorante fine dining delle Gallerie d'Italia - Torino, guidato dai Costardi Bros, che apriranno la loro cucina allo chef Dennis Panzeri de La Piola di Piazza Duomo ad Alba.

Buonissima Summer Edition dal 17 al 21 giugno

Novità di questa Summer Edition è la speciale Vertical Dinner, che si terrà martedì 17 giugno (a partire dalle ore 18) presso Flashback Habitat, centro artistico indipendente situato nella scenografica e panoramica collina torinese, ricavato dalla riqualificazione dell'edificio che un tempo ospitava lo storico brefotrofio provinciale. Una cena su più piani, dove sette chef (da Giuseppe Iannotti, due stelle Michelin al Kreisos, a Ugo Alciati, una stella da Guido Ristorante; da Paolo Gori di Trattoria Da Burde a Luciano Monosilio di Luciano Cucina Italiana) si avvicenderanno in verticale per raccontare la migliore cucina regionale italiana lungo il tema «Trattoria Italia».

Gli altri eventi estivi di Torino

Ci sono poi gli eventi più conviviali, come Bistromania, la grande festa dei bistrot, o Degustando Melting Pot, una standing dinner con protagonisti dieci chef internazionali che hanno portato la loro interpretazione gastronomica, culturale e territoriale in Italia. Tra i protagonisti della serata: Matias Perdomo di Contraste Milano (Uruguay); Roy Caceres di Orma a Roma (Colombia); Giulia Liu di Gong Oriental Attitude e del progetto Mr. Dumpling a Milano (Cina); Charles Pearce de Lorto di Nordelaia a Cremolino (Regno Unito); Jose Alfredo Villa Lopez di El Beso a Torino (Messico); Vinood Sokar di Antonella Ricci & Vinod Sookar a Ceglie Messapica (Mauritius); Max Chiesa di Kensho a Torino (Giappone); Alessandro Scardina di La Pista a Torino e Jessica Rosval* e Caroline Caporossi che porteranno a Torino il progetto Roots di Modena, un esempio che coinvolge l'imprenditoria al femminile e le donne immigrate (Africa).

Ed ancora, Piolissima per celebrare la più grande tradizione gastronomica piemontese, quella legata alle piole. Dal 17 al 21 giugno diciassette piole proporranno altrettante cene popolari a base di cucina piemontese, bocce, canzoni, vino della casa e naturalmente il piatto più identitario di tutta la cucina locale: le acciughe al verde. Le piole protagoniste: Barbagusto, Cantinone San Paolo, La Fucina Ristorantino, Le Ramine, Trattoria Amicizia, Magazzini Oz, Ballatoio Bistrot di Ringhiera, Du' Cesari, Il Pastis, Le Putrelle, Podiciotto, Pescheria Gallina, San Giors, la Piola di via Piol, Uliveto Osteria Calabrese, Muro, Madama Piola Vini & Piattini.