Hotel Locarno: un signature cocktail per festeggiare 100 anni di ospitalità

L’Hotel Locarno di Roma, situato a pochi passi da Piazza del Popolo, raggiunge nel 2025 il traguardo dei cento anni di attività. Una struttura che rappresenta da tempo un punto di riferimento per viaggiatori, artisti, registi e intellettuali. Da Federico Fellini a Wes Anderson, sono tanti i nomi celebri che hanno apprezzato l’atmosfera unica di questo hotel storico, oggi insignito della Chiave Michelin e inserito tra i locali selezionati dai 50 Best Discovery.

L'Hotel Locarno a Roma

Alla guida dell’hotel c’è Caterina Valente, che ha saputo mantenere intatta l’anima originale della struttura, aggiornando però l’offerta per soddisfare una clientela contemporanea. In occasione del centenario, dopo aver presentato un brunch speciale, l’albergo ha scelto di celebrare con un omaggio alla propria tradizione di ospitalità, affidando al bartender Nicholas Pinna la creazione di un nuovo cocktail rappresentativo: il Grande Dame.

Hotel Locarno, la storia

L’Hotel Locarno nasce nel 1925, fondato da una famiglia svizzera che volle dedicargli il nome della propria città natale. Questo raffinato hotel a 5 stelle custodisce una storia quasi centenaria fatta di racconti e segreti. Il celebre poster, oggi simbolo e logo dell’hotel, fu realizzato dall’illustratore Anselmo Ballester, noto per il suo lavoro nel cinema muto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel settembre 1943, Roma venne occupata dalle truppe tedesche, e l’Hotel Locarno non fece eccezione. Fu occupato dai nazisti per nove mesi, ma nonostante il periodo buio e le difficoltà, l’hotel non interruppe mai il suo servizio, rimanendo operativo anche in quegli anni drammatici. Dopo la liberazione, l’hotel accolse i soldati americani che rimasero in città durante la ricostruzione post-bellica. L’atmosfera cambiò con l’arrivo dei bambini del quartiere, che trovavano nella lounge dell’hotel un luogo di gioco, tra flipper e biliardini lasciati dagli americani. Con il boom del cinema italiano e l’affermazione di Cinecittà, l’Hotel Locarno divenne un punto di riferimento per le celebrità di Hollywood e del neorealismo italiano. Il bar dell’hotel era frequentato dai paparazzi, sempre pronti a catturare i volti delle star che vi sostavano.

L'Hotel Locarno festeggia 100 anni di storia

Negli anni ’60 l’Hotel Locarno divenne il fulcro di una vivace comunità artistica. Insieme al vicino Bar Rosati e allo studio litografico dei fratelli Bulla, rappresentava il cuore pulsante del movimento artistico noto come “Scuola di Piazza del Popolo”. Tra gli ospiti abituali figuravano nomi celebri come Federico Fellini e Giulietta Masina, che amavano trascorrere il tempo davanti al camino. Anche scrittori come Alberto Moravia ed Elsa Morante, residenti nella stessa via, frequentavano l’hotel. Nel 1966, Jack Kerouac e Gregory Corso vi ritrovarono la via di casa dopo una notte movimentata. Maria Teresa Celli, nuova proprietaria, diede una svolta significativa all’hotel, riportando in vita l’atmosfera degli anni ’20, gli année folles. Sotto la sua guida, l’Hotel Locarno divenne un luogo di piena libertà creativa, accogliendo artisti come Basquiat e Borges e permettendo loro di esprimersi liberamente anche nello stile di vita. Negli anni ’90 la Signora Celli ampliò la struttura acquistando un secondo palazzo storico risalente al 1905. Da allora, l’Hotel Locarno è stato teatro di film, performance teatrali e ha ispirato numerosi scrittori e artisti. Tra i lavori più noti si ricordano il film di Bernad Weber, la pièce di Victor Cavallo e i romanzi di Alain Elkann e António Mega Ferreira.

Hotel Locarno, suite e camere

L’Hotel Locarno di Roma offre camere e suite eleganti, caratterizzate da un mix di design storico e comfort moderni. Le suite più grandi, come Serenissima e Venezia, dispongono di ampi spazi separati, bagni in marmo con vasca in ghisa e dettagli d’epoca, con alcune dotate di balcone privato e possibilità di collegamento. Le Prestige Deluxe e le Junior Suite combinano arredi d’antiquariato e affreschi restaurati con servizi esclusivi.

Hotel Locarno: Suite Venezia 1/4 Hotel Locarno: Suite Bellevie 2/4 Hotel Locarno: Camera Doge 3/4 Hotel Locarno: Camera Matilde di Canossa 4/4 Previous Next

Le camere Deluxe, Superior e Classic offrono ambienti più compatti ma curati, sempre con comfort come aria condizionata, minibar gratuito, Wi-Fi e accesso 24h alla palestra. Tutte le stanze riflettono la storia veneziana, con atmosfere intime e ricercate, ideali per un soggiorno raffinato e confortevole nel cuore di Roma.

Hotel Locarno, come si mangia e come si beve

L’Hotel Locarno di Roma introduce un’offerta innovativa di ristorazione con la formula del bar diffuso e il concept “dining anytime-anywhere”. La cucina resta aperta ogni giorno fino a tarda notte, permettendo agli ospiti di prenotare un tavolo in diverse aree dell’hotel: dal giardino segreto del Bar Locarno alla panoramica Terrazza Locarno, oltre ad altre location interne. Il menu gourmet, curato dallo chef Domenico Smargiassi, propone piatti stagionali che reinterpretano la tradizione italiana con creatività, includendo specialità regionali e influenze orientali. Il Bar Locarno è un ambiente dallo stile Art Deco, con un bancone classico e una selezione di bottiglie che racconta la storia delle serate dell’hotel. La proposta dei cocktail è affidata al mixologist Nicholas Pinna, che ha sviluppato una drink list capace di offrire un’esperienza sensoriale diversificata. Il bar è aperto tutti i giorni dalle 7:00 del mattino all’1:00 di notte.

Il bar Locarno

La Terrazza Locarno si distingue per la vista sulle cupole di Piazza del Popolo e Trinità dei Monti. È disponibile dal 27 maggio 2025, da martedì a sabato, dalle 18:00 a mezzanotte. Qui si possono consumare brunch, pranzi, cene, drink al tramonto e serate romantiche a lume di candela. Infine, la Terrazza Canossa offre un ambiente più riservato e storico, con comodi divani e una selezione di signature cocktail e piatti dedicati, accompagnati da vini di pregio. La terrazza è aperta stagionalmente e riservata agli ospiti dell’hotel, con possibilità di prenotazione privata fino a 6 persone, dalle 18:30 a mezzanotte. Il menu è à la carte e non incluso nella formula standard.

Il “Grande Dame”: un cocktail che racconta il Locarno e Roma

«Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di creare un drink per questo anniversario, ma ho voluto farlo senza forzature, aspettando l’ispirazione giusta» racconta Nicholas Pinna, responsabile della mixology dell’Hotel Locarno. «Alla fine è nato tutto naturalmente, come sintesi delle esperienze e dei sapori che più rappresentano il mio lavoro qui». Il Grande Dame è il risultato di un percorso personale e professionale: le bollicine dello Champagne richiamano il legame con il classico French 75, omaggio ai suoi trascorsi a Parigi; il profumo di glicine ricorda il giardino del Locarno; la polvere di visciole evoca la tipica torta ricotta e visciole romana; l’alloro, simbolo di classicità e di romanità, chiude il cerchio con un tocco aromatico e identitario. Gli ingredienti principali del drink sono Champagne, Gin, Alloro, Limone, Polvere di Visciole e Profumo di Glicine, in un insieme bilanciato di note floreali, fruttate e una delicata effervescenza.

Nicholas Pinna, responsabile della mixology dell’Hotel Locarno

L’esperienza al bar dell’Hotel Locarno si completa grazie a una nuova veste grafica curata da una giovane artista dello staff, che ha illustrato il menu dei cocktail e creato anche segnalibri originali che accompagnano ogni drink servito al bancone. Un dettaglio che arricchisce ulteriormente il racconto di questo storico locale romano. La proposta del bar dell’Hotel Locarno si fonda su una filosofia chiara e coerente, orientata a offrire un’esperienza di qualità senza formalismi eccessivi. Nicholas Pinna, forte di oltre vent’anni di carriera in città come Londra, Barcellona e Parigi, racconta: «Ho sempre avuto la passione per il bar, sin da ragazzo. Dopo esperienze internazionali molto formative sono tornato a Roma per occuparmi di questo progetto, dove ho avuto carta bianca per costruire una proposta nuova, rispettosa della tradizione ma aperta all’innovazione».

Il cocktail Grande Dame

Oggi il menu del bar propone circa 30 cocktail signature suddivisi in tre categorie - "Innocenti Evasioni", "Rock'n'roll Star" e "Life's a Beach" – oltre a una selezione di 50 grandi classici internazionali, riproposti secondo le ricette originali e con l’utilizzo di materie prime fresche. «La nostra idea è quella di far vivere un momento piacevole, informale ma curato, capace di raccontare l’atmosfera del Locarno attraverso il gusto» sottolinea Pinna. Il progetto del bar si inserisce perfettamente nella filosofia dell’Hotel Locarno, da sempre attento alla valorizzazione dell’enoturismo esperienziale e della cultura gastronomica locale. Questo approccio consente alla struttura di distinguersi nel panorama romano, offrendo non solo ospitalità di charme ma anche esperienze autentiche che mettono al centro il territorio e le sue eccellenze, anche attraverso la proposta dei cocktail.