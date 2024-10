Hotel Locarno verso i 100 anni tra lusso e un Bloody brunch speciale

L'Hotel Locarno si sta preparando per un compleanno speciale nel 2025: il centenario! Questo hotel romano, aperto nel lontano 1925, ha visto transitare sotto i suoi lampadari icone come Federico Fellini e Wes Anderson. Un mix di eleganza vintage e stile contemporaneo che rende questo luogo un sogno per ogni esteta. E mentre i festeggiamenti si avvicinano da non perdere il suo Bloody Brunch.

Protagonista del Bloody Brunch il Bloody Mary Foto: Adriana Forconi

Hotel Locarno a Roma: icona senza tempo

Aperto nel 1925, questo gioiello nel cuore di Roma, l'Hotel Locarno ha ospitato generazioni di artisti, cineasti e scrittori, consolidando il suo ruolo di punto d'incontro per le menti creative. Situato a pochi passi da Piazza del Popolo, l'Hotel Locarno incarna lo spirito dei ruggenti anni '20 con una combinazione di fascino storico e modernità che lo rende unico nel panorama dell'ospitalità romana. Restaurato con cura per preservare i dettagli d’epoca, dalle decorazioni Art Déco agli arredi classici, oggi si presenta con una freschezza contemporanea che continua a incantare i suoi ospiti.

Il giardino segreto dell'Hotel Locarno 1/10 Il rooftop dellHotel Locarno 2/10 Una delle stanze dellHotel Locarno 3/10 Particolare dellHotel Locarno 4/10 L‘esterno dellHotel Locarno 5/10 Particolare della stanza dellHotel Locarno 6/10 Una delle stanze dellHotel Locarno 7/10 L'eleganza in ogni angolo dellHotel Locarno 8/10 Una delle stanze dellHotel Locarno 9/10 Il bar dell'Hotel Locarno 10/10 Previous Next

La storia dell’Hotel Locarno è intrecciata con quella dell’arte e della cultura. I suoi 49 lussuosi alloggi, distribuiti tra due edifici gemelli di inizio Novecento, sono il rifugio ideale per chi cerca un'esperienza autentica e discreta. Il giardino segreto, un’oasi verde nel cuore della città, accoglie ospiti e romani in cerca di tranquillità, mentre la terrazza panoramica, con una vista mozzafiato su Trinità dei Monti, rappresenta la cornice ideale per pranzi e cene indimenticabili.

L'atmosfera senza tempo dell'hotel è arricchita dal suo bar, insignito del titolo di "25 Best Classic Bars in the World", che offre cocktail preparati con maestria e un menu gastronomico curato dallo chef Domenico Smargiassi, noto per la sua capacità di fondere sapori italiani e influenze internazionali. Nel 2021, l’hotel è stato premiato con la sua prima Chiave Michelin e si è guadagnato un posto nella selezione dei 50 Best Discovery, confermando la sua rilevanza tra le destinazioni d'élite di Roma

Il brunch speciale dell'Hotel Locarno

Uno dei fiori all'occhiello dell'Hotel Locarno è la sua proposta gastronomica. E pensate che il brunch sia solo un modo di allungare la colazione, qui preparatevi a essere smentiti! Il Bloody Brunch dell'Hotel Locarno è un'esperienza da veri buongustai, firmata dallo chef Domenico Smargiassi. Immaginate piatti che viaggiano dal classico al sorprendente, dalle Uova alla Benedettina, servite in versione "Deluxe" con tartufo, fino ai Maritozzi ripieni di uova strapazzate e pancetta, che danno una svolta audace alla tradizione romana.

Lo chef ddell'Hotel Locarno, Domenico Smargiassi Foto: Adriana Forconi

Se amate i viaggi, anche culinari, lo Yakitori di maialino spagnolo vi farà sognare il Giappone con un morso, mentre il Fish & Chips alla romana – rivisitato con cacio e pepe – è un divertente twist che unisce il meglio di due mondi. Siete vegani? Non preoccupatevi, c'è anche il Vegan Burger, perché qui nessuno viene lasciato indietro!

Il Bloody Brunch è un‘esperienza che fonde tradizione e innovazione Foto: Adriana Forconi 1/5 Bloody Brunch dell'Hotel Locarno è un'esperienza da veri buongustai Foto: Adriana Forconi 2/5 Bloody Brunch dell'Hotel Locarno accontenta tutti i gusti Foto: Adriana Forconi 3/5 Al Bloody Brunch piatti tradizionali e più audaci Foto: Adriana Forconi 4/5 Ravioli ricotta e spinaci cremolati al pomodoro Foto: Adriana Forconi 5/5 Previous Next

Naturalmente, non sarebbe un "Bloody Brunch" senza il re della festa: il Bloody Mary. L'head mixologist Nicholas Pinna propone un classico Bloody Mary, ma anche variazioni audaci come l'El Chapo (con tequila e mezcal) e il Rye Mary (a base di bourbon).

L‘head mixologist del Bar Locarno dell‘Hotel Lorano, Nicholas Pinna

E per chiudere il cerchio con un abbraccio ai sapori della tradizione, la seconda parte del menu vi trasporterà direttamente nei ricordi d'infanzia dello chef Smargiassi. Le Pappardelle al ragù e il Carciofo fritto, preparato come lo faceva sua nonna, sono un vero viaggio tra nostalgia e bontà. Ma attenzione: c'è anche spazio per sorprese, come i Ravioli ricotta e spinaci "cremolati" al pomodoro, che raccontano storie di pranzi domenicali in famiglia, trasformati in piccoli capolavori di sapore.

Bloody Mary, l'head mixologist Nicholas Pinna

Hotel Locarno: 100 anni nel 2025

L’Hotel Locarno, tra l’altro come detto, è un un edificio che lascia colpisce: arredato con gusto, incastonato a pochi passi da Piazza del Popolo, e con un giardino segreto dove dimenticare il caos della città, è un'oasi perfetta per un brunch che vale il viaggio.

Quindi, segnatevi la data! Il centenario è alle porte, ma il vero spettacolo è già iniziato con il Bloody Brunch. Chissà, magari tra un drink e un maritozzo vi sentirete anche voi un po’ artisti, proprio come i grandi che hanno camminato tra queste mura.

Hotel Locarno

Via della Penna 22 - 00186 Roma

Tel 06 3610 841