Izu, il ristorante giapponese con anima milanese dove il cibo racconta storie

Nel cuore pulsante di Milano, precisamente in Corso Lodi 27, Izu si afferma come uno dei migliori ristoranti giapponesi della città, grazie alla sua fusione tra tradizione nipponica e creatività contemporanea. La visione del patron Jin Yue Hu, erede di una famiglia con radici nella ristorazione dal 1993, ha trasformato il locale in un punto di riferimento per gli amanti della cucina giapponese e della sperimentazione gastronomica.

Jin Yue Hu, patron di Izu

Izu, rinnovato nella forma, non nella sostanza

Dopo trent’anni di successi, Izu ha recentemente subito un restyling completo, con interni che coniugano eleganza e comfort. I materiali pregiati, come il legno naturale americano e il marmo bianco di Carrara, si fondono con un soffitto impreziosito da 1.250 punti luce sospesi, creando un’atmosfera raffinata e scenografica. Il ristorante, che può ospitare fino a 100 persone tra la sala interna e il dehors estivo, è il luogo ideale sia per una cena intima che per eventi aziendali e privati.

La sala di Izu

L’anima di Izu è Jin Yue Hu, un patron capace di trasmettere passione e cultura gastronomica con carisma e attenzione. La sua capacità di accogliere gli ospiti in modo autentico e coinvolgente crea un’atmosfera in cui ogni cliente si sente parte di un’esperienza esclusiva. Non si tratta solo di servire piatti raffinati, ma di raccontare storie attraverso il cibo, creando un legame tra cucina e ospite. Al suo fianco, sua moglie, che con un sorriso accoglie ogni ospite con calore e professionalità, contribuendo a rendere l’esperienza da Izu ancora più speciale.

Izu, come si mangia

Il menu di Izu offre un perfetto equilibrio tra tradizione giapponese e tocchi innovativi. Oltre al sushi preparato con materie prime d’eccellenza, spiccano creazioni che reinterpretano la cucina nipponica con un respiro cosmopolita. Tra i piatti iconici:

La Scarpetta: trilogia di tonno rosso in tartare, con salsa su-miso e chips di alga nori.

Izu a Milano: ricciola, gambero rosso di Mazara del Vallo, yuzu e Caviale Royal Oscietra.

Black Cod Miso: filetto di merluzzo nero marinato nel miso dolce, cotto a bassa temperatura fino a diventare burroso e delicatamente caramellato in superficie.

Selezione di Nigiri e Uramaki: interpretazioni raffinate e sorprendenti della tradizione sushi.

Izu, come si beve

Per chi desidera un’esperienza completa, Izu propone un percorso degustazione con abbinamento vini e sake, studiato per esaltare ogni sfumatura dei piatti proposti. Le etichette selezionate spaziano dai grandi nomi italiani ai piccoli produttori di nicchia, con un’attenzione particolare ai vini naturali e biodinamici, senza dimenticare una curata selezione di sake per chi vuole avvicinarsi alla cultura giapponese in modo autentico.

La cantina di Izu conta oltre 600 etichette

L’esperienza gastronomica è esaltata da una cantina che conta oltre 600 etichette, tra vini italiani e internazionali, champagne e una selezione accurata di sake e whisky giapponesi. Il sake, in particolare, trova nel menu abbinamenti perfetti, evidenziando le sfumature di sapore di ogni piatto. Per gli amanti dei cocktail, la drink list include creazioni a base di gin e distillati ricercati, studiati per accompagnare la cucina di Izu.

Izu, un'esperienza a tutto tondo

Izu non è solo un ristorante, ma un’esperienza che combina accoglienza, ricerca e innovazione. Jin Yue Hu e il suo team offrono un viaggio nel gusto capace di sorprendere e coinvolgere, trasformando ogni visita in un momento indimenticabile. Per chi cerca una cucina giapponese di alto livello, con un tocco di creatività e una grande attenzione all’ospitalità, Izu resta una tappa obbligata nel panorama enogastronomico milanese.