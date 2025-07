 Island hopping alle Eolie: un viaggio tra le meraviglie di un arcipelago mitico

Negli ultimi anni, il fenomeno dell'island hopping - letteralmente “saltare da un'isola all'altra” - è diventato una delle tendenze di viaggio più amate da chi desidera vivere il mare in modo dinamico e autentico. Anziché fermarsi su una sola isola, i viaggiatori scelgono di esplorare un intero arcipelago spostandosi via mare, spesso in aliscafo o in barca, alla scoperta di paesaggi diversi, tradizioni uniche e atmosfere contrastanti ma complementari.

Cosa fare alle isole Eolie, le attività per un ferry hopper

Le Isole Eolie, con le loro sette perle vulcaniche immerse nel Tirreno, sono la destinazione perfetta per questo tipo di esperienza. Ogni isola ha una personalità ben definita, il suo stile, il suo spirito: dalla mondanità di Panarea alla selvaggia Alicudi, dalla vivacità di Lipari alla forza primordiale di Stromboli e Vulcano. Il bello dell'island hopping eoliano è proprio questo: la possibilità di costruire un itinerario su misura, cambiando scenario e ritmo di viaggio giorno dopo giorno, senza mai lasciare l'incanto del mare.

Ferry Hopper, il sistema di prenotazione di traghetti e aliscafi ora è un'app

Le Isole Eolie si prestano perfettamente a questo tipo di viaggio: facilmente raggiungibili via mare da Milazzo, Messina o Palermo, offrono collegamenti frequenti e affidabili, come dimostra a livello generale anche l'aumento costante del traffico passeggeri (+3,35% da Milazzo nel 2024). Solo a Lipari, gli arrivi hanno superato quota 146.000, con un incremento del 2,6% rispetto all'anno precedente.

Le Isole Eolie sono collegate facilmente da un sistema traghetto

Spostamenti, spesso giornalieri, favoriti da una nuova piattaforma/aggregatore di prenotazione di traghetti ed aliscafi come Ferry Hopper, da poco anche applicazione per trovare e prenotare in modo semplice e intuitivo gli spostamenti da un'isola all'altra (in 55 Paesi e oltre 500 destinazioni, con 160 operatori navali) e poter organizzare con facilità il viaggio on the boat. Ad oggi Ferry Hopper conta 5 milioni di biglietti venduti a livello globale, più di 1 milione solo in Italia nel 2024. Con garanzia delle migliori tariffe disponibili. Insomma, nessun pericolo di vagare in mare per anni come fecero Ulisse e i suoi marinai toccando anche queste zone.

Cosa fare alle Eolie, le attività per un island hopper

Nelle acque di Odisseo, verrebbe da dire. Solcando le onde che l'eroe greco sfidò nel suo viaggio di ritorno a Itaca da Troia, nel suo leggendario peregrinare al termine della conquista di Ilio. Proprio qui Omero ambientò tappe importanti per Ulisse, che dopo aver sfidato Scilla e Cariddi nello stretto di Messina, nelle Eolie ricevette da Eolo (da qui, il nome dell'arcipelago) l'anfora con rinchiusi i venti contrari, per favorire il ritorno a casa dell'eroe. La mitologia greca pesca molto da questo territorio, considerando come Efesto, il dio del fuoco, forgiasse all'interno di Vulcano, altra isola dell'arcipelago, le armi per Achille e altri eroi.

Lipari

Insomma, siamo in un luogo che definire mitologico non sembra affatto un'esagerazione. Noi percorriamo le orme di Ulisse, in acque ben più tranquille e placide, e godiamoci alcune delle tante attività turistiche offerte dalle Eolie. Partenza da Milazzo, direzione Lipari. Eolo ci è favorevole, anche Nettuno: poco vento, mare tranquillo, e che il viaggio inizi. Sicuri che il nostro viaggio non sarà un'odissea.

Escursione a Vulcano, sul vulcano

Per gli amanti dell'hiking e delle escursioni, una passeggiata fin su in cima a Vulcano. Nell'isola omonima tanto ruota attorno alla presenza della montagna, alta quasi 400 metri e che sembra tuffarsi direttamente nel mare. Vulcano è inattivo dalla fine del 1800, quando ci fu l'ultima eruzione, e oggi è una meta per gli appassionati di passeggiate un po' wild, in terreni scoscesi e particolarmente brulli.

La vista dalla cima di Vulcano

Mettete in conto del fisiologico fiatone, con un dislivello di quasi 300 metri e circa 2,5 km di camminata in salita, ma la vista che si può godere lungo tutto il tragitto, e infine in cima, è di quelli che ripagano ogni sforzo. Un sguardo a 360 gradi su tutto ciò che è intorno, tra istmi di terra e mare blu, e fumarole sulfuree sul cono del vulcano. Tempo per percorrere il tragitto circa 2 ore, meglio se accompagnati da una guida locale.

Visita alla Cantina Caravaglio di Salina

Immersa nei suggestivi terrazzamenti di Salina, nell'isola che fu set de Il Postino con Troisi, la Cantina Caravaglio è una delle più antiche realtà vitivinicole delle Eolie. Le sue origini risalgono al 1989, quando Nino Caravaglio, tornato all'isola natale, raccolse l'eredità della famiglia che coltivava questi terreni da tantissimo tempo. Oggi l'azienda gestisce circa 20 ettari divisi in trenta micro-appezzamenti, tutti certificati biologici sin dall'inizio, grazie al clima favorevole che prescinde da trattamenti chimici.

Caravaglio, viticoltura eroica di Malvasia a Salina

La filosofia di Caravaglio si fonda sul legame autentico con il territorio: tecniche tradizionali in vigna, uso esclusivo di lieviti autoctoni in cantina, solfitazione minima e chiarifiche delicate sono parte di un approccio artigianale che punta all'eccellenza. Bianchi, rossi, rosati espressione del territorio, e una piccola produzione di capperi che crescono sui muretti dell'azienda, a ulteriore rappresentanza del posto in cui ci troviamo.

Cantina Caravaglio Via Provinciale, 33 98050 Malfa - Isola di Salina (Me) Tel +39339 8115953

Giro in gommone a largo di Panarea

Se Vulcano ci ha proposto un'escursione "via terra" sin su la cima dell'omonimo monte, non poteva mancare un'escursione via mare in questo nostro tour delle Eolie. Arriviamo a Panarea, deliziosa e più raccolta isola dell'arcipelago, con una vista privilegiata di Stromboli a qualche chilometro di distanza.

Panarea vista dal mare

Si parte per un giro in gommone che tocca dei grossi scogli poco a largo: qui acque cristalline, vista panoramica che scorge le altre isole, la solfatara di Lisca Bianca e un tuffo in mare rigenerante, grazie anche alla temperatura dell'acqua che sfiora i 27 gradi. Insomma, un paio d'ore di relax totale, tra un bagno di sole sui divanetti del gommone, e un bagno vero e proprio in queste acque all'ombra di grandi scogli di roccia vulcanica che svettano dal mare.

Ristorante Cusiritati

Tornando dal giro in gommone, dopo aver ristorato lo spirito con un bagno in relax, è il momento di ristorare anche il corpo con un bel pranzo vista mare al ristorante Cusiritati di Panarea. Una gradevole terrazza bianca con affaccio sul grande blu, un numero limitato di coperti e una cucina in cui si esprime tutta la sicilianità di questa zona. Niente piatti "acchiappa turisti", niente ricette colanti di creme al pistacchio di Bronte vero o presunto tale, ma proposta da bel bistrot di mare sia nella cura della presentazione sia nella qualità del cibo. Gradevoli entreé di benvenuto tra montanarine, polpette di melanzane e marmellatina di carota con mousse di caprino.

Il cannolo di Cusiritati

Buono il fusillone al ragù di totano e formaggio maiorchino, notevole l'alalunga (specie non così conosciuta, simile al tonno, pescata in queste acque) appena scottata (il cuore, di fatto, alla stregua di un sashimi) e accompagnata da cipolla in due consistenze. Dulcis in fundo con un cannolo ripieno di ricotta di pecora e una cialdina a mo' di cono con il pistacchio. Accuratamente selezionata anche la carta dei vini, con etichette all'80% siciliane ma con referenze anche dalla terraferma.

Ristorante Cusiritati Via Comunale Mare, 70 98050 Isola di Panarea (Me) Tel +39 090 983022

Visita tra le stradine di Lipari

Tra le attività imperdibili nelle isole Eolie, una passeggiata tra le vie di Lipari regala scorci suggestivi e un'autentica atmosfera mediterranea. Il cuore dell'isola pulsa lungo Corso Vittorio Emanuele, animato da botteghe artigiane manufattiere, ceramiche e street food. Salendo verso il Castello di Lipari, in realtà una rocca fortificata, si attraversa un dedalo di viuzze acciottolate che raccontano secoli di storia. Il Castello, arroccato su un promontorio vulcanico, offre una vista d'eccezione sul mare e custodisce il Museo Archeologico Eoliano, tra i più importanti del Mediterraneo.

Veduta aerea di Lipari

Non lontano, la Cattedrale di San Bartolomeo sorprende per la sua bellezza barocca e il silenzio del suo chiostro. In questo incrocio di vie e viuzze, consigliamo una sosta all'enopaninoteca Gilberto e Vera per uno spuntino veloce o un aperitivo.

Cocktail bar, il Giardino di Lipari

Nel cuore del centro storico, Il Giardino di Lipari è un cocktail bar incastonato in un agrumeto restaurato, un vero e proprio rifugio verde tra i vicoli. La drink-list rielabora aromi eoliani e siciliani - come il mandarino e le piante spontanee - in cocktail interessanti per idee e realizzazioni.

Il Giardino di Lipari, cocktail bar

Tra i twist c'è il Summer and Stormy, un mix piccante e fresco di rum, lime, falernum allo zenzero e ginger beer, da gustare su una sdraio sotto gli alberi, e il particolare Dirty Fizz con “fake lime”, seltz, limone e sale catanese. L'atmosfera si completa con le luci soffuse e le stelle, perfetta per serate estive rilassanti in un giardino raccolto e indiscreto.