Kanton Restaurant: la cucina contemporanea cinese che si confronta coi fine dining

Oltre l'involtino primavera, oltre al troppo fusion delle offerte all you can eat, c'è una Cina autentica, raffinata, profondamente legata a una tradizione gastronomica millenaria che si rivela sorprendente anche per i buongustai italiani. Un esempio eccellente di questa realtà si trova a Capriate San Gervasio (Bg), dove Kanton Restaurant rappresenta da oltre 10 anni è un punto di riferimento imprescindibile per chi cerca una cucina cinese autentica ma reinterpretata in chiave contemporanea e capace di competere, per qualità proposte, con i più qualificati fine dining.

Chef Zhu Weikun: tradizione, innovazione e passione familiare

Il protagonista di questo ambizioso progetto culinario è lo chef Weikun Zhu, giovane e talentuoso erede di una famiglia di ristoratori originaria della Cina. I suoi genitori aprirono il ristorante Il Giardino di Giada proprio a Capriate già nel 1999. Cresciuto immerso nella passione per la cucina, Zhu ha maturato esperienze importanti in prestigiosi ristoranti come il Tin Lung Heen di Hong Kong, il Lixuan di Chengdu e il Lost Heaven di Shanghai. Tornato in Italia, ha deciso di rivoluzionare il ristorante di famiglia, dando vita a un luogo unico in cui il passato e il presente dialogano con equilibrio come è giusto per una cucina contemporanea.

Weikon Zhu, chef - Kanton

La sua, è una cucina frutto di un lungo percorso personale, iniziato in Cina e maturato in Italia, dove ha saputo reinterpretare con creatività le tecniche millenarie apprese durante i suoi viaggi e le esperienze formative nei migliori ristoranti asiatici. L’amore per la tradizione e la volontà di innovare hanno portato Zhu a sviluppare uno stile culinario unico, che riesce a emozionare e sorprendere, sia gli italiani sia i cinesi.

Un decennio di successi e sapori autentici

Nel 2024 Kanton ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività, celebrando un percorso segnato da innovazione e fedeltà alle radici culinarie cinesi. Questo anniversario ha coinciso con il lancio di un nuovo menu, risultato di anni di studio e sperimentazione, che valorizza ingredienti stagionali a chilometro zero e materie prime esclusive provenienti dall'Estremo Oriente e dal Sudest Asiatico. Ogni piatto proposto racchiude un equilibrio unico tra ingredienti locali e sapori esotici, combinati sapientemente attraverso tecniche tradizionali cinesi come l’affumicatura a freddo, la cottura a vapore e la bollitura speziata.

Design ed estetica: l’esperienza sensoriale di Kanton

Kanton non è solo un ristorante ma una vera e propria esperienza sensoriale che coinvolge ogni aspetto, dall'arredamento al menu, fino al rito del tè. Gli interni sono stati progettati per coniugare tradizione e innovazione. Il legno, la ceramica, le luci soffuse e i frammenti di porcellana sospesi sul soffitto ricreano l'atmosfera di una Cina autentica ma riletta con modernità e stile, creando un ambiente elegante, intimo e coinvolgente. Niente draghi o lanterne, per intenderci, ma sedie comode e un mood per cui potrebbe anche sembrare di essere in Cina, ma sapendo che a pochi metri c’è il fiume Adda…

Un particolare della sala del Kanton

L'ambiente è curato nei minimi dettagli: la mise en place elegante e raffinata, gli oggetti d’arte orientale disseminati nelle sale, e il delicato sottofondo musicale che evoca atmosfere d’Oriente completano l’esperienza che gli ospiti vivono al Kanton. A rendere ancora più accogliente l’atmosfera contribuisce Meiling, la moglie dello chef Zhu, il cui sorriso e la cui ospitalità sono diventati marchi di fabbrica del ristorante.

La cucina di Zhu: tecnica e materie prime d’eccellenza

Nella proposta culinaria, Kanton esprime pienamente la filosofia dello chef Zhu. Tra le specialità del menu, spiccano i Ravioli all’ombrina, delicatissimi e leggeri, con farina di riso e nero di seppia, con cavolo fermentato e sedano tritato. Una sorta di inno al raviolo cinese che nulla ha a che fare con i classici ravioli cinesi da street food che si trovano ovunque. Si possono poi trovare due proposte di Branzino, uno al vapore con germogli d'aglio nero e crema di soia fermentata, ed uno di altissima tecnica con gamberi di Mazzara, arancia, olio e julienne di mela.

Polpettine - Kanton

Molto piacevoli le fettucine al ragù di maiale con funghi shitake e cipollotti, che offrono picchi gustativi sorprendenti pur mantenendo una raffinata armonia complessiva, ma decisamente da non perdere i Vermicelli, che anche in questo caso sono un vero salto di qualità rispetto alle proposte tipiche: sono di grano e sono accompagnati da polpa di granchio, patchoi ed erba cipollina.

Branzino e gamberi - Kanton

Non mancano piatti preparati con ingredienti rari e particolari come bambù d’acqua, semi di soia fermentati o funghi abalone, che portano gli ospiti in un viaggio culinario autentico e sofisticato. Fra questi prodotti vale la pena di assaggiare le patate taro che sono alla base di squisite Polpettine con olio di arachidi, scalogno, petto di pollo, polvere di alloro e anice stellato.

Vermicelli - Kanton

Un piatto apparentemente povero, ma ricco di tecnica e gusto. E che dire dell'immancabile Uovo centenario di ogni menù cinese? Qui è un eccellente risultato di equilibrio gustativo in abbinamento a tofu crudo e infuso di soia e aceto.

In cucina dall'affumicatura a freddo al wok

Il menu punta come detto sulla scoperta delle differenti tradizioni culinarie millenarie della Cina. Si tratta di stili molto differenti, legati alla vastità di uno Stato immenso, per gli occhi di noi italiani, dove storia e geografia possono cambiare tutto. La vastità e l’unicità delle materie prime utilizzate nella cucina tradizionale sono una caratteristica di questa tradizione che rende la cucina cinese ricca come quella italiana.

Uovo centenario - Kanton

E ad alimentare questa ricchezza culturale c’è l’approvvigionamento di materie prime direttamente dalla Cina grazie alla collaborazione con la famiglia Zhu rientrata in Cina. Un “link” che permette di trovare in tavola piatti con bambù d’acqua, patate taro, semi di soia fermentati, uovo centenario, meduse, germogli di bambù, funghi abalone e tantissimi altri ingredienti della tradizione gastronomica orientale.

DanDan - Kanton

Parte delle materie prime provengono però anche da molto vicino, ad esempio le carni sono selezionate in un agriturismo limitrofo, per garantire sempre un prodotto di alta qualità e “cedere” inevitabilmente alla contaminazione di ciò che c’è di buono anche sul territorio.

Muscolo di manzo - Kanton

Accanto a questa interessante selezione di materie prime troviamo anche diverse tecniche di cottura tipiche della tradizione cinese, dall’affumicatura a freddo alla cottura a vapore, dalla bollitura con spezie alla marinatura sottovuoto alla tipica cottura con il wok. Carne e pesce sono sempre abbinate alle verdure in modo che i piatti proposti siano estremamente equilibrati sia da un punto di vista nutrizionale che del gusto.

Calamari - Kanton

Altri tre piatti sono esempi riusciti di questi accostamenti. Col pesce ricordiamo Calamari e ciuffi di totano al vapore con olio di cipollotto, mentre per la carne da provare ci sono i Dandan noodles con soffritto di maiale e cipollotto, il Siumay di Hong Kong, con lonza di maiale, gamberi e funghi shitake e un ottimo Muscolo di manzo e magatello con curry verde, latte di cocco, sedano e scalogno.

Il rito del tè: cultura e ospitalità

Un altro elemento chiave dell’esperienza è il rito del tè, guidato sapientemente da Meiling, grande esperta. Gli ospiti vengono consigliati nella scelta delle varietà più adatte ai piatti ordinati. Il tè, bevanda fondamentale nella cultura cinese, simbolo di amicizia e rispetto per la natura, viene degustato con estrema cura e attenzione.

Frutta tropicale - Kanton

Filosofia di benessere e gusto

La filosofia di Zhu va oltre il semplice gusto: per lui la cucina è un’arte che deve nutrire non solo il corpo ma anche lo spirito, combinando ingredienti, temperature, consistenze e sapori per creare piatti equilibrati sia gastronomicamente che nutrizionalmente. Questa visione rispecchia un profondo rispetto per il corpo e la mente, puntando al benessere complessivo degli ospiti attraverso un’esperienza gastronomica completa e appagante.