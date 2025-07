Naturart Village: uno showroom botanico con ristoranti tipici e orto didattico

Punto mediano tra Firenze e Lucca, Pistoia è stata considerata sovente e paradossalmente il lato B sia dell’una che dell’altra città. Così però non è ed a testimoniarlo c’è la forte vis imprenditoriale che si manifesta principalmente nel Distretto Vivaistico Ornamentale, il maggiore polo produttivo europeo di piante ornamentali. Un distretto che si estende in cinque comuni del territorio provinciale pistoiese: Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese.

Il Naturart Village

Il Giorgio Tesi Group e il progetto Naturart Village

In particolare, a dare suppletiva vivacità all’economia dal distretto innescata, agendo sul binario della diversificazione comunque non slegata dal core business, ci pensa il Giorgio Tesi Group, leader europeo del florovivaismo.

Lo showroom del Naturart Village

La visione di dotare la città di spazi dove la cultura si abbraccia al gusto e alla cultura. Nasce così, con ampie vetrate ed elementi in ferro battuto, Naturart Village, il parco urbano di oltre 30mila mq con aree dedicate alle famiglie, spazi ludici per i bambini, percorsi tematici e zone multifunzionali pensate per eventi, cultura e socialità. Ben presenti, coerentemente alla mission del villaggio, ristoranti dedicati ai prodotti toscani.

La zona food del Naturart Village, concepita come un Agorà, è dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, così proponendo le eccellenze gastronomiche toscane: la carne e i salumi, i dolci, la pasta artigianale, il pesce, i vini. I prodotti si possono sia acquistare per consumo differito, sia degustare, preparati in cucina, a pranzo e a cena.

Davvero una deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale grazie al percorso gustativo che spazia dalle fragranti pizze e schiacciate agli immancabili dolci tipici, dal Pane Toscano Dop a quello con grani antichi. Imperdibili i taglieri di salumi toscani, le sublimi carni alla griglia, il succulento stinco di maiale alla birra. I primi piatti celebrano la pasta artigianale condita con sughi di stagione manufatti in zona.

Squisiti i piatti a base di pesce fresco, senza dimenticare le gemme del bosco e del sottobosco: i funghi e i tartufi. A completare questa sinfonia di sapori, un’accurata selezione di birre artigianali di alta qualità e una carta dei vini che rende merito alle etichette del territorio.

Bubble Tree, roseto e offerta botanica

Per un’esperienza ancora più rilassante, sono state poi realizzate due Bubble Tree, strutture rialzate tra gli alberi per cenare sentendosi immersi nella natura. Ad impreziosire il tutto, così arrecando ulteriore attrattività, il roseto da oltre 600 varietà di rose, l’esposizione di cactus e piante grasse ed il giardino-museo del Bonsai. Presente anche un orto didattico dedicato alla scoperta delle piante aromatiche e degli ortaggi di stagione.

Alcune varietà di piante del Naturart Village

Accessibilità, showroom e area convegni

Progettato e realizzato per essere accessibile a tutti, senza barriere architettoniche, il villaggio ospita anche una grande serra dove trova spazio lo showroom aziendale, con oltre 800 varietà di piante della produzione dell’azienda vivaistica pistoiese, e lo shop per acquisti smart e green. Giammai casuale, testimonianza di quanto lungimirante sia il progetto, la presenza dell’area convegni da oltre 500 posti.

La visione del Giorgio Tesi Group

Queste le parole di Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group: «Naturart Village rappresenta concretamente tutto ciò che la nostra azienda desidera condividere: un luogo di natura, bellezza e passione, dove le nostre volontà e il nostro impegno prendono vita. Così l’abbiamo pensato e voluto da sempre: un luogo in grado di interpretare il ruolo di ambasciatore di Pistoia, delle sue eccellenze e del suo territorio. Il nostro desiderio è quello di farlo diventare fin da subito un vivace punto di incontro per la comunità, un motore per la valorizzazione del patrimonio verde locale e un palcoscenico per l’eccellenza dei prodotti tipici toscani, contribuendo ad avvicinare il mondo del vivaismo alla città e al territorio. La nostra più grande soddisfazione è quella di essere riusciti nell’intento di realizzare un luogo che si mette a disposizione della comunità, del territorio e delle nuove generazioni. Un luogo per tutti, da vivere sempre».

Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group

L’intera area è aperta 7 giorni su 7, dal primo mattino fino a tarda sera.