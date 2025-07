Al Castello di Padernello torna l'edizione serale del Mercato della Terra

Come trasformare un rudere, in un Borgo di aggregazione sociale e di riferimento per il buon cibo? Il Castello di Padernello, nel comune di Borgo San Giacomo (Bs), ci è riuscito. È un luogo immerso nel paesaggio della pianura bresciana, dove la natura è impreziosita dall'arte grazie all'originario ciclo dei “Pitocchi” di Padernello, grandi tele realizzate da Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto.

Il Castello di Padernello

Il recupero del Castello di Padernello: un progetto culturale e sociale

«Con la creazione della Fondazione - ricorda l'anima e promotore del progetto di recupero Giacinto Pedroni - siamo riusciti nell'impresa di recuperare l'antico maniero medioevale grazie ai contributi di privati, enti pubblici e alle donazioni di centinaia di semplici cittadini. Adesso è un luogo di vita e di crescita culturale ed economica.»

Eventi e iniziative nel Borgo: il Mercato della Terra di Padernello

Numerose le iniziative che si svolgono durante tutta la stagione estiva. Sabato 19 luglio si tiene l'edizione serale del Mercato della Terra di Padernello. «Non un mercato qualunque, ma un luogo di alleanze e di scambi che porta a un'economia locale diversa, promuove il cibo buono, pulito e giusto del territorio e crea consapevolezza in chi acquista.»

Cena-degustazione sotto le stelle con Slow Food

Non mancherà una cena-degustazione sotto le stelle. I protagonisti della serata saranno i cuochi dell'alleanza Slow Food delle ristorazioni bresciane, affiancati dai produttori del mercato, che offriranno un menu ricco e variegato all'insegna dei prodotti stagionali. Ogni ospite potrà comporre liberamente il proprio percorso del gusto, scegliendo i piatti e combinazioni in base al proprio appetito e curiosità.

Atmosfera magica e rinascita del Borgo

Il tutto si svolgerà nel cuore del Borgo, arricchito dalle immancabili leggende, come quella della Dama Bianca che pare circolare d'estate, nelle notti di luna piena, sulle mura merlate del Castello e nel fossato che lo circonda. Realtà concreta è invece la rinascita di Padernello con botteghe artigianali e numerose trattorie, dove non c'è da perdere il ponte di San Vigilio, in rami di castagno, creato da Giuliano Mauri, un'opera d'arte naturale.