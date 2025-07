Al ristorante Alain Ducasse Roma c'è il nuovo menu estivo firmato dallo chef Lualè

Il nuovo menu estivo del ristorante Alain Ducasse Roma all'interno del Romeo Hotel, cinque stelle lusso di via Ripetta, è un omaggio all'eccellenza italiana e ai sapori mediterranei. È un atelier dove tecnica e creatività si fondono in una proposta gastronomica ricercata che “Monsieur AD” ha affidato ad aprile ad un giovane chef di talento, Iacopo Lualè, toscano di Cecina (Li), classe 1991.

La sal del ristorante Alain Ducasse Roma all‘interno del Romeo Hotel (foto: Chris Dalton)

Formatosi all'Alma di Parma, fondata da Gualtiero Marchesi, entra nel 2019 da allievo nel team di Ducasse lavorando al Louis XV 3 stelle Michelin di Monaco, per poi proseguire tre anni dopo al Meurice 2 stelle Michelin di Parigi con chef Amaury Bouhours. Da aprile è l'executive chef de Il Ristorante, dall'artistica cucina a vista, un riconoscimento prestigioso per il suo talento e per il lungo percorso professionale aperto al mondo.

La filosofia del menu estivo: materia prima e rispetto della freschezza

Alla base del menu della bella stagione c'è la scelta della materia e il rispetto della sua freschezza che va esaltata al meglio con azioni non invasive e cotture brevi. Ogni ingrediente viene valorizzato con abbinamenti anche insoliti espressi con finezza nei dettagli. Lualè propone un viaggio tra terra, mare e orto che si esprime con un'inedita armonia di colori, consistenze e sapori, talvolta con inaspettati punti di contatto.

Iacopo Lualè (foto: ROMEO Alberghi)

Il benvenuto all'estate è declinato in tre proposte: quella ampia à la carte e due percorsi degustazione: Drusilla Estate, otto portate per un’esperienza sensoriale completa e Marea, sei portate selezionate direttamente dalla cucina.

Le creazioni signature tra terra e mare

Queste alcune delle creazioni signature che celebrano la generosità della terra con verdure di stagione come l'Asparago verde, alghe marina, finocchio di mare e agrumi, Agnello da latte e mentuccia romana, Carciofo mammola, cipollotto freschi e brodo di foglie essiccate.

Astice blu del Mediterraneo (foto: ROMEO Alnerghi)

La ricchezza del nostro mare è espressa da crostacei, ricciole e dentici appena pescati, come nel Gambero rosso con spaghettone di Gragnano mantecato con il succo delle teste e completato da un’emulsione iodata a base di acqua di mare.

Filetto di manzo (foto: ROMEO Alberghi)

Il Dentice è cotto alla brace e accompagnato da fagiolini in papillote, fichi verdi acerbi bruciati e messi in conserva e una salsa vegetale emulsionata con foglie di fico bruciate. Superbo l'Astice blu del Mediterraneo con condimento di frutti rossi e rabarbaro.

La carne e i dessert d'autore

Tra le carni spicca il Filetto di manzo maturato e marinato in una salsa di funghi, lime e resina, cotto al barbecue giapponese e affumicato con pigne. Viene servito con germogli di abete rosso fermentati e raccolti nei boschi di Frascati e porcini confit dalla Campania.

Cioccolato e caffè della Manufacture Alain Ducasse a Paris con gelato al grano saraceno (foto: Matteo Carassale)

E come dessert sono da provare la Pesca dei Colli Laziali, trattata in due modi: cotta dolcemente al barbecue e poi sotto sale in foglie di basilico, accompagnata da un gelato e una granita al basilico. Oppure il sontuoso Cioccolato e caffè della Manufacture Alain Ducasse a Paris con gelato al grano saraceno, l'Essenza di vaniglia e il Babà al rum con leggera Chantilly variegata. Grandi vini in abbinamento.

L'Hotel e gli spazi esclusivi tra design e relax

Eleganza, accoglienza e relax sono elementi distintivi di tutti gli spazi dell'Hotel, un palazzo cinquecentesco ristrutturato dall'architetta anglo-irachena Zaha Hadid e con soluzioni innovative attinte dal design e dall'arte contemporanea. Nello spazio Il Cortile, circondato dal verde e da sculture, c'è una piscina dal fondo trasparente che rivela i resti archeologici del Porto di Ripetta e non manca un centro benessere con Spa.

La terrazza Krug (foto: ROMEO Collection)

Relax e bellezza in tutti gli spazi comuni e al bar con mixology d'eccellenza. La terrazza Krug, accessibile ai soli ospiti dell’hotel, rappresenta un rifugio sospeso, tra le cupole e i monumenti della Capitale. Dall’aperitivo al dopo cena offre con una selezione esclusiva di Champagne Krug e appetizer in abbinamento.