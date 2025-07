Val di Non: vacanze in Trentino tra natura, la storia di Sissi e la Mela Dop

Nel cuore verde del Trentino, la Val di Non si rivela come una destinazione di rara bellezza, un invito a un'esperienza autentica e rigenerante. Lontana dai circuiti turistici più battuti, questa valle incanta con la sua atmosfera discreta e la sua natura incontaminata, offrendo un rifugio ideale per chi cerca quiete, avventura e sapori genuini. La valle, incorniciata dalle Dolomiti di Brenta, dalle Maddalene e dalla dorsale del Roen, è un vero anfiteatro di meraviglie naturali e culturali.

La valle è incorniciata dalle Dolomiti di Brenta, dalle Maddalene e dalla dorsale del Roen (foto: Atp)

Un mosaico di esperienze per ogni Stagione in Val di Non

Ogni stagione trasforma la Val di Non in uno scenario unico, ricco di opportunità per una vacanza indimenticabile. Dalla primavera, con lo spettacolo dei meli in fiore che inebriano l'aria del loro profumo sublime, all'estate, ideale per escursioni nei canyon e per praticare il golf tra le montagne.

Ogni stagione trasforma la Val di Non in uno scenario unico (foto: Atp)

L'autunno tinge il paesaggio dei caldi colori del foliage, accompagnando la raccolta delle mele, frutto simbolo della valle. L'inverno, infine, avvolge la valle in una magia silenziosa, perfetta per suggestive ciaspolate sulla neve, con i castelli a vegliare sul paesaggio imbiancato. La Val di Non offre un mix unico di bellezza, avventura e sapori, adattandosi perfettamente alle esigenze di famiglie, sportivi e amanti della natura.

Storia e fascino nobiliare della Val di Non

La Val di Non vanta una storia affascinante che risale all'Ottocento, quando già aveva stregato i cuori più nobili d'Europa. L'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe e la sua celebre consorte, la Principessa Sissi, sceglievano proprio questa valle per i loro soggiorni oltre le Alpi. Attratti dalla bellezza selvaggia del paesaggio, dall'aria pura e dalla quiete elegante delle montagne trentine, trovarono qui un rifugio ideale, lontano dai fasti e dalle pressioni di corte.

La Val di Non vanta una storia affascinante che risale all'Ottocento (foto: Francesca Padovan)

Ancora oggi, camminando tra i boschi e gli antichi masi, si percepisce il fascino discreto e la dolce tranquillità che incantò l'imperatrice più amata della storia asburgica. Questo angolo di Trentino, genuino e impregnato di tradizioni vive, unito a una passione innata per l'accoglienza e l'ospitalità autentica, si conferma meta ideale per una vacanza rigenerante.

I gioielli d'acqua della Val di Non: laghi da sogno

La Val di Non è un paradiso naturale costellato da numerosi laghi che sembrano usciti da una cartolina, ognuno dei quali invita a rallentare e a lasciarsi incantare dalla natura incontaminata. Tra questi spicca il Lago di Tovel, un gioiello naturale a 1.178 metri dove si specchiano le Dolomiti di Brenta. Famoso in passato per le sue acque che si coloravano di rosso intenso, oggi le sue tonalità dall'azzurro al verde gli valgono il soprannome di “Caraibi del Trentino”.

Il Lago di Tovel (foto: Atp)

La passeggiata ad anello di circa 3 km intorno al lago è suggestiva in ogni stagione e perfetta per le famiglie. Altri specchi d'acqua da scoprire includono il Lago di Tret (o di Santa Maria), raggiungibile con facili sentieri immersi nei boschi, e i laghetti di Ruffrè, ideali per il relax. Per chi cerca comodità, i laghetti di Coredo e Tavon sono facilmente accessibili in auto o con una breve passeggiata lungo il "Viale dei Sogni".

Accoglienza e sostenibilità: i valori della Val di Non

La Val di Non non è solo paesaggi mozzafiato e storia, ma anche un luogo dove l'accoglienza è un'arte autentica. L'ospitalità sposa l'autenticità con una cura impeccabile, trasformando ogni soggiorno in un racconto intimo, un mosaico di scoperte tra sentieri nascosti e incontri genuini.

La valle invita a scoprire con lentezza le sue innumerevoli esperienze autentiche (foto: Damiano Clauser)

La valle invita a scoprire con lentezza le sue innumerevoli esperienze autentiche e sostenibili, dove il viaggio tra natura, cultura e gusto non si ferma mai. La bellezza qui non grida ma sussurra, e la quiete si imprime nel cuore, rendendo la Val di Non un vero rifugio dell'anima.

Castelli fiabeschi e manieri storici: un tuffo nel passato

Per chi desidera immergersi in un'atmosfera fiabesca, la Val di Non custodisce manieri e castelli che narrano storie secolari. Il Castel Thun, situato in posizione panoramica tra i vigneti, accoglie i visitatori in un viaggio indietro nel tempo, tra stanze affrescate e sotterranei suggestivi.

Castel Nanno (foto: Massimo Ripani)

Un altro gioiello è Castel Belasi, che, dopo un attento restauro, affianca affreschi del XV secolo a mostre d'arte contemporanea, creando un dialogo affascinante tra antico e moderno. Imperdibile è il millenario Castel Valer, abitato per 26 generazioni dalla stessa famiglia. La sua torre ottagonale unica e la cappella di San Valerio, con i preziosi dipinti dei fratelli Baschenis, lo rendono un luogo di grande interesse storico e artistico.

Castel Valer (foto: Massimo Ripani)

Per i più piccoli, il castello offre una divertente "caccia all'indizio" per scoprire i segreti delle nobili famiglie locali. Infine, Castel Nanno, più simile a una dimora nobiliare, apre i suoi cancelli in date specifiche, offrendo la possibilità di picnic nel suo incantevole giardino.

Laghi e canyon: avventura e emozioni forti per tutta la famiglia

La Val di Non è un vero paradiso per gli amanti dell'avventura e della natura, con i suoi spettacolari laghi e canyon. Un'esperienza indimenticabile è l'itinerario lungo il Canyon Rio Sass, un labirinto naturale scavato nella roccia, visitabile con guide esperte attraverso passerelle sospese che raggiungono i 90 metri dal suolo. Tra cascate, stalagmiti e fossili millenari, l'esplorazione di questo canyon offre emozioni forti e un tuffo in un mondo profondo scolpito dal tempo.

Lago di Santa Giustina

Adatte a tutta la famiglia sono anche le escursioni nel Parco Fluviale Novella, immerso tra meleti e boschi. Qui è possibile camminare su passerelle metalliche sospese, risalire il torrente Novella in kajak o praticare canyoning tra gole mozzafiato.

La Val di Non è un vero paradiso per gli amanti dell'avventura e della natura, con i suoi spettacolari laghi e canyon

L'area del parco Le Plaze di Dermulo, sulle sponde del Lago di Santa Giustina, è un centro di intrattenimento a 360 gradi. Recentemente riqualificata con un'area verde ombreggiata, un eco-bar bistrot e un ampio parcheggio, offre relax e divertimento. Le spettacolari gole del Lago di Santa Giustina, tinte di un acceso verde smeraldo, possono essere esplorate a bordo di un kayak o di un SUP, offrendo una prospettiva unica e verticale dei canyon, completando l'esperienza di visita anche dalle passerelle orizzontali.

Arte e natura: una simbiosi perfetta

In Val di Non, la natura non è solo una cornice, ma si fa vera e propria tela per l'arte. Presso Le Plaze, sulle rive di Santa Giustina, si può ammirare il Radicosauro, una scultura monumentale di oltre 7 metri di lunghezza e 5 di altezza, creata dal famoso artista del legno Marco Martello, in arte Martalar. Questa opera, la sua ottava in Trentino, è posizionata strategicamente in una zona che, in alcuni periodi dell'anno, può vederla parzialmente sommersa dalle acque del lago, creando un'interazione dinamica con l'ambiente circostante.

Il Radicosauro (foto: Jessica Tamanini)

Un altro esempio di fusione tra arte e paesaggio è Predaia Arte Natura, un percorso ad anello accessibile a tutti che si snoda in un'area boschiva vicino a Coredo. Questo cammino, dolce e senza grandi dislivelli, è pensato per famiglie, bambini, escursionisti curiosi e persone con mobilità ridotta, offrendo un'esperienza immersiva tra creazioni artistiche e bellezza naturale.

Il Santuario di San Romedio

Infine, il Parco Arte Pineta di Cavareno propone un percorso semplice immerso nel bosco, ideale per chi desidera camminare a passo lento e ammirare installazioni e sculture realizzate con materiali semplici, spesso di recupero. Il suggestivo Santuario di San Romedio, un eremo scavato nella roccia e visitato da oltre 200.000 pellegrini ogni anno, è raggiungibile attraverso un emozionante sentiero, completando l'offerta culturale e spirituale della valle.

Val di Non: un paradiso per gli sportivi e gli amanti della natura

La Val di Non si conferma una meta ideale per gli sportivi di ogni età, specialmente durante la stagione estiva. Per chi cerca attività più tranquille, i deliziosi borghi come Cles, con il suo castello affacciato sul lago, offrono passeggiate rilassanti. Gli appassionati di camminate in quota troveranno un vero paradiso, con sentieri e percorsi adatti a ogni livello di esperienza.

Dolomiti Golf Club

Anche gli amanti della bici hanno a disposizione numerose opzioni: dai sentieri di montagna più impegnativi alla pista ciclopedonale dell’Alta Val di Non, un anello di 25 km di media intensità che collega vari comuni con un dislivello di 450 metri, su strade asfaltate e sterrate, adatta a ciclisti di tutti i livelli. Gli appassionati del golf rimarranno entusiasti dal Dolomiti Golf Club, un percorso a 18 buche considerato uno dei più suggestivi dell'arco alpino.

Sua maestà la mela: regina incontrastata della Val di Non

La vera protagonista della Val di Non è indubbiamente la mela. Con oltre 6.500 ettari di meleti che disegnano paesaggi unici e inconfondibili, ogni anno si raccolgono circa 1,6 miliardi di mele, rigorosamente a mano. Queste mele, apprezzate a livello globale per il loro gusto unico, hanno ottenuto la certificazione di Denominazione di Origine Protetta (Dop), testimonianza della loro eccellente qualità.

La protagonista della Val di Non è indubbiamente la Mela Dop

Come in tutto il Trentino, anche in questa valle l'esperienza gastronomica è degna di nota. Numerosi agriturismi e malghe invitano a riposarsi dopo una passeggiata e a deliziare il palato con i piatti della tradizione locale. Tra le specialità imperdibili ci sono i canederli trentini, qui preparati con la Mortandela, l'insaccato tipico della valle, e il delizioso Tortel di Patate, realizzato con i tuberi a pasta bianca coltivati localmente. Per concludere in dolcezza, una fetta di torta di ciliegie o di strudel di mele, preferibilmente con la dolcissima varietà di mele Renetta Canada, completano l'esperienza culinaria.

Pomaria 2025: la celebrazione della mela Dop a Denno

La Val di Non si prepara per la diciannovesima edizione di Pomaria, la rinomata festa della raccolta che celebra la Mela Dop della Val di Non. L'appuntamento è fissato per l'11 e 12 ottobre 2025 a Denno, un incantevole borgo situato sulla riva destra del fiume Noce, con un suggestivo centro storico risalente al XVI secolo.

Pomaria, la rinomata festa della raccolta che celebra la Mela Dop della Val di Non

Pomaria è una delle manifestazioni frutticole più celebri d'Italia e un evento imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali. La kermesse vedrà la partecipazione dei produttori locali, soci della Strada delle Mele e delle altre Strade dei Sapori del Trentino, che da sempre rappresentano il cuore pulsante dell'evento con le loro esposizioni e l'offerta di prodotti tipici da gustare e acquistare.

Pomaria riserverà numerose attività pensate appositamente per i bambini

Tra le novità dell'edizione 2025 spicca la Via dell’Arte, dove diversi artisti apriranno i loro atelier lungo Via Roma. Sarà inoltre possibile partecipare al laboratorio “Gnocchi di patate crude” per imparare a preparare gli gnocchi smalzadi, un celebre piatto della regione. La Biblioteca di Denno ospiterà la presentazione del libro profumato “La mela non cade mai lontano dall’albero” di Bianca Cruciani, con altre letture a tema autunnale dedicate ai più piccoli. Infine, Pomaria riserverà numerose attività pensate appositamente per i bambini, tra cui il ritorno del Circo Bolla di Sapone con il simpatico “Baracca Karaoke”".

Dove mangiare

Ristorante La Filanda

Ospitato in una storica filanda dell’Ottocento, il locale accoglie i suoi ospiti in tre sale intime ed eleganti, dove legno, pietra e colori caldi creano un’atmosfera raffinata e accogliente. Con un massimo di 30 coperti, è la cornice ideale per una cena a lume di candela o un pranzo domenicale all’insegna del relax.

Un dettaglio della sala interna del ristorante La Filanda (foto: Facebook)

La cucina propone piatti gourmet che rivisitano con creatività le ricette del territorio. In menu troverete carni trentine, pesce di lago e fiume, selvaggina e gustose proposte vegetariane. Particolare attenzione è dedicata anche a chi cerca opzioni senza glutine, con materie prime fresche e di qualità provenienti da produttori locali. Ogni piatto è un invito a riscoprire i sapori autentici, da accompagnare con un calice di Trento Doc.

Sella di cervo cotta a bassa temperatura accompagnata da purea di sedano rapa, cipollotto arrostito, coulis di frutti di bosco e sale Maldon affumicato (foto: Facebook)

Situato in posizione strategica, il ristorante accoglie sia clienti esterni sia ospiti della struttura ricettiva. Ideale per chi desidera un’esperienza di ristorazione elegante in un ambiente storico, dove la passione per la buona cucina incontra la cura dei dettagli.

Ristorante La Filanda Via SS. Gervasio e Protasio 5 38010 Denno (Tn) Tel +39 0461 1863469

Ristorante Alla Pineta

il ristorante Alla Pineta, all'interno del Pineta Nature Resort, è un’osteria tipica trentina certificata, dove l’atmosfera è calda e accogliente, tra arredi rustici e panorami che raccontano la storia di un territorio ricco di tradizioni. Qui si respira la genuinità di un tempo, unita al piacere di sentirsi a casa.

La sala interna del Ristorante Alla Pineta (foto: Facebook)

La cucina di Chef Mattia unisce sapori antichi e idee moderne. I piatti nascono da ingredienti naturali, stagionali e a km0, trasformati con creatività in ricette uniche: dal tortel di patate alla tagliata di manzo, fino ai dolci della nonna come strudel e Sacher. Non mancano proposte vegetariane, senza glutine e dedicate ai bambini.

I sapori del bosco e della montagna nei piatti del Ristorante Alla Pineta

Situato in una posizione ideale per esplorare la Val di Non, il ristorante è perfetto per una sosta gourmet dopo una passeggiata nei meleti o una visita ai borghi vicini. Lasciatevi sorprendere dai vini trentini in cantina e da un gin tonic artigianale che racchiude il sapore della natura.

Alla Pineta Via al Santuario, 17 38012 Predaia (Tn) Tel +39 0463 536866

Ristorante Sidreria Melchiori

Se siete in cerca di un’esperienza genuina in Val di Non, la Sidreria Melchiori è una tappa speciale. Un ambiente accogliente e conviviale, dove spicca la grande botte al centro della sala, simbolo di condivisione e della passione per il sidro di mela prodotto artigianalmente. Il locale è perfetto per una cena in famiglia, un pranzo tra amici o un incontro di lavoro dal sapore autentico.

La sal interna del Ristorante Sidreria Melchiori

La cucina, curata da Lucia Maria Melchiori, propone piatti che valorizzano gli ingredienti locali, scelti con attenzione per garantire freschezza e sostenibilità. Dal profumo delle mele trentine ai salumi, ai formaggi e ai mieli tipici della valle, ogni ricetta racconta l’amore per il territorio. Non mancano proposte creative che uniscono tradizione e originalità.

Cavolo cappuccio all’Aceto di Mela Melchiori Bio (foto: Facebook)

La Sidreria si trova in una posizione strategica per chi esplora i borghi e i meleti della valle. Oltre al sidro, potrete gustare succhi naturali e bevande senza zuccheri aggiunti, ideali anche per i bambini. Un luogo dove il piacere della buona tavola incontra l’autenticità trentina.

Dove dormire

Hotel Alpen Garten Margherita

Se desiderate scoprire la Val di Non e rilassarvi tra panorami mozzafiato, l’Alpen Garten Hotel Margherita di Rumo è un’ottima scelta. Questo hotel 4 stelle offre un’accoglienza genuina e ambienti curati, immersi nella quiete delle Dolomiti di Brenta. Le camere e suite, arredate con calore e attenzione al dettaglio, assicurano un soggiorno confortevole in ogni stagione.

L'Hotel Alpen Garten Margherita

Tra i principali servizi spicca il centro benessere Le Maddalene, con piscine riscaldate, saune e trattamenti personalizzati per rigenerare corpo e mente. Gli amanti delle attività all’aria aperta potranno partire alla scoperta di sentieri, laghi alpini e borghi storici, grazie alla posizione strategica dell’hotel per escursioni ed esperienze in e-bike o moto.

Una delle stanze dell'Hotel Alpen Garten Margherita

Infine, la ristorazione è uno dei punti di forza dell’Hotel Margherita. La cucina valorizza i prodotti tipici del territorio con menù stagionali e specialità trentine, servite nella grande sala da pranzo o nella suggestiva stube in legno, dove tradizione e sapori autentici si incontrano.

Pineta Nature Resort

Il Pineta Nature Resort è un hotel diffuso che unisce l’atmosfera del villaggio alpino alla cura per l’ecosostenibilità. Circondato dai boschi e dalle Dolomiti di Brenta, offre chalet in stile trentino realizzati con materiali naturali, suite romantiche e baite indipendenti, ideali per chi desidera una vacanza di relax e autenticità.

Il Pineta Nature Resort

Tra i principali servizi, spicca la spa Hedoné di 1.200 mq con piscina riscaldata, saune, bagno turco, grotta del fieno e percorsi Kneipp. Ogni giorno vengono organizzate attività outdoor: escursioni guidate, gite in e-bike, rafting e nordic walking. Non mancano proposte di ginnastica dolce e corsi fitness per rigenerare corpo e mente.

Una delle stanze del Pineta Nature Resort

Il ristorante Alla Pineta, segnalato da Slow Food, valorizza i prodotti locali a km 0. Lo chef propone piatti tipici come la crema cotta al Trentingrana o la trota marinata, abbinati ai vini eccellenti della cantina Dorigati e alle etichette Piwi di Nicola Biasi, per un’esperienza gastronomica autentica e sostenibile.

Lady Maria Hotel

Per una vacanza tra natura e relax, l’Hotel Lady Maria è un’ottima scelta nel cuore della Val di Non. Questo 3 stelle superior si trova a Borgo d’Anaunia, vicino al Lago Smeraldo e ai suggestivi canyon, e offre camere e suite dallo stile alpino moderno, con legno e colori caldi a creare un’atmosfera accogliente. Alcune sistemazioni includono sauna a infrarossi e vasca privata per un comfort esclusivo.

Lady Maria Hotel (foto: Facebook)

L’hotel dispone di una splendida area wellness completa di piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco aromatico e percorso Kneipp. Dopo un’escursione tra boschi e sentieri, potrete rigenerarvi con trattamenti beauty e massaggi personalizzati. Ogni dettaglio è pensato per farvi dimenticare lo stress e ritrovare equilibrio.

Una delle stanze del Lady Maria Hotel

La giornata inizia con una ricca colazione a buffet a base di prodotti freschi e locali. La cucina dell’hotel propone piatti genuini della tradizione trentina, per un’esperienza di gusto autentico da condividere nell’atmosfera calda della sala ristorante.