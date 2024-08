Pineta Nature Resort: relax, avventura e vino in Val di Non

In Trentino, nel cuore dell'ampia e panoramica Val di Non, il Pineta Nature Resort svolge il suo ruolo di portabandiera del relax e difensore della natura. Un hotel diffuso che ha tutte le caratteristiche del villaggio di montagna, circondato da boschi, prati, alpeggi, dalla bellezza imperiosa delle Dolomiti di Brenta e del gruppo delle Maddalene. Qui tutto è a portata di mano: grazie alla sua magnifica posizione, il Pineta è un punto di partenza perfetto per passeggiate rigeneranti nel cuore della natura alpina e in più offre tutta una serie di servizi agli amanti delle vacanze attive, come gite per malghe e laghi ed escursioni guidate di ogni tipo: al Lago di Tovel, per esempio, o al Monte Peller o tra i fortini del Passo del Tonale.

Il Pineta Nature Resort in Val di Non

Qui lo sportivo duro e puro unisce l'utile al dilettevole, per tonificare corpo e spirito in simbiosi con la natura che lo circonda, magari camminando all'alba per completare 7mila passi accompagnato da una guida: lungo il percorso si può sperimentare l'abbraccio agli alberi, camminare a piedi nudi o provare il percorso Kneipp naturale nelle gelide acque del torrente San Romedio. Il Pineta Nature Resort organizza corsi di ginnastica in acqua in grado di impegnare i più sportivi, ma ha anche proposte più dolci pensate per gli anziani, con l'obiettivo di rinvigorire la forza muscolare e mantenere la mobilità articolare. Chi lo desideri può cimentarsi nel nordic walking mentre gli appassionati del running e della bicicletta hanno un'infinità di percorsi da provare: ogni settimana vengono organizzate gite in mountain bike o in e-bike.

Avventura e relax al Pineta Nature Resort in Val di Non

Voglia di avventura? È possibile provare rafting, canyoning o escursioni in canoa sul lago di Santa Giustina e alla scoperta dei canyon della Val di Non. Voglia di relax? Basta fermarsi e respirare lentamente, sdraiati tra i prati verdi e i cespugli di lavanda. Incastonati alla perfezione nel paesaggio che li accoglie, i diversi chalet in stile trentino del Pineta (Chalet del Bosco, Chalet Verdes, Chalet Alpino) ospitano al loro interno suite e camere, ma sono disponibili anche soluzioni indipendenti come le romantiche baite in legno. Nel rispetto dei principi della bioarchitettura, sono stati utilizzati materiali naturali, come la pietra o il profumato legno di cirmolo, abete e larice. Gli arredi, in stile tirolese, rispettano la medesima filosofia.

E se parliamo di relax la spa Hedoné, posta al centro del villaggio con i suoi 1.200 mq, può ben dire la sua: fanno parte della proposta benessere l'idromassaggio interno ed esterno riscaldato, la sauna finlandese, una biosauna alle erbe alpine, il bagno turco aromatico, il laconicum (sauna romana con le panche riscaldate), la grotta del fieno e la grotta del freddo, perfetta dopo il calore delle saune, così come il percorso Kneipp, il pediluvio ai sali marini, le docce aromatiche. Oltre, naturalmente, alle piscine: ce n'è una da 15 m riscaldata e una vasca con acqua più bassa a 35 gradi pensata per i bimbi o per i momenti di puro relax.

La storia del Pineta Nature Resort in Val di Non

A questo punto è chiaro che al Pineta Nature Resort il relax e il divertimento si declinano in tantissime modalità: noi ci facciamo aiutare nella scelta da Andreas, uno dei membri della famiglia Sicher, proprietaria della struttura. Con un occhio di riguardo alla storia: come siamo arrivati alla situazione attuale con giardini, spa, piscine, chalet, garnì e maneggio adiacente? «L'attività parte più o meno sessant'anni fa - racconta Andreas Sicher - grazie al negozio di alimentari della nonna che si trasforma in trattoria e in locanda, a beneficio dei primi villeggianti che cominciano a frequentare questi luoghi incantati. Negli anni '80 si costruiscono altri due garnì (bed and breakfast), ma il vero e proprio progetto Pineta parte nel 2006, con la costruzione degli chalet alpini e dell'area wellness. Ed oggi possiamo offrire 50 stanze per 110 persone».

Andreas Sicher del Pineta Nature Resort in Val di Non

Che dovranno essere predisposte alla vacanza stile“ impatto 0”, se abbiamo inquadrato bene il genius loci.

Sin dalla partenza del progetto Pineta l'ecosostenibilità è stata fra i principali obiettivi, al punto che siamo stati il primo hotel del Trentino ad ottenere la certificazione EU Ecolabel .Questo fa capire perché gli chalet più recenti siano stati realizzati con materiali a basso impatto ambientale e le caldaie funzionino con biomasse a cippato (scarti della lavorazione del legname locale). Siamo poi impegnati nella riduzione delle emissioni, abbiamo un impianto fotovoltaico che ci garantisce una potenza di 100 kw, utilizziamo materiali riciclabili e biodegradabili e detergenti a basso impatto ambientale.

Ma l'ecosostenibilità non è l'unico punto di forza del Pineta, si direbbe dando un'occhiata al bar, al ristorante e alla reception. Quali sono gli altri?

L'atmosfera familiare, senz'altro. Il nostro vissuto è quello della grande famiglia Sicher, in cui ogni membro si è ricavato un ruolo di gestione di un particolare aspetto della struttura, dalla spa al ristorante, dal bar al settore escursioni/sport. Il nostro hotel diffuso è medio-grande, ma l'ospitalità deve sempre e comunque avere un sapore casalingo, proprio come soggiornare nella casa-vacanze di un amico. Il secondo focus riconoscibile e caratterizzante è l'enogastronomia: c'è un legame di profonda fiducia tra i Sicher e gli allevatori/contadini della Val di Non, che ogni giorno ci forniscono le materie prime a km 0. Il nostro ristorante “Alla Pineta” è segnalato tra le Osterie d'Italia Slow Food, circuito che premia proprio chi sceglie di usare materie prime di qualità (locali, sostenibili e di stagione), raccontando l'origine dei prodotti scelti. Lo chef Mattia rielabora le ricette tradizionali con un tocco contemporaneo: potrete assaggiare la crema cotta al Trentingrana con speck al salto, il carpaccio di crema salada con maionese ai porcini e praline fritte, i bocconcini di trota marinata agli agrumi, la namelaka al cioccolato bianco e lime con purè di mela, i formaggi tipici come il Trentingrana, il Casolet, le caciotte della Val di Non».

Tra i protagonisti del Pineta Nature Resort c'è anche il vino

E c'è tanto spazio anche per il vino: accompagnati da Nicola Sicher, altra colonna portante del progetto, facciamo visita ai fornitori abituali del ristorante “Alla Pineta”, quelli che rendono possibile il lavoro sinergico di promozione del territorio e dei suoi prodotti. «Proprio come i Sicher del Pineta Resort - ci spiega Paolo, portavoce della quinta generazione dell'azienda vitivinicola Dorigati, con sede a Mezzocorona (Tn) - siamo qui per sfidare il tempo, nel nostro caso a partire dal 1858. Abbiamo fatto del rispetto della terra la nostra insegna: e siccome oltre agli slogan servono i fatti, sin dal 1990 abbiamo adottato il "Protocollo d'intesa" viticolo Trentino che disciplina la difesa integrata della vite, selezionando i prodotti fitosanitari utilizzabili, ed indica le lotte ai fitofagi più idonee e meno impattanti». L'attenzione e il rispetto per un lavoro millenario, che si iscrive fra i capisaldi della nostra civiltà, devono farsi riconoscere dopo l'imbottigliamento: è l'onorevole compito che spetta ai prodotti più in vista della cantina Dorigati, come il Teroldego Rotaliano “Luigi”, dedicato al fondatore dell'azienda, o al metodo classico Trentodoc “Methius” (60% Chardonnay, 40% Pinot Nero), che matura per 60 mesi sui lieviti; ci aggiungiamo anche il Trentino Lagrein Kretzer, un rosato fresco, leggermente minerale e non convenzionale, visto che per antonomasia questo vitigno richiama alla mente un colore violaceo fitto e impenetrabile.

Grande attenzione per il vino al Pineta Nature Resort

Oltre alle radici ottocentesche serve anche lo slancio nel futuro, e perciò ci spostiamo da un altro fornitore, enologo pure lui come Paolo Dorigati: stiamo parlando di Nicola Biasi, la cui cantina ha sede a Coredo, a due km dal Pineta Nature Resort. “Resistenti Nicola Biasi” è una rete di otto aziende agricole in otto territori diversi tra Friuli, Veneto e Trentino, creata nel 2021 e guidata da Nicola Biasi. Resistenti non sono solo i vitigni, noti anche come Piwi (acronimo del tedesco pilzwiderstandfähige, ossia resistenti ai funghi), ma anche gli stessi produttori, che si sono posti l'obiettivo di coniugare qualità e sostenibilità, conquistando a volte anche i palati più esigenti. Con il Vin della Neu di Nicola Biasi, per esempio, oltre ai palati sono stati conquistati premi e riconoscimenti a man bassa, dalla prima vendemmia del 2013 ad oggi. Il vitigno-base è lo Johanniter, un ibrido creato in Germania da Riesling e Pinot Grigio, resistente sia al freddo sia alle principali malattie fungine della vite.

È bastato poco per capire che a chi soggiorna al Pineta Nature Resort può servire un piano d'azione, con tutto quel che c'è da fare e sperimentare, dal trekking e dallo sport acquatico al relax più profondo nella spa. Qualunque sia la scelta, è chiaro a prescindere che l'attenzione all'ecosostenibilità, la cucina genuina e l'atmosfera familiare rendono il soggiorno al Pineta un'esperienza unica. Un invito a riconnettersi con sé stessi e con la natura, riscoprendo il valore di un turismo lento e consapevole.

Pineta Nature Resort

Via al Santuario 17 - 38012 Frazione Tavon, Predaia (Tn)

Tel 0463 536866