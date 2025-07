Schenardino apre a Viterbo, in cucina ci sarà Danilo Ciavattini

Importante novità nel cuore del centro storico di Viterbo: domenica 13 luglio è stato svelato ufficialmente Schienardino – Cucina, Pizza & Vino, un nuovo spazio gastronomico che si affaccia su Piazza delle Erbe, animando uno dei luoghi simbolo della città con una proposta che unisce buona cucina, pizza contemporanea, vino e prodotti locali. Dietro il progetto, voluto e promosso dall’imprenditrice Eleonora Bonucci, c’è un nome noto e stimato della ristorazione della Tuscia: Danilo Ciavattini, chef di livello e profondamente legato al territorio. Sarà proprio lui a curare la linea di cucina del nuovo locale, affiancato da una brigata accuratamente selezionata e formata.

Schenardino, nuovo indirizzo viterbese

«Il nostro obiettivo è creare un luogo vivo, dove si possa mangiare bene, rilassarsi, godere dei sapori della Tuscia e passare bei momenti in compagnia, anche grazie agli ampi spazi esterni» racconta Ciavattini. «Non sarà un ristorante da incasellare in etichette come “trattoria” o “osteria”, ma un posto dove proporre una cucina attenta, curata e legata alla tradizione, senza rinunciare a un tocco di modernità».

Schienardino nasce come primo step di un progetto più ampio, destinato a svilupparsi nel tempo. Il nome omaggia lo storico Caffè Schenardi, pur differenziandosi per vocazione e identità: qui si punta a un’offerta gastronomica trasversale ma coerente, che racconti la Tuscia in maniera contemporanea. «Sarà una cucina territoriale, letta però in chiave moderna. Alcuni piatti partiranno dalla tradizione, ma saranno rielaborati con tecniche e ingredienti che danno loro nuova vita. Un esempio? Le fettuccine al ragù d’agnello con crema di nocciole».

A completare lo staff di Schernardino: Valentina Mechelli chef di partita, Pietro Teodori pizzaiolo, Elena Gargani Responsabile di sala e sommelier, Camilla Andrea Umana chef de rang. L'apertura ufficiale al pubblico è prevista per giovedì 17 luglio.

Dettaglio di Piazza delle Erbe

Non solo cucina, da Schenardino spazio anche alla pizza

Accanto alla cucina, un altro pilastro del progetto sarà la pizza. Una passione mai sopita per Ciavattini, che ha dedicato anni di studio e ricerca a questa parte dell’universo gastronomico. La pizza sarà proposta in versione contemporanea, con forno elettrico e un impasto realizzato a partire da un prefermento che ne esalta fragranza, profumi e digeribilità. «È un progetto che mi entusiasma: da sempre studio la pizza e poterla inserire in uno spazio dedicato, separato dalla cucina ma con la stessa filosofia, è una grande soddisfazione».

Danilo Ciavattini - foto di Mauro Baffo | Videosolution

Due anime, un’unica visione: cucina e pizzeria coabiteranno sotto lo stesso tetto seppur in spazi distinti, ma con la medesima attenzione alle materie prime e al territorio. A completare l’offerta ci saranno una selezione di etichette locali e la rivendita di prodotti agroalimentari della zona, come formaggi, salumi e conserve. Oltre all’aspetto gastronomico, Schienardino si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione urbana. La scelta di aprire in Piazza delle Erbe non è casuale: si tratta di un luogo carico di memoria e potenziale, pronto a rinascere come punto d’incontro all’insegna della convivialità, non solo per cena ma anche durante altri momenti della giornata.

La sala di Schenardino

«Ho atteso a lungo questo momento. Tornare a lavorare a Viterbo, nella città dove ho ricevuto grandi soddisfazioni, è emozionante. È una sfida che condivido con un gruppo affiatato e motivato, e che vuole raccontare il nostro territorio con autenticità e visione».