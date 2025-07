Estate a Roma: dove godersi sapori mediterranei con drink d’autore in piscina

Villa Agrippina Gran Meliá è un’oasi di eleganza e benessere nel cuore della Città Eterna. A pochi passi da San Pietro e dal Gianicolo, questa storica residenza - un tempo dimora di Giulia Agrippina, madre dell’imperatore Nerone - oggi rivive in una veste contemporanea grazie alla visione del gruppo Meliá Hotels International, che ha saputo intrecciare con maestria heritage, arte e ospitalità d’eccellenza.

Villa Agrippina Gran Meliá

Immersa in un rigoglioso giardino mediterraneo e affacciata sul panorama unico di Roma, Villa Agrippina propone un concetto esclusivo di resort urbano, dove il ritmo cittadino lascia spazio a una dimensione raccolta e rilassata, ideale per chi desidera vivere la capitale con stile e discrezione. Tempio del bien vivre, del relax e dell’esclusività, questo resort cinque stelle è parte della prestigiosa collezione Meliá Hotels International e membro di The Leading Hotels of the World.

Follie, fine dining da Villa Agrippina Gran Meliá

Il cuore gourmet della struttura è Follie, il ristorante fine dining che porta in tavola una cucina ricercata e identitaria. Guidato dallo chef Alfonso D’Auria, propone un viaggio gastronomico tra tradizioni campane, romane e iberiche, con piatti che esaltano la stagionalità e sorprendono per tecnica ed equilibrio. Il menu estivo si distingue per creatività e leggerezza, in un perfetto connubio tra raffinatezza e autenticità mediterranea. Tradizione, contaminazioni orientali e ingredienti locali si fondono in piatti che evocano ricordi e emozioni, come la sfogliatella salata all’agnello o lo spaghetto al pomodoro, vero omaggio alla memoria e all’infanzia. Due i percorsi degustazione: “Il Grande Mediterraneo” e “Il Piccolo Mediterraneo”.

Il carciofo, simbolo della tradizione Romana, da Follie

Guidato dallo chef Alfonso D’Auria, Follie propone una cucina mediterranea creativa che fonde tradizioni campane, romane e spagnole. L’ambiente, elegante e accogliente, è affiancato da un servizio curato (Restaurant Manager Francesco Minotti, Addetta F&B Sergio Frasca). La cantina, gestita dal sommelier Marco Fantilli, vanta oltre 350 etichette, comprese proposte biodinamiche.

Follie, il ristorante di Villa Agrippina Gran Meliá 1/3 Il bar Amaro di Villa Agrippina Gran Meliá 2/3 Aperitivi da Amaro, bar di Villa Agrippina Gran Meliá 3/3

Amaro, il cocktail bar di Villa Agrippina Gran Meliá, è uno degli indirizzi più intriganti della mixology capitolina. Un ambiente che unisce design raffinato, spirito mediterraneo e arte contemporanea, in perfetto equilibrio con l’identità storica e cosmopolita dell’hotel. La nuova Summer Edition 2025 ha rinnovato completamente il concept e la drink list, introducendo cocktail d’autore ispirati ai profumi della stagione e all’anima vibrante della città eterna. Frutto della creatività dei mixologist della casa, ogni drink racconta un viaggio sensoriale tra aromi botanici, note agrumate, spezie e distillati selezionati, con un’estetica curata nei minimi dettagli. La piscina panoramica, accessibile solo agli ospiti, completa l’offerta con servizi esclusivi come lettini, ombrelloni, jacuzzi, impianto musicale subacqueo e un Pool Bar che celebra la semplicità con piatti freschi e drink dallo spirito mediterraneo.

Villa Agrippina Gran Meliá: mixology, arte e cultura nel cuore di Roma

Il locale ospita spesso installazioni artistiche e performance dal vivo, trasformandosi in uno spazio che fonde mixology, arte e cultura. Ne è un esempio la recente collaborazione con Noema Gallery, che ha portato le opere di Valeria Patrizi direttamente all’interno del bar, in un corner esperienziale dove l’artista ha realizzato creazioni in tempo reale, celebrando l’anima femminile del luogo. L’atmosfera è elegante ma rilassata, ideale per un aperitivo al tramonto a bordo piscina o un dopocena sofisticato, circondati dalla quiete del giardino e dalle luci suggestive di Roma.

La piscina di Villa Agrippina Gran Meliá 1/3 La Spa di Villa Agrippina Gran Meliá 2/3 La sala massaggi nella Spa di Villa Agrippina Gran Meliá 3/3

Villa Agrippina è anche un luogo aperto alla città e alla cultura, grazie a un calendario di eventi artistici, gastronomici e lifestyle che celebrano la bellezza della convivialità mediterranea e la vitalità di Roma, in linea con lo spirito del brand Gran Meliá, primo marchio di lusso spagnolo nel mondo. Con la sua atmosfera esclusiva ma accogliente, Villa Agrippina Gran Meliá è oggi un indirizzo imprescindibile per chi cerca il lusso autentico, capace di emozionare senza ostentare, nel cuore pulsante della Capitale.

Camere e Suite di Villa Agrippina Gran Meliá: lusso e comfort vista Roma

Gli interni, sofisticati e luminosi, raccontano una raffinata fusione tra design italiano e suggestioni spagnole, in un dialogo continuo tra passato e presente. Eleganza e comfort definiscono le camere e suite di Villa Agrippina Gran Meliá, veri rifugi di charme affacciati sul cuore monumentale di Roma. Ogni ambiente è pensato per offrire un’esperienza di soggiorno esclusiva, tra materiali pregiati, design contemporaneo e dettagli che richiamano la storia imperiale della residenza. Alcune suite vantano piscine private, terrazze panoramiche o vasche con vista su San Pietro, offrendo momenti di autentico relax in un’atmosfera sospesa tra intimità e grande bellezza.

Arte e storia, una delle camere di Villa Agrippina Gran Meliá 1/4 Arte e storia, una delle camere di Villa Agrippina Gran Meliá 2/4 Arte e storia, una delle camere di Villa Agrippina Gran Meliá 3/4 Arte e storia, una delle camere di Villa Agrippina Gran Meliá 4/4

L’hotel, distribuito su sette piani per 9.000 m², propone 14 tipologie di alloggio, dalla Deluxe e Premier Room (23-28?m²) con bagno in pietra italiana, minibar, macchina da caffè e speaker Bluetooth, fino a spazi decisamente ampi e scenografici. Le suite di punta includono la Vatican Suite, con 70m² interni e terrazza panoramica di 125m² dotata di vasca idromassaggio e vista mozzafiato su San Pietro; la Panoramic Suite, con terrazza da 111m²; la sontuosa Emperor Nero Suite, con terrazza privata, vasca, palestra e 200m² di spazio esterno, e la lussuosa Agrippina Private Pool Villa, con piscina privata di 32m² nel giardino esclusivo. Tutte le camere sono caratterizzate da arredi di design, caffè in capsule, connessione Bluetooth, bagni in marmo o pietra pregiata e comfort pensati per un soggiorno premium.