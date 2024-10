Amaro, il lounge bar di Villa Agrippina, riapre tra mixology e sapori dal mondo

Amaro, il lounge bar di Villa Agrippina Gran Melià Hotel a Roma, riapre le porte ai suoi ospiti, confermandosi come un luogo di riferimento per gli amanti della mixology in città. All'interno di un ambiente dal fascino storico, il bar accoglie i visitatori in spazi dal design curato, con divani in velluto blu di Prussia, librerie in legno di ciliegio e una scenografica bottigliera in ottone. L'atmosfera intima e sofisticata è la cornice ideale per un aperitivo, un pasto informale o un drink serale.

Il lounge bar Amaro riapre a Villa Agrippina

Amaro si distingue per una proposta gastronomica che spazia dai piatti leggeri della tradizione mediterranea fino alle tapas e alla paella, un omaggio alle radici spagnole della compagnia alberghiera Gran Melià. A questi si affianca una selezione di cocktail che attraversa culture e sapori: dai classici italiani fino alle varianti più esotiche, ogni drink propone un'esperienza unica grazie alla ricerca di ingredienti particolari e tecniche innovative.

Una novità attesa è il ritorno del Sunday Brunch, disponibile dal 3 novembre. Pensato per offrire un momento di convivialità domenicale in un'atmosfera elegante e rilassata, il brunch si presenta in formula buffet al prezzo di 65 euro per gli adulti e 25 per i bambini. Gli ospiti potranno assaporare un'ampia selezione di antipasti e dolci, scegliendo un primo o un secondo piatto dal menu, o optando per un piatto unico come il Burger o il Club Sandwich. L'offerta comprende anche una bollicina di benvenuto, acqua e caffè. Per le famiglie con bambini, Amaro ha pensato a un'animazione dedicata ai piccoli ospiti dai 3 ai 12 anni. Le attività saranno svolte in spazi riservati all'interno del bar, creando un'esperienza coinvolgente e adatta ai più piccoli, mentre i genitori potranno godere del brunch in tranquillità.

