Sport e benessere in 40mila metri quadri di spiaggia in Riviera romagnola

Riesci ad immaginare 40mila metri quadri di spiaggia, campi di beach volley, lounge vista mare, cucina gourmet, possibilità di ordinare food & drink direttamente dal tuo ombrellone e una serie di eventi articolati durante una lunga stagione da fine marzo a ottobre? Tutto questo esiste nel cuore della riviera di Cervia (Ra). È il Fantini Club, nato come stabilimento balneare nel 1959, guidato oggi da Claudio Fantini, un villaggio in riva al mare pensato per vivere un’esperienza di benessere totale.

Il Fantini Club a Cervia

Relax e servizi premium al Fantini Club

Per chi ama il mare, il club offre lettini ampi e distanziati, più eleganti sul fronte mare, cabine e docce private e per chi è alla ricerca di un’esperienza premium può prenotare le Suite riva, ambienti privati vista mare con comodi lettoni e un cameriere a disposizione. Le famiglie con bambini possono trovare anche il Mini club con un ricco programma di attività ludiche ed un’area giochi sulla spiaggia.

Concedersi una pausa al Beach Club Fantini

Ristorazione gourmet e street food vista mare

L’area food comprende quattro punti di ristorazione pensati per i vari momenti e per ogni esigenza. Il ristorante Calamare, la cucina firmata da Davide Zanetti, propone una cucina mediterranea che valorizza i prodotti locali, con un'attenzione particolare alle proposte a base di pesce fresco ma anche vegetariane e vegane e all'equilibrio nutrizionale. Pane fatto in casa e vini selezionati.

Il ristorante Calamare del Fantini Club

Da questa stagione gli ospiti potranno godere di un nuovo servizio colazione, non solo nel weekend ma anche nei giorni feriali. Lo chef preparerà proposte fresche ed energizzanti: pancake, yogurt con muesli e frutti di bosco, pudding e porridge homemade accompagnati da una selezione di tisane, tè, infusi, centrifugati e spremute fresche.

I tavoli esterni del Beach Club Fantini

Nell’area green il Botanico Organic Food dove si possono consumare le Poke Bowl e con questa stagione anche una selezione di piatti della cucina asiatica pensati per essere condivisi, come i ravioli gyoza vegetariani arrosto e in salsa teriyaki. Il Mediteraneo Self Service cucina veloce e tradizionale, ideale per il pranzo vista mare. A cui si aggiungono le proposte street food, con il chiosco della piadina preparata al momento e farcita con materie prime di alta qualità e la pizza.

Sport e fitness al Fantini Club

Altro punto di forza del Club è l’attenzione verso lo sport, una passione che Claudio ha coltivato da sempre. Nel 1984 al ritorno da un viaggio in USA Claudio decide di lanciare il primo torneo nazionale di beach volley, qualche anno dopo con Sportur integra l’idea di spiaggia e turismo balneare al concetto di benessere e di sport.

I 12 campi su sabbia per beach volley, beach soccer, beach tennis e footvolley del Fantini Club

Da qui si capisce come l’offerta sportiva sia veramente molto ampia: 12 campi su sabbia per beach volley, beach soccer, beach tennis e footvolley, oltre a due campi da paddle, un campo da basket con misure regolamentari più due mezzi campi, quattro tavoli da beach Teqball e il campo da Pickleball introdotto lo scorso anno. Oltre all'area calisthenics e all'area fitness Technogym, sulla spiaggia si svolgono ogni settimana allenamenti adatti a diverse esigenze e livelli: yoga, yoga sup, pilates, nordic walking, functional training.

Eventi e manifestazioni sportive

L’estate è scandita da eventi imperdibili:

3° Torneo Fantini Basket 3X3 (26-27 luglio): dedicato agli amanti della palla a spicchi.

Ironman Italy Emilia-Romagna (19-21 settembre): l'evento Ironman più partecipato d'Italia, che richiama migliaia di atleti da 100 paesi.

Cicloturistica Strade Bianche del Sale (12 ottobre): dedicata agli appassionati di ciclismo vintage e agli amanti del paesaggio e delle esperienze enogastronomiche in bicicletta.

Benessere e Spa fronte mare

E poi una vera oasi di benessere, la Wave spa: sauna, bagno turco, percorso sensoriale, docce emozionali. Ai tradizionali trattamenti a base di sale di Cervia (prodotto locale dalle antiche proprietà terapeutiche), si aggiungono una serie di massaggi e trattamenti curati da operatrici olistiche specializzate.

Benessere e Spa fronte mare del Fantini Club

Parte integrante dell’universo Fantini, lo Sportur Club Hotel situato di fronte alla spiaggia di Cervia. Tra le novità, una moderna Bike Room attrezzata con stazioni di ricarica per e-bike, confermando la crescente attenzione verso il cicloturismo. La nuova sala meeting, dotata di tecnologie avanzate, amplia inoltre l’offerta per eventi aziendali e team building.