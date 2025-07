Bazzano Beach, a Sperlonga non solo lido ma anche una buona osteria di mare

Immerso nella suggestiva cornice del litorale di Sperlonga, pochi chilometri più a sud dell'antico borgo sul mare, Bazzano Beach si riscopre una meta intima ed emozionale per l’estate 2025. Guidata da oltre vent’anni da Renato Cardogna, questa elegante caletta in “palafitta” affacciata sul mare mantiene la calda autenticità di un luogo bandiera blu, offrendo nel contempo un’esperienza gastronomica matura e sofisticata.

Bazzano Beach, a Sperlonga

Bazzano, lido, ristorante e location per aperitivi

Fin dai primi mesi dell’anno il piccolo ristorantino sulla spiaggia già apre nei weekend, per poi avviarsi a una stagione estiva continuativa da maggio: l’ambiente in legno, il gioco di bianchi e azzurri e le eleganti verande con un numero non eccessivo coperti raccontano il fascino dell'ambiente marino in cui siamo immersi,, perfettamente in dialogo con le acque cristalline che bagna.

Bazzano beach, I divanetti per gli aperitivi

Ma torniamo alla bella stagione. Quando il sole inizia a tuffarsi sul mare e è tempo della golden hour Bazzano Beach si trasforma in un raffinato salotto sulla sabbia. Ogni sera, a partire dalle 19, morbidi cuscinoni blu e bianchi invitano al relax sotto i colori del tramonto, mentre nei weekend l’atmosfera si colora dei beat dei dj set.

Aglio e olio con tartare di tonno

Sul beach bar si servono acque aromatizzate con combinazioni originali (lime-menta-zenzero, cetriolo-menta-lime, pompelmo-rosmarino, finocchio-mango-lime), oltre a tè verde e frutti rossi, accompagnate da snack leggeri tyche serviti direttamente in spiaggia. L'offerta è naturalmente completata da cocktail e drink per passare al meglio l'happy hour.

Fiori di zucca

Bazzano, curata osteria di mare sulla spiaggia

A luglio, al menu alla carta si affianca un percorso degustazione che, attraverso antipasti, primo, secondo e dessert, porta in tavola l’identità gastronomica di Bazzano Beach in chiave contemporanea. Alla base dell’offerta c’è un’impronta fortemente territoriale: il pesce fresco arriva ogni giorno dalla vicina Formia, dalle aste del pesce e direttamente da Terracina, omaggiando in particolare il pesce azzurro - ricciola, sgombro, alici - simbolo del mare locale.

Alici fritte e cipolla caramellata

A completare il quadro, forniture di olio biologico da Quattrociocchi, ortaggi provenienti dal mercato di Fondi (in questo periodo, nello specifico, i fiori di zucca) e spezie dall’orto La Rocca di Sperlonga. La giovane brigata di cucina annualmente aggiorna la propria formazione grazie alla consulenza dello chef Andrei Nicle, docente e consulente che assicura formazione e ottimizzazione del servizio.

Spaghetti ai lupini

Una carta curata e non eccessivamente ricca, attenta nella proposta di non troppi piatti ma adeguatamente realizzati. Sembra di essere in un'osteria di mare, quando per pranzo o per cena ci si trasferisce dai lettini in spiaggia ai tavoli all'interno della saletta vista mare.

Tacos di ricciola, pico de gallo e guacamole

Grandi protagoniste le alici, prodotto tipico della cucina di Sperlonga, che ritroviamo tanto negli antipasti quanto nel sugo che condisce i paccheri alla sperlongana. Già citati i fiori di zucca (ripieni a loro volta di alici). Buoni anche i tacos con pulled di ricciola, pico de gallo e guacamole.

Tataki di tonno, teryaki e cipolla

Tra i primi un immancabile classico della cucina di mare come lo spaghetto ai lupini (buono seppur uscito un filo sapido, peccato), i già menzionati paccheri alla sperlongana oppure una deliziosa linguina aglio e olio arricchita da tartare di tonno. Tonno ancora protagonista tra i secondi, con una tataki ai semi di sesamo, teryaki, passion friut e cipolla di Tropea caramellata. Altro must della cucina di mare, la frittura di calamari.