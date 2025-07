Conto alla rovescia per la "Cena con le Stelle" nel Parco del Montello

Conto alla rovescia sul Montello per l’evento più glamour dell’estate: la tradizionale Cena con le Stelle in calendario il prossimo lunedì 28 luglio al Parco del Ristorante "La Cucina di Crema" di Giavera del Montello (Tv). Prevista - assicurano gli organizzatori - la partecipazione record di 800 buongustai. Ancora una volta saranno, dunque, i ristoratori dell’Associazione "Intavolando nel Parco" a rendere più stuzzicante e spumeggiante l’estate veneta con la quarta edizione della Notte Gourmet.

Tutto pronto per la Cena con le Stelle di Giavera del Montello

La regia dell’evento anche quest’anno è affidata all’enogastronomo e cantautore Maurizio Potocnik Reeds, coordinatore delle attività promozionali del gruppo. Creatività, esplosione di sapori, convivialità, musica ed eleganza: questo il leitmotiv della serata. Un evento che si preannuncia all’insegna dei record - dicevamo - e delle novità.

Suggestiva la location: Giavera del Montello palcoscenico ideale per lo show

Suggestiva la location: il parco del ristorante “La Cucina di Crema” a Giavera del Montello (Treviso). Sul palcoscenico (dalle ore 19.30 fino alla mezzanotte) si esibiranno chef stellati e pasticcieri, mentre i prestigiosi marchi del mondo food & beverage saranno proposti dai responsabili di cantine e aziende provenienti da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia.

L’Associazione "Intavolando" (che riunisce i ristoratori delle province di Treviso, Venezia e Belluno) schiererà la squadra al gran completo, a cui si aggiungeranno le tredici nuove aziende associate da quest’anno, gli sponsor e gli ospiti d’onore. La formula vincente è sempre quella, apprezzatissima, degli show cooking: i piatti preparati in diretta dagli chef patron e dalle brigate di cucina, sotto gli occhi del pubblico.

Ogni ristorante sarà "gemellato" con un'azienda vinicola del Veneto e del Friuli

Ogni ristorante sarà “gemellato” con un’azienda vinicola, che abbinerà le proprie etichette alle originali specialità culinarie sia dolci che salate, alcune delle quali pensate ad hoc per la Notte Gourmet. Nel parco saranno disseminati ben 50 banchi d‘assaggio, suddivisi per aree. I buongustai potranno “viaggiare” seguendo liberamente il proprio estro, nella scelta dei vini e dei piatti da gustare.

Maurizio Potocnik Reeds, organizzatore della Cena con le stelle

Altra novità dell’edizione 2025 è la doppia opzione del ticket d’ingresso: il percorso classico costa 60 euro, più la cauzione del calice e porta calice (5 euro). Il tavolo lounge riservato con servizio sommelier costa 80 euro. Tutto lo show avrà come colonna sonora le selezioni musicali del dj Alfred Azzetto, invitato anche quest’anno ad animare la festa montelliana.

Inoltre, agli ospiti sarà dato in omaggio il “Passaporto del Gusto”, la nuova proposta dell’associazione: sostando in una delle 25 insegne associate si potrà ricevere il relativo timbro che attesta il passaggio; chi avrà raccolto 12 timbri nel passaporto, nell’arco di 18 mesi, potrà richiedere il menu degustazione gratuito a sua scelta (vini esclusi), da prenotare in uno dei 13 ristoranti di "Intavolando".

Tredici i ristoranti che si esibiranno nel parco di Giavera del Montello

Ecco i ristoranti, il menu e le cantine vinicole abbinate per la Cena delle Stelle del 28 luglio.

Andretta (Rolle di Cison di Valmarino, Treviso): zuppetta tiepida ai porcini freschi, capasanta scottata, olio al prezzemolo e vela di pane, mousse allo yogurt, crumble al cioccolato e fragole fresche. Vini Le Manzane (San Pietro di Feletto, Treviso).

La Cucina di Crema (Giavera del Montello, Treviso): cappuccino di seppioline al rosso Venezia con spuma soffice di patata Carantina del Montello, bavarese al cioccolato fondente e fragole. Vini: La Viarte - Redfine Wine (Prepotto, Udne).

Ristorante Da Ugo (Bigolino di Valdobbiadene, Treviso): lasagnette di pasta fresca croccanti con volpina della laguna su crema di piselli, peverasse e polvere di bergamotto, delizia al Prosecco Superiore Docg, albicocche e mandorle. Vini Colle Regina (Farra di Soligo, Treviso).

Degustazioni gourmet alla Cena con le Stelle

Alla Pergola da Livio (Saccol di Valdobbiadene, Treviso): crema di zucchine con tortello ripieno del suo fiore, cialda di Parmigiano e datterino confit, pane di sesamo nero con speck della casa, burro montato alla spuma di rafano. Vini dell'Azienda agricola Capitel di Agostinetto Maria Vittoria (San Pietro di Barbozza, Treviso).

Locanda Solagna (Vas, Belluno): polpetta di polpo e patate con maionese di acqua di polpo, focaccia del recupero. Vini: Adami (Vidor, Treviso).

Locanda da Condo (Col San Martino, Treviso): rotolini di manzo farciti con Casatella Trevigiana Dop su misticanza e vinaigrette ai semi di sesamo nero, semifreddo di lamponi con salsa ai frutti di bosco e croccantini al cioccolato fondente. Vini: Foss Marai (Guia di Valdobbiadene, Treviso).

Gli chef coinvolti nella Cena con le stelle 2025

Osteria La Terrazza (Valdobbiadene, Treviso): uovo sodo e acciughe, pane soppressa e verdure in agrodolce. Vini: Cecchetto (Vazzola, Treviso).

Ristorante Algiubagiò (Venezia): baccalà mantecato alla veneziana con wafer salato, bottoni di pasta alle erbe di laguna ripieni di baccalà alla vicentina e crema di peperoni rossi. Vini: Sandro De Bruno - Lessini Durello (Montecchia di Crosara, Verona).

Osteria Jodo (Maser, Treviso): risotto ai porcini, risotto alle rape rosse e Morlacco, risotto ai porri, basilico, limone e caprino. Vini della Strada del Montello e dei Colli Asolani (TV).

Tino Traghetto (Roncadelle di Ormelle, Treviso): morbidoso al nero di seppia, Casatella Trevigiana Dop, rucola selvatica, carpaccio di seppia e gocce di lampone, terrina di pesche al Prosecco Docg, crumble al pistacchio salato, gel alla menta. Vini: Conte Manlio della Frattina (Frattina di Pravisdomini, Pordenone).

Tante primizie nell'appuntamento di Giavera del Montello (Tv)

Pasticceria Villa dei Cedri (Valdobbiadene, Treviso): hamburgher di sfoglia vegetariano con Casatella Trevigiana Dop, peperone rosso al forno e salsa alla senape, mattonella rivisitata con gelato al caramello salato, biscotto morbido al cioccolato, salsa al mou e croccante alla mandorla. Vini: Cantina Tenuta Luisa (Mariano del Friuli, Gorizia).

Borsa Bistrot (Castelfranco Veneto, Treviso): crocchette di seppia al nero in crosta di mais, orzotto al peperone arrostito, rapa rossa affumicata, anacardi e alici. Vini: Montelvini - Asolo Experience (Venegazzù di Volpago del Montello, Treviso).

In degustazione anche i "Gioielli di Lucrezia", le ostriche dell'Emilia Romagna

Altrettando eccezionale sarà l’allestimento dei corner dedicati ai tredici associati di “Intavolando” e agli ospiti speciali dell’evento, tra cui delle importanti new entry, tutte da scoprire, e dei graditi ritorni. Come i Gioielli di Lucrezia, le ostriche dell’Emilia Romagna, il cui debutto a “Intavolando nel Parco”, lo scorso anno, fu salutato dal pubblico con una standing ovation. Anche Simone Baggio, l’Alchimista di Castelfranco Veneto, concederà il bis la sera del 28 luglio, dopo l’alto gradimento riscosso dai suoi inediti Cocktail Gourmet nell’edizione 2024.

Questo l’itinerario dei corner e le specialità proposte: ”I Gioielli di Lucrezia” ostriche dell’Emilia Romagna; le nobili miscele di Dersut Caffé; vini d’autore Vetrina Sapaio Brandy & Romate Cherry Cardenal Mendoza; Latteria Perenzin 1898 - Cheese bar e formaggi degustazione di formaggi; Nora’s Beer & Nora’s Hill birra agricola, sapori autentici e ospitalità di charm.

In degustazione birre artigianali, tartare di manzo al naturale con maionese alla birra e cracker integrale alle trebbie, dessert il “Birramisù”; Spolert Radica Grill e Spolert il Panino Gourmet, il tutto abbinato al corner Dorigo Wines, Vignaioli in libertà - Friuli Colli Orientali; Olio di Maser - Frantoio Michele Callegari degustazione olio extravergine d’oliva; Salumi Dei Rossi degustazione di salumi tipici; degustazione di Casatella Trevigiana Dop; Assenz.Io Wellness Design Solution; PD Distribuzione acqua minerale.

Vini d'autore alla Cena con le Stelle

“Intavolando nel Parco 2025” si avvale del patrocinio del Comune di Giavera del Montello e del sostegno di prestigiosi partner: Dersut, Pregis, Tecno Clean, Consorzio per la tutela del formaggio Casatella Trevigiana Dop, Assenz.Io, Banca Prealpi SanBiagio.

Informazioni e prenotazione diretta: tel. e whatsapp 0422776042; e-mail info@lacucinadicrema.it; Informazioni e prenotazioni in tutti i ristoranti “Intavolando”, consultando il sito intavolando.it

In alto i calici. Prosit!