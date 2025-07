Da Il Cerreto puoi dormire in una torre del 1250 immerso nella campagna Toscana

A dominare Il Cerreto, struttura del 1200 con un’estensione di circa 550 ettari di terreno di cui 200 boschivi, è la natura, che offre, a chi sceglie di viverla in maniera sincera, una vacanza che appaga l’anima e il corpo.

Il Cerreto (foto: Facebook)

«A Il Cerreto seguiamo le indicazioni del metodo biodinamico teorizzato da Rudolf Steiner - esordiscono Carlo Boni Brivio e la moglie Paola Ortalda, al timone dell'azienda - crediamo che piante, animali e persone siano interconnessi e per questo cerchiamo di mantenere questo equilibrio ponendo particolare attenzione all’ambiente.

Il biolago del bioagriturismo Il Cerreto

Tutto ciò che facciamo mira a garantire all’ospite una vacanza sostenibile sotto ogni aspetto: i prodotti sulla nostra tavola provengono da agricoltura biodinamica, il “biolago” (una piscina biologica con uno speciale sistema di fitodepurazione che non necessita di prodotti chimici) offre rilassanti nuotate nel rispetto della natura e ci impegniamo a ridurre le emissioni di CO 2 e il consumo di plastica».

Ospitalità Bio tra charme, comfort e storia nella torre del 1250

Dotato del certificato Bio Hotel, un marchio per l'accoglienza molto conosciuto all’estero, i cui disciplinari per la certificazione Bio Hotel sono rigidissimi.

Una stanza de Il Cerreto

Il BioAgriturismo Il Cerreto mette a disposizione degli ospiti cinque diverse camere e tre suite di nuova ristrutturazione, con aria condizionata e frigobar, semplici ma dal gusto elegante, nei colori avorio, giallo ocra e verde, oltre ad appartamenti totalmente indipendenti, collocati nell’edificio principale alla fine di un viale alberato di pini e cipressi, location che offrono tutta la comodità e la privacy che gli ospiti desiderano.

Una delle stanze de Il Cerreto (foto: Facebook)

L’appartamento più importante si trova all’interno della torre merlata risalente al 1250 ed è distribuito su tre piani.

Il cuore agricolo e biodinamico de Il Cerreto

Il “mondo bio” de Il Cerreto prosegue nell’azienda agricola multifunzionale dove viene coltivata un’ampia gamma di prodotti, dai cereali ai legumi, oltre ai semi di lino, ai foraggi e ad un’ampia varietà di ortaggi, ai quali si unisce un allevamento di Pezzate Rosse allo stato semibrado, animali che producono un eccellente latte utilizzato nell’annesso caseificio della struttura e in piccola parte nella cucina del 100% Vegetarian Restaurant, al cui timone vi sono due celebri chef: Maria Probst, nel cui curriculum figura una meritatissima stella Michelin a La Tenda Rossa, e Assunta Pandolfi, con un passato in famosi ristoranti italiani e in Spagna. Un’accoppiata vincente che propone un menu esclusivamente vegetariano di alto livello, che delizia il palato e coinvolge la mente dei commensali.

Le chef Maria Probst e Assunta Pandolfi

Alta cucina vegetariana e stagionalità

Bontà e fantasia sono i due elementi cardine della cucina di Maria e Assunta, apprezzatissima non solo dagli ospiti del BioAgriturismo ma anche dalla clientela locale, sempre più interessata all’alta cucina vegetariana, senza glutine e vegana.

Fritto di funghi champignon, impanati, Tzatziki, cipollotto fresco

Nell’attuale menu, che cambia secondo la stagionalità, d’obbligo l’assaggio del “Fritto di funghi champignon, impanati, Tzatziki, cipollotto fresco”; lo “Spaghetto di grano duro, datterino giallo e pesto di rucola”; il “Tortellone gratinato ripieno di caponata e provola con menta e tartufo di stagione” e il “Fungo Pleurotus grigliato con barbabietole, spinaci e riduzione di vino rosso speziato”.

Spaghetto di grano duro, datterino giallo e pesto di rucola

Il martedì e il venerdì c’è anche la pizza, con una base realizzata con impasti di semola di grano duro, gentil rosso e farro monococco, macinati nel mulino di proprietà.

BioShop: i prodotti del Cerreto da portare con sé

All’ingresso de Il Cerreto vi è il “BioShop”, il punto vendita dei prodotti dell’azienda a disposizione non solo degli ospiti ma anche di chiunque voglia andare a provare i prodotti della terra in un semplice ‘light lunch’ a base di alcune proposte delle chef Maria e Assunta.

Il BioShop de Il Cerreto (foto: Facebook)

«Desideriamo far vivere a chi soggiorna da noi lo stile di vita che ci contraddistingue condividendo con gli ospiti la qualità del nostro cibo e mostrargli come abbiamo deciso di condurre le nostre attività quotidiane - concludono Carlo e Paola - nella speranza di farli tornare a casa con un bagaglio più ricco di consapevolezza, ma anche di piacevoli emozioni».