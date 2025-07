Igles Corelli cucina tra le stelle: cena a 50 metri sulla Darsena di Ferrara

Dal 22 al 27 luglio, Ferrara ospiterà per la prima volta Dinner in the Sky, l’originale ristorante sospeso a 50 metri d’altezza che propone un’esperienza gastronomica inedita nel panorama italiano. A firmare il menu sarà Igles Corelli, chef ferrarese di lungo corso, in collaborazione con la Gastronomia Bregoli, storica realtà locale. L’iniziativa si inserisce nel calendario di Mangiafexpo, la manifestazione dedicata al cibo e alla ristorazione del territorio, che si svolgerà dal 21 luglio al 10 agosto lungo il tratto urbano della Darsena.

Il format Dinner in yhe Sky arriva a Ferrara

Un menu d’autore in quota, con vista sul fiume

Il format, già noto a livello internazionale con eventi a Las Vegas, Dubai e Londra, arriva ora a Ferrara grazie alla regia di Dits Italia e alla collaborazione con DodiciEventi, agenzia ferrarese guidata da Stefano Zobbi e Maria Chiara Cecchin, anche curatori della rassegna Mangiafexpo.

La piattaforma panoramica accoglierà ogni giorno quattro momenti ristorativi – aperitivo, apericena e due turni di cena – con la possibilità di gustare piatti ispirati alla tradizione ferrarese riletta in chiave contemporanea. «L’idea è quella di portare l’identità gastronomica locale a un livello esperienziale, dove ambiente e piatti dialogano tra loro», ha spiegato Corelli.«Il menu sarà strutturato come un percorso che racconta il nostro territorio, rispettando la tradizione ma con uno sguardo all’innovazione», aggiunge il team della Gastronomia Bregoli.

La Darsena si conferma palcoscenico urbano del gusto

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione e valorizzazione urbana. L’area della Darsena di Ferrara, affacciata sul Po di Volano, è diventata negli ultimi anni un punto di riferimento per eventi culturali e gastronomici. L’arrivo di Dinner in the Sky rientra in questa visione di cucina come attivatore di spazi pubblici e cultura del cibo. Mangiafexpo, giunto alla sua settima edizione, prevede 19 aree food coinvolte e un calendario di eventi diffusi, con l’obiettivo di promuovere l’intero ecosistema della ristorazione ferrarese.

Una proposta che unisce cucina d’autore e spettacolarità

Dinner in the Sky propone un format tecnico e certificato, con standard di sicurezza europei, e una gestione logistica che consente la partecipazione a circa 22 persone per turno. La vista offerta dalla piattaforma sarà unica nel suo genere: le altezze permetteranno di spaziare dallo skyline cittadino ai riflessi del fiume, offrendo un’esperienza multisensoriale in equilibrio tra cucina e paesaggio. Un'anteprima si ha avuta in occasione del Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna con una colazione ad alta quota a cui ha partecipato lo stesso Corelli.

Lo chef Igles Corelli

Ogni turno comprenderà un servizio completo: dall’accoglienza a terra, al briefing di sicurezza, fino all’imbracatura obbligatoria e alla salita in piattaforma. L’intera operazione ha come obiettivo quello di integrare l’eccellenza gastronomica ferrarese in un’esperienza che sia accessibile, ma anche memorabile.