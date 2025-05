Formula 1, colazione con vista: tè e alta pasticceria si incontrano ad alta quota

Una colazione ad alta quota, da dove ammirare l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bo) durante le corse automobilistiche delle categorie propedeutiche alla Formula 1 e apprezzare l’alta pasticceria dello chef Sebastiano Caridi che, a circa 30 metri d’altezza, grazie alla struttura di “Dinner in the sky”, ha preparato la colazione per un selezionato gruppo di ospiti (tra cui lo chef stellato Igles Corelli) nella mattinata del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna.

Colazione con vista autodromo prima del Gran Premio di Formula 1 a Imola

Sebastiano Caridi, una colazione in quota

«Sono venuto - ha raccontato Caridi - grazie al sindaco di Imola, che ci ha dato l’opportunità di conoscere Stefano (Burotti, di "Dinner in the sky" Italia) e questo progetto. Abbiamo fatto un sopralluogo, sono salito su, ho fatto un pranzo e da lì mi sono detto: “Perché no? Perché non fare una colazione di alta pasticceria in alta quota?”».

Lo chef Sebastiano Caridi

«Per quanto riguarda i prodotti di qualità - ha spiegato il pasticcere -, sono molto esigente. Ogni giorno, quando mi sveglio e guardo alla mia realtà, mi ripeto che la qualità degli ingredienti è ciò che non deve mai mancare. Dal singolo elemento, che può essere anche una banalissima panna da centrifuga, a una farina, alle uova o alla vaniglia, tutto questo rappresenta, secondo me, il vero segreto del successo».

Cosa si è mangiato nel cielo di Imola

Caridi ha proposto due piatti. Il primo è stato un piccolo percorso dal salato al dolce strutturato a partire da una tartina con salmone, avocado e ortica, un Club Sandwich, un cornetto all’italiana con crema pasticcera e infine un maritozzo con crema pasticcera, chantilly e mascarpone. Il tutto accompagnato, a scelta, da caffè o cappuccino con miscela Essse Caffè.

Tartina, Club Sandwich, cornetto e maritozzo

Mentre si gustava il primo piatto già pronto, lo chef ha preparato sul momento i pancake per tutti. Dalla forma volutamente inusuale, creata grazie all’utilizzo di un’apposita padella, sono stati serviti con yogurt greco, müsli, frutti di bosco e sciroppo d’acero. In accompagnamento una tazza di tè.

Pancacke con yogurt greco, müsli, frutti di bosco e sciroppo d‘acero

Tè e pasticceria si esaltano anche in cielo

Durante la colazione è stata servita una miscela di Ferri dal 1905, ideata appositamente per il pasticcere e dal nome evocativo: “Trasgressione”. Si tratta di una composizione a base di tè oolong, un tè semiossidato noto per la sua complessità aromatica e per il profilo organolettico ricco e sfaccettato.

Durante la colazione in quota è stato servito il tè Trasgressione di Ferri dal 1905

La combinazione con altri ingredienti selezionati conferisce alla miscela un carattere originale, trasversale e audace, capace di esprimere una versatilità che la rende adatta ad accompagnare un’ampia gamma di prodotti da colazione. I presenti sono stati omaggiati di una confezione speciale di “Trasgressione” personalizzata per l’evento al circuito.

Il tè Trasgressione di Ferri dal 1905

«Noi - ha spiegato Caridi - lavoriamo con Ferri, dove abbiamo creato un connubio tra tè e pasticceria, che non è affatto scontato. La pasticceria, nella sua complessità, è già quasi perfetta da sola, quindi abbinarle una bevanda non era così immediato. Ma è stata una sfida interessante e ben riuscita, perché profumi, aromi, essenze ci hanno guidato nella creazione di un prodotto davvero riuscito».

La confezione personalizzata del tè Trasgressione

Dinner in sky, l’alta cucina tra le nuvole

Dinner in the Sky è un format di ristorazione già attivo in oltre 70 Paesi, che ora arriva anche in Italia, proponendo un’esperienza culinaria fuori dal consueto contesto.

La piattaforma di Dinner in the sky utilizzata a Imola

La formula prevede una piattaforma sospesa a 50 metri di altezza grazie a una gru (a Imola si è dovuti rimanere ad una quota più bassa a causa degli elicotteri che volano durante la corsa per motivi di sicurezza, ndr), dove viene servito un menu gourmet preparato al momento da uno chef.

Durante la permanenza in quota, gli ospiti possono assistere alla preparazione dei piatti, degustare vino servito senza limiti, ascoltare musica dal vivo e osservare il paesaggio circostante da una prospettiva diversa, che varia in base alla città ospitante. L’obiettivo è offrire una proposta gastronomica completa, arricchita da una vista panoramica e da un’atmosfera pensata per valorizzare il momento conviviale.