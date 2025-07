Alta ospitalità urbana e cucina giapponese al Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark

Il Falkensteiner Michaeler Tourism Group ha aperto a Bolzano il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, inserito nel nuovo complesso multifunzionale WaltherPark. La struttura unisce architettura contemporanea, ospitalità altoatesina e un’offerta gastronomica internazionale, grazie anche all’arrivo in Alto Adige del brand viennese Mochi, con il ristorante Mochi Sushi.Grill.Rooftop Bar.

L'hotel Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark

Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, un nuovo spazio urbano per Bolzano

Il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark segna un’evoluzione significativa nel modo di concepire l’ospitalità cittadina in Alto Adige. Inserito all’interno del nuovo quartiere WaltherPark, il progetto si sviluppa come parte di un contesto urbano integrato che includerà residenze, uffici, centro commerciale, food hall e parcheggio sotterraneo. L’apertura dell’hotel anticipa il completamento dell’intero distretto, previsto entro la fine del 2025. «Con il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark si apre un nuovo capitolo nell’ospitalità urbana: design, gastronomia e lifestyle si fondono in un rifugio esclusivo nel cuore della città», ha dichiarato Otmar Michaeler, CEO di FMTG.

Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark: la sala ristorante

Per Thibault Chavanat, presidente di WaltherPark AG, l’apertura del Falkensteiner Hotel rappresenta un traguardo importante: «Con l’inaugurazione dell’hotel prende ufficialmente il via il nuovo quartiere. È il risultato di un lungo lavoro di progettazione, e siamo lieti di intraprendere questo percorso con un gruppo come FMTG». L’hotel sarà il primo elemento operativo del WaltherPark, e punta a posizionarsi come punto di riferimento per il turismo urbano, il leisure e il business nel capoluogo altoatesino.

Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, 114 camere, rooftop e spa con vista

Il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark ospita 114 camere e suite, una Acquapura SPA con vista sul massiccio del Catinaccio, e un ristorante panoramico situato al sesto piano, con terrazza rooftop affacciata sulla città. L’intero edificio è firmato da David Chipperfield Architects, con un’estetica che predilige la linearità, la trasparenza e tonalità neutre.

Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark: una camera

Gli interni sono curati da due studi distinti: il ristorante porta la firma di Muza Lab London, mentre le camere e le aree comuni sono state progettate da Aggi Bruch, con un design che rilegge lo stile Falkensteiner in chiave contemporanea. «Bolzano è un luogo che mi sta molto a cuore», ha commentato Erich Falkensteiner, presidente di FMTG: «Il nuovo quartiere evolve il profilo urbano della città senza snaturarne l’identità».

Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark: la spa

Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, cucina giapponese contemporanea con vista

Il Mochi Sushi Grill Rooftop Bar rappresenta il primo indirizzo in Alto Adige del brand Mochi, già noto a Vienna per la sua cucina giapponese contemporanea. Il format prende ispirazione dalla tradizione delle izakaya giapponesi, proponendo una formula sharing con piatti creativi – sushi, sashimi, robatayaki, karaage, tapas – accompagnati da vini selezionati, sake e gin.

Mochi: Uramaki spicy 1/4 Mochi: Cavoletti di Bruxelles 2/4 Mochi: Trota Salmonata 3/4 Mochi: Wafu 4/4 Previous Next

«La combinazione tra cultura izakaya, ingredienti locali e architettura d’impatto definisce bene l’identità di Mochi», ha affermato Tobias Müller, fondatore del brand. Con l’inserimento di Mochi, il rooftop del Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark si propone non solo come ristorante d’hotel, ma come nuovo punto d’incontro per la città, aperto anche al pubblico esterno.