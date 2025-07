Sport, relax, cultura ed enogastronomia: ecco fare nelle montagne bresciane d'estate

Le tre valli della montagna bresciana - Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia - rappresentano una meta da non perdere per gli amanti della montagna in Italia. Questi territori offrono un connubio ideale di relax, sport e divertimento immersi in una natura rigenerante e incontaminata.

La passerella galleggiante al Lago di Valbiolo nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale

I visitatori possono scoprire borghi incantevoli, praticare una vasta gamma di sport alpini - dal trekking alla mountain bike, dall'arrampicata al cicloturismo - e usufruire di diverse strutture ricettive, dagli hotel raffinati ai campeggi attrezzati. L'accoglienza calorosa si abbina alla degustazione di prodotti genuini e piatti tipici, il tutto arricchito da panorami mozzafiato, parchi naturali e significative testimonianze storiche, incluse quelle della Prima Guerra Mondiale.

Valle Camonica: patrimonio Unesco e Riserva della Biosfera

La Valle Camonica, riconosciuta a livello globale come la “Valle dei Segni” per le celebri Incisioni Rupestri, il primo sito italiano a ottenere il riconoscimento di Patrimonio Mondiale Unesco nel 1979, è un polo di storia, cultura e borghi medievali, oltre che di natura e sport. La sua notevole biodiversità le ha valso la designazione a Riserva della Biosfera Unesco nel 2018, con oltre il 55% del territorio costituito da aree protette.

Bassa Valle Camonica, Lago Moro Cavalli (foto: Paolo Tresoldi)

Mentre l'alta valle, con località come Ponte di Legno e Tonale, incarna l'essenza della vacanza alpina tradizionale, le sezioni media e bassa offrono sorprese inaspettate. Qui si trovano terme, capolavori Unesco, cicli pittorici di grande valore, percorsi ciclistici memorabili, cammini panoramici, vigneti eroici, panchine giganti ed esperienze divertenti per le famiglie. Con centinaia di chilometri di tracciati per mountain bike, parchi naturali come il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco dell’Adamello, e una fitta rete di sentieri, la Valle Camonica si configura come un paradiso per gli appassionati di attività outdoor.

Pontedilegno-Tonale: estate tra bike e Water Music Festival 2025

L'estate 2025 nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale è ricca di appuntamenti dedicati alle attività all'aria aperta, allo sport, alla musica e alla cultura. L'offerta ciclistica è particolarmente potenziata, con numerosi eventi e significative novità nel Bike Park. Al Passo Tonale è stato implementato un campo pratica migliorato, con una nuova Jump Line per esercitarsi nei salti e un Mini Downhill di quasi 2 km, ideale per chi si avvicina alla disciplina.

Pontedilegno Tonale, Bike a Case di Viso (foto: Giacomo Podetti)

Il Kids Bike Park al Family Village del Passo Tonale propone tre percorsi per bambini (facile, medio, difficile) e una Pump track fissa di circa cento metri. Tra Ponte di Legno e Temù è stato inoltre sviluppato un nuovo percorso che combina downhill e jump line, facilitando il rientro su Temù.

Pontedilegno Tonale Bike Park (Foto: Mauro Mariotti)

Il Water Music Festival riaccende i riflettori sull'importanza dell'acqua, dando continuità al tema del Paradice Music Festival invernale. I sei appuntamenti del festival si svolgono in diverse località del comprensorio, a partire dal lago di Valbiolo al Passo Tonale, dove dal 4 luglio al 31 agosto una passerella galleggiante permetterà di camminare a contatto con l'acqua. Grande attesa per il concerto di Malika Ayane il 26 luglio al lago di Valbiolo.

Pontedilegno Tonale, la strada del Passo Gavia (foto: Mauro Mariotti)

Per le famiglie, una visita al Sozzine Park è d'obbligo: un parco giochi in legno lungo il torrente Narcanello, completo di Percorso Kneipp, area picnic attrezzata con griglie e noleggio sdraio. Da non perdere anche il Villaggio delle Marmotte a Valbiolo, con un percorso a sette stazioni pensato per i più piccoli, includendo scivoli, casette in legno, un tunnel e un mulino ad acqua azionabile manualmente.

Corteno: centro alpino tra sport estremi ed enogastronomia

Corteno, in sinergia con la vicina Aprica, offre un'esperienza montana completa in Alta Valle Camonica. Qui, boschi e valli incontaminate presentano panorami che spaziano dal verde dei prati alle vette rocciose, solcate da una vasta rete di sentieri adatti sia a famiglie che a escursionisti esperti. Imperdibili le passeggiate nelle Valli di S. Antonio, inclusi i gioielli naturali della Val Brandet e della Valle di Campovecchio.

Corteno

Per gli appassionati di sport, il celebre e impegnativo Sentiero 4 luglio ha ospitato i Campionati Europei di Skyrunning, celebrando i 30 anni della Skymarathon. Gli impianti di risalita estivi facilitano l'accesso alle quote più elevate, dove i rifugi accolgono i visitatori per pause gustose. In quota si trova anche l'Osservatorio Eco-faunistico Alpino, un'area di circa 25 ettari unica nel suo genere, che permette di osservare stambecchi, camosci, rapaci e una coppia di orsi bruni in condizioni di semi-libertà, garantendo la sicurezza dei visitatori e il rispetto dell'habitat animale.

La Skymarathon

I bikers trovano pane per i loro denti: dalle strade dei passi resi celebri dal Giro d'Italia - come l'Aprica, il Gavia o il mitico Mortirolo - ai percorsi MTB su sentieri e sterrati. Nuovi percorsi per Downhill hanno ospitato le prove di Coppa Italia e IXS European Cup. Per immergersi nelle tradizioni e nelle eccellenze enogastronomiche locali, Corteno propone appuntamenti da non perdere: il 12 luglio "Passi di gusto" (passeggiata enogastronomica), il 19 luglio "I tep d’ina olta" (degustazione vini valtellinesi e folklore), il 2 agosto "Baradello by night" (musica e street food), il 7 agosto "Assaporando Corteno" (serata gastronomica culturale) e l'8 agosto "La notte del luppolo" (degustazione birre artigianali e musica dal vivo).

Borno: esperienze alpine per tutti i gusti

A Borno, l'estate si traduce in una ricca offerta di trekking, ciclismo, yoga e concerti immersi nella natura. I quattro percorsi downhill che scendono dal monte Altissimo promettono pura adrenalina, mentre i numerosi sentieri si prestano sia a camminate rilassanti che a sessioni di corsa. Le comode risalite in seggiovia permettono di godere del relax nella natura incontaminata e di gustare pranzi con menu della tradizione con vista sulla Valle Camonica e sul Lago d’Iseo.

Un percorso di downhill a Borno

Il concetto di “Mountain experience” a Borno coinvolge tutti i sensi: una proposta ampia è dedicata a bambini e ragazzi, con un percorso interattivo sulla vita degli scoiattoli, giochi tradizionali ("Energy tube") e serate di cinema all'aperto con cartoni animati. Per gli adulti, oltre al bike e al trekking, spicca lo yoga in vetta con brunch nella natura (quattro sessioni tra luglio e agosto). Concerti, tributi e serate a tema animano l'area di partenza degli impianti.

La Borno Ski Area

L'Alba altissima (23 agosto) è un'esperienza unica per assistere al sorgere del sole sul monte Altissimo, seguita da una ricca colazione con prodotti tipici montani. Gli impianti e il rifugio rimarranno aperti tutti i weekend di giugno e luglio e quotidianamente ad agosto fino al 7 settembre, quando la stagione estiva culminerà con la Borno Monte Altissimo, gara di corsa in montagna valida per i titoli tricolore.

Media e bassa Valle Camonica: benessere, storia e paesaggi da scoprire

La Media e Bassa Valle Camonica, che si affaccia sul Lago d’Iseo, offre una vacanza variegata. Il benessere e la salute sono protagonisti a Darfo Boario Terme, dove le Terme sono immerse in un vasto Parco termale di oltre 130.000 metri quadrati. Qui, il Centro Wellness & Beauty è un'oasi di relax con due piscine termali interne e una esterna. Il divertimento è assicurato all’Aquaplanet, un ampio parco acquatico con nove scivoli e piscine per tutte le età.

Le terme di Boario (foto: Facebook)

Numerose sono le escursioni nei dintorni, dal rilassante anello attorno all'incantevole Lago Moro, ideale per gli sport acquatici, all'impegnativa salita al Monte Altissimo con la chiesetta di San Valentino, che offre una vista panoramica eccezionale. Da non perdere un selfie sulla Panchina Gigante di Boario Terme e una gita lungo la suggestiva Via Mala. Per chi predilige il cammino lento, imperdibili la Via Valeriana e il Cammino di Carlo Magno, percorsi paesaggistici, storici e culturali che dalla Valle Camonica arrivano fino al Lago d’Iseo. La Via Raetia, un itinerario di 95 km intriso di storia e bellezza, si snoda da Boario Terme a Edolo. Gli appassionati delle due ruote non possono mancare il tratto camuno della Ciclovia del Fiume Oglio.

Capo di Ponte, Parco Seradina Bedoline (foto: Cattabiani)

L'Arte Rupestre della Valle Camonica, primo sito italiano Unesco dal 1979, è una straordinaria galleria a cielo aperto con oltre 200.000 incisioni rupestri catalogate, tra le più ampie concentrazioni al mondo. Vere e proprie passeggiate nella storia sono quelle che si possono fare negli otto parchi archeologici dedicati. Il maggior numero di incisioni si trova nella zona di Capo di Ponte, dove la visita può iniziare dal Parco Nazionale di Naquane, con oltre 30.000 figure incise su 104 rocce.

L'Archeopark (foto: Paolo Tresoldi)

Per le famiglie, l'Archeopark di Boario Terme propone in modo interattivo e divertente la ricostruzione della vita dell'uomo preistorico dal Paleolitico all'Età Romana. Tra le esperienze da provare, una passeggiata tra i filari dei vigneti eroici sotto la Concarena e una visita a Bienno, l'incantevole Borgo dei Magli. Montecampione, moderna località turistica situata a 1200 metri d'altitudine con una suggestiva vista sul Lago d'Iseo, si trasforma in estate in un vivace centro per lo svago, l'intrattenimento e le escursioni. Nata nei primi anni '70, la località si è sviluppata come un villaggio aperto, con particolare attenzione all'impatto ambientale, alla funzionalità e alla completezza dei servizi offerti.

Montecampione Outdoor Yoga

Il gruppo Montecampione Outdoor organizza un'ampia gamma di attività: escursioni in alta quota a piedi o in mountain bike con degustazioni e musica, un ricco programma di yoga, stage di arrampicata sportiva su parete e corsi di autodifesa femminile. Dal 2 al 4 agosto, la seconda edizione del “Montecampione Outdoor Fest” animerà la località con uscite di trekking e colazioni in malga, lezioni di yoga, una parete di arrampicata per bambini, percorsi bike, nordic walking, tiro con l'arco, uscite nel bosco con musica, laboratori per bambini, degustazioni e intrattenimenti musicali. Il 9 agosto si terrà la tradizionale gara podistica non competitiva “Corri e Cammina per Montecampione”. Numerosi i momenti dedicati al relax e allo sport: tornei e corsi sportivi per ragazzi e adulti, stage di calcio e volley, camminate nei boschi, nordic walking e ginnastica per adulti, corsi di tennis e tiro con l'arco. Per i più piccoli, sono previsti miniclub e attività nella natura.

Valle Sabbia: avventura tra monti e lago d'Idro

Incastonata tra le Prealpi bresciane e il Lago d’Idro, la Valle Sabbia si rivela un autentico paradiso per gli amanti della natura e delle vacanze attive. La zona offre numerosi sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta, adatti a diversi livelli di esperienza, dal nuovo tratto della ciclopedonale sul Lago d’Idro allo splendido Altopiano di Cariadeghe. Il Parco delle Fucine di Casto, con ponti tibetani (due dei quali di nuova realizzazione), pareti per arrampicate, percorsi attrezzati, zip line e numerosi itinerari per trekking e mountain bike, è una meta irrinunciabile per gli appassionati di arrampicata e vie ferrate, oltre che per le famiglie.

Valle Sabbia, zip line nel Parco delle Fucine e delle Ferrate di Casto

La valle è costellata di borghi che mantengono vive le tradizioni locali. Tra questi, Bagolino, recentemente selezionato tra i “Borghi più belli d’Italia” e patria del rinomato formaggio Bagòss, e Belprato, caratterizzato da suggestivi murales che adornano le abitazioni. Insieme a Livemmo, questo pittoresco borgo propone una serie di eventi estivi focalizzati sulla scoperta del territorio e dei suoi prodotti tipici, in particolare quelli legati al mondo delle malghe. Il Lago d’Idro, parte integrante dell'area turistica della Valle Sabbia, con le sue acque limpide è ideale per vela, windsurf e canoa, o semplicemente per rilassarsi in spiaggia.

Valle Camonica, fiume Oglio e Ponte di Montecchio (foto: Paolo Tresoldi)

Imperdibile una visita alla Rocca d'Anfo, la più grande fortezza napoleonica d’Italia, a picco sul Lago d’Idro. La fortezza si articola in un complesso di fortificazioni che vanno dai 371 ai 1.050 metri di altitudine, con due nuclei principali: la Rocca veneziana (la più antica) e quella napoleonica. La visita rappresenta un'avventura piacevole ma impegnativa, che richiede l'uso di scarponcini da trekking. Sono disponibili due itinerari di varia lunghezza, percorribili solo con guida: il “Percorso Napoleonico” e il “Percorso dalla Serenissima al Regno d'Italia”.

Maniva: natura incontaminata, storia e avventura in quota

Nel cuore delle Prealpi bresciane, il Monte Maniva (1.864 m s.l.m.) è la meta perfetta per famiglie, sportivi e amanti della montagna autentica, offrendo panorami mozzafiato, sentieri immersi nella natura e un mix unico di sport, relax e cultura. Numerosi sono i sentieri e le mulattiere da percorrere a piedi o in mountain bike, adatti a ogni livello di preparazione. I passi alpini che si snodano dal Maniva rappresentano il terreno ideale per ciclisti e motociclisti, immersi in scenari naturali unici.

Un'escursione sul Monte Maniva

Il Maniva custodisce un importante patrimonio storico: attraverso percorsi guidati o autonomi è possibile visitare trincee e bunker della Prima Guerra Mondiale, perfettamente conservati, che narrano una pagina intensa della storia locale e nazionale. Non mancano i ristoranti dove gustare piatti tipici della tradizione, ideali per il ristoro dopo un'escursione. La grande novità dell'estate 2025 - che sarà animata da feste, camminate guidate e momenti culturali - è la nuova area attrezzata per il divertimento dei più piccoli. Parchi giochi, percorsi informativi e aree relax sono pensati per godere splendide giornate in famiglia immersi nella natura.

Valle Trompia: Avventure sotterranee, bike e festival culturali

A pochi chilometri a nord di Brescia, la Valle Trompia è un territorio con una forte connessione storica all'estrazione mineraria e alla lavorazione del ferro. Vanta una grande bellezza naturalistica, caratterizzata dal profilo dell'imponente Monte Maniva, dalle fresche acque del fiume Mella e da uno splendido e rigoglioso paesaggio prealpino. È possibile intraprendere avventure in sicurezza nelle storiche miniere, addentrandosi nel cuore della montagna. La valle ospita anche luoghi di culto millenari splendidamente decorati e musei che narrano l'archeologia del territorio e l'antica tradizione della lavorazione del ferro.

Il profilo dell'imponente Monte Maniva

La Greenway delle Valli Resilienti (che collega Valle Trompia, Valle Sabbia e Brescia) è un vero paradiso per gli appassionati delle due ruote, con un centinaio di percorsi che includono ciclabili, strade e tracciati per Mountain Bike, oltre a tour ad anello. Il tutto si svolge nel fascino dello spirito selvaggio della natura e del Mella, la cui presenza ha plasmato lo sviluppo dell'artigianato e dell'industria locale.

Il Monte Maniva è ideale anche per gli amanti della mountain bike

L'estate in Valle Trompia è ricca di eventi e attività, dalle camminate alle visite guidate nei musei del Sistema Museale “La via del ferro”, dai tuffi nei ruscelli ai picnic tra i filari delle aziende agricole. Tra gli eventi principali organizzati dalla Comunità Montana, spicca il “Laboratorio Gastronomico” - attivo fino al 3 agosto - che propone esperienze e pranzi e cene itineranti alla scoperta dei prodotti locali, della loro storia e del loro utilizzo in ricette tradizionali e contemporanee, con ogni evento che abbina un'azienda agricola a un ristorante. Dal 23 al 31 agosto, il Valle Trompia Bike Festival anima l'intera valle con iniziative sportive e culturali, culminando nell'ultimo weekend di agosto al Passo Maniva, dove i partecipanti sono invitati ad arrivare in bicicletta per godere di racconti di viaggio, eventi musicali e la possibilità di campeggiare in un'area attrezzata.

Dove mangiare

Ristorante Kro

Se siete in vacanza in Alta Valle Camonica e cercate un luogo autentico dove pranzare o cenare, il Ristorante Kro a Temù è una tappa imperdibile. Il locale, situato nel nucleo storico di Pontagna, accoglie gli ospiti in un ambiente caldo e intimo, caratterizzato da volti in pietra e arredi in legno che richiamano la tradizione della montagna. Un’atmosfera familiare e rilassata, perfetta per sentirsi subito a casa.

La sala interna del Ristorante Kro (foto: Facebook)

La proposta culinaria del unisce cucina tradizionale e ricerca creativa, con piatti a base di carne e pesce preparati con ingredienti freschi e di qualità. In cucina, Gabriele Rizzi e il suo team esplorano con passione la gastronomia locale, mentre in sala Barbara Martinazzoli accompagna ogni portata raccontando la storia e la cura che si nascondono dietro ogni piatto. La presentazione è curata nei dettagli, così come il servizio, sempre attento e cordiale.

Tagliolino 30 tuorli, impum di maiale iberico bellota e silter (foto: Facebook)

Facilmente raggiungibile lungo via Tollarini, il ristorante si trova in una delle zone più suggestive di Temù. Ideale per chi vuole scoprire i sapori autentici della Valle Camonica in un contesto genuino e accogliente, il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e cena, esclusi martedì e mercoledì (salvo festivi). Una sosta consigliata per rigenerarsi durante una vacanza tra escursioni e attività all'aperto.

Ristorante Kro Via Tollarini, 70/C 25050 Temù (Bs) Tel +39 0364 906411

Ristorante Il Panoramico

Il Ristorante Il Panoramico è una scelta che unisce gusto e scenografia naturale a Ponte di Legno. L’ambiente è elegante e accogliente, con arredi in legno, luci soffuse e grandi vetrate panoramiche che aprono lo sguardo sulle Alpi. Un luogo dove ogni dettaglio è curato per regalare una cena dal forte impatto emotivo.

La sala con vista sulla valle del ristorante Il Panoramico

In cucina, la chef Rozeta Ceka propone un menu che celebra la carne come arte, con piatti preparati al momento durante coinvolgenti show cooking. Dai filetti ai quattro pepi alle guancette brasate, fino al celebre orecchio di elefante, ogni portata esalta la materia prima con tecnica, passione e creatività. Le tartare condite al tavolo e le ricette iconiche raccontano una filosofia culinaria incentrata sull’eccellenza.

L'agnello in costoletta, albicocche e cumino

Il ristorante si trova in una posizione privilegiata, immerso tra le montagne e affacciato su uno dei panorami più suggestivi della Valle Camonica. Perfetto per una cena romantica, una serata speciale o un evento, Il Panoramico è un riferimento per chi cerca alta qualità in un contesto raffinato e spettacolare.

Ristorante Il Panoramico Via Nazionale, 2 25056 (Bs) Tel +39 0364 1951856 Aperto tutti i giorni 12.00-14.30 19.00-22.30

Osteria al Cantinì

Ospitalità autentica e cucina ricca di personalità, l’Osteria al Cantinì a Borno è una tappa consigliata per chi visita la Valle Camonica. Il locale accoglie in un ambiente caldo e conviviale, caratterizzato da pietra a vista, tavoli in legno e luci soffuse create da antiche pentole in rame. Una cornice suggestiva in cui sentirsi davvero a casa, accolti da uno staff attento e preparato.

La sala interna dell'Osteria al Cantinì (foto: Facebook)

La proposta gastronomica punta su materie prime eccellenti e una carta varia e inclusiva, capace di soddisfare ogni palato. Dai formaggi di malga ai burger gourmet, dai risotti creativi ai piatti di pesce d’acqua dolce e carni selezionate, ogni portata è un invito alla scoperta dei sapori del territorio, rivisitati con equilibrio e originalità. Il menu, arricchito da proposte vegetariane, senza glutine e senza lattosio, è pensato per offrire un'esperienza adatta a tutti.

Le animelle con asparagi e cardoncelli (foto: Facebook)

Situata nel cuore della media Valle Camonica, l’Osteria è facilmente raggiungibile in ogni stagione e rappresenta un punto di riferimento per chi cerca cucina di qualità in un’atmosfera familiare, tra tradizione e ricerca. Perfetta per un pranzo rilassato o una cena conviviale, è un luogo dove ogni piatto racconta il territorio e chi lo ama.

Osteria al Cantinì Via Vittorio Emanuele, 17 25042 Borno (Bs) Tel +39 0364 310728 Tutti i giorni: 12:00-14:00 18:30-23:00

Dove dormire

RoccaVerde Hotel

Se cerchi un luogo dove riposare davvero e lasciarti ispirare dalla bellezza, RoccaVerde Hotel è la scelta perfetta. Ogni camera è dedicata a un personaggio della Divina Commedia, non per tematizzare ma per evocare emozioni e silenzio. Gli arredi essenziali, i materiali naturali e la luce calda rendono ogni stanza un rifugio di equilibrio e calma, con vista sulla valle o sul bosco.

RoccaVerde Hotel (foto: Facebook)

Tra i servizi più apprezzati spicca l’Empyreum Spa, uno spazio raccolto dove seguire un autentico percorso rigenerativo ispirato ai tre regni danteschi. Qui puoi depurarti, riequilibrarti e tornare a risplendere, seguendo una vera e propria Via del Benessere. La struttura offre anche diverse esperienze outdoor per chi desidera esplorare la Valle Camonica.

Una delle stanze del RoccaVerde Hotel

Il ristorante diVinAmore celebra i sapori locali, con piatti che esaltano carni di malga, pesce d’acqua dolce, tartufi, erbe spontanee e formaggi tipici. Il menù varia con le stagioni e la colazione propone prodotti del territorio e dolci fatti in casa. È possibile cenare nella sala interna oppure sulla terrazza panoramica.

RoccaVerde Hotel Via Follo, 1 25043 Breno (Bs) Tel +39 0364 680014

Garnì Grey Castle

A Ponte di Legno, il Garnì Grey Castle si distingue per la sua architettura unica che ricorda un castello di montagna, rendendolo un luogo davvero suggestivo dove riscoprire sé stessi. Immerso tra le cime del Castellaccio, dell’Adamello e del Salimmo, è la scelta ideale per chi cerca tranquillità, natura e un panorama mozzafiato in ogni stagione.

Il Garnì Grey Castle

Le camere ampie e luminose, tutte con vista panoramica, offrono il massimo del comfort. Le suite sono vere oasi di benessere: dalla jacuzzi sul tetto alla sauna in cirmolo, dal bagno turco privato all’aromaterapia, ogni dettaglio è pensato per rigenerare corpo e mente. A pochi passi, il centro storico e le piste da sci rendono la posizione perfetta per ogni tipo di vacanza.

Una delle stanze del Garnì Grey Castle

Anche se il Garnì non dispone di un ristorante interno, la sua posizione centrale permette di accedere facilmente a rifugi, osterie e ristoranti tipici, dove gustare i sapori autentici della cucina camuna. Un soggiorno al Grey Castle è un invito a rallentare, sognare e lasciarsi andare.

Camping Presanella

Se cerchi un luogo diverso dal classico hotel dove passare la vacanza rigenerante immerso nella natura della Valle Camonica, il Camping Presanella è la scelta ideale per ogni stagione. Situato in una posizione strategica tra montagne, sentieri e parchi naturali, offre lodge e chalet accoglienti, perfetti per coppie, famiglie e sportivi. L’ambiente è rilassante, curato e pensato per garantire comfort e intimità, con soluzioni abitative immerse nel verde.

Il Camping Presanella

I servizi sono pensati per ogni età: dai lettini e seggioloni per i più piccoli fino ad attività per adolescenti come calciobalilla, videoteca e animazione estiva. Per gli sportivi, non mancano noleggio bici, green volley, racchette da neve e piscina estiva. A disposizione anche aree gioco, biliardo, giochi in scatola e spazi sicuri per socializzare in libertà.

I lodge del Camping Presanella

La proposta si completa con un’offerta enogastronomica semplice e autentica. A pochi passi dal campeggio si trovano rifugi e ristoranti dove gustare la cucina tipica della Valle Camonica, tra piatti genuini e sapori locali che raccontano la montagna. Un luogo dove ogni ospite può sentirsi a casa.