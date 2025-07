Beach Club e dolci gourmet: i 5 migliori dessert da provare sotto l'ombrellone

Vita da Beach Advisor. Come co-autrice della Guida ai migliori beach club d’Italia per il terzo anno consecutivo, ai piaceri del sole e del mare cristallino, aggiungo quello del dolce perché gustarlo non è solo un piacere ma un’offerta che qualifica i servizi di un beach club di qualità, a patto che prevalgano artigianalità e tipicità dell’offerta pastry .

Un Beach Club si giudica anche dalla qualità dei dolci che offre

Dolci sotto l'ombrellone, la top 5

I migliori appuntamenti col dolce sotto l’ombrellone? Ecco i miei Top Five in 5 Beach club da cartolina:

La crostatina con fragole e panna chantilly del Lido Tahiti

La crostatina con fragole e panna chantilly del Lido Tahiti, a Palmi. E’ solo una delle 15 varietà di monoporzioni in vetrina, tutte rigorosamente artigianali e fresche, realizzate ogni giorno dal pastry chef Massimiliano Genova. Spiccano tiramisù, babà, semifreddi al cioccolato e al pistacchio. In assoluto il Beach Club con la più grande offerta di dolci su tutta la costa italiana. Non a caso il Tahiti ha vinto il premio di migliore ristorante della Calabria in un beach club…

Lido Tahiti Lungomare Donna Canfora 89015 Palmi (Rc) Tel +39 334 2722490

Il Babà in versione estiva con fragole fresche gustato al Cava Regia by Marinella

Il Babà in versione estiva con fragole fresche gustato al Cava Regia by Marinella a Vico Equense. In uno dei beach club più esclusivi e incantevoli della costiera, con un mare spettacolare incastonato in un’ antica cava rocciosa, l’offerta del dolce è squisitamente autentica e punta sulla tipicità di un babà equilibrato, morbido e accompagnato da fragole golose.

Cava Regia Entrata nel Parcheggio Le Axidie 80069 Vico Equense (Na) Tel +39 331 4313242

Spuma di primosale di bufala, gelato alla bufala con fragole e biscotti di Beach Club 93

Spuma di primosale di bufala, gelato alla bufala con fragole e biscotti di Beach Club 93 a Paestum. Raffinatezza e stile in un beach club in cui ogni piatto è un omaggio alla ricchezza gastronomica del territorio. Li dove la mozzarella di bufala regna sovrana, il dessert con latte di bufala è delizia senza pari.

Beach Club 93 Via Marittima, 1 84047 Paestum Capaccio (Sa) Tel +39 0828 1997394

Crostatina con crema pasticciera al limone e meringa di Riva del Fuenti

Crostatina con crema pasticciera al limone e meringa di Riva del Fuenti, Vietri su Mare. Fra le migliori frolla assaggiate, la crostatina con la crema ai limoni della costiera è intensità di gusto e croccante delicatezza sul palato. Il Beach club si è aggiudicato il premio di migliore ristorazione della Campania in un beach club secondo la Guida ai migliori beach club.

Riva del Fuenti S.S. 163 Amalfitana km 47+300 84019 Vietri sul Mare (Sa) Tel +39 089 210653

Granita alla mandorla e brioche col tuppo e cannolo tradizionale del beach club Villa Sant’Andrea

Granita alla mandorla e brioche col tuppo e cannolo tradizionale del beach club Villa Sant’Andrea del gruppo Belmond a Taormina. Fra i piaceri più sopraffini dell’estate annovero il gustarmi una granita siciliana fatta a regola d’arte inzuppandogli la sua brioche che profuma di lievito e bontà. Il cannolo con la ricotta corona il quadro di perfezione che l’eccellenza Belmond assicura, con vista Baia di Mazzarò