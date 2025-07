È Memoriae il tema del Food Film Fest 2025, per unire cibo e film ai ricordi

Memoriae sarà il tema del Food Film Fest 2025, che si terrà a Bergamo nella consueta cornice di piazza Mascheroni dal 20 al 23 agosto prossimi. Il festival, giunto alla dodicesima edizione, si propone di essere ancora uno splendido trait d'union tra arte cinematografica e mondo del food, in particolare di quello locale bergamasco che sarà presente alla manifestazione in grande stile.

Il tavolo della conferenza stampa di presentazione di Food Film Fest 2025

La presentazione ufficiale in Camera di Commercio

Il Food Film Fest è stato ufficialmente presentato questa mattina alla Sala Giunta della Camera di Commercio di Bergamo alla presenza di diverse autorità.

I relatori della presentazione di Food Film Fest 2025

A condurre la presentazione Claudia Sartirani, Ceo & Founder Peo Srls e Direttrice operativa dell'Associazione Culturale Art Maiora, ideatrice e organizzatrice del festival assieme alla Camera di Commercio di Bergamo.

Hanno preso la parola anche Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, l'assessora alla transizione ecologica e all'ambiente del Comune di Bergamo Oriana Ruzzini, il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, la Direttrice della Coldiretti Bergamo Erminia Comencini, il direttore dell'Ascom Confcommercio Oscar Fusini, la vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca Simona Bonaldi, il direttore artistico dell'Associazione Culturale Art Maiora Luca Cavadini (che ha illustrato il programma dell'edizione) ed Enrico Radicchi di Slowfood Valli Orobiche e Bergamasca.

Claudia Sartirani, Ceo di Art Maiora

Un'edizione da record anche nei numeri, con oltre 600 film visionati provenienti da 90 paesi del mondo, opere che raccontano di cibo, ambiente, cultura, salute e tradizione. Numeri che attestano come l’interesse per questa kermesse sia molto alto, e di come possa essere uno straordinario volano di promozione per pubblico e turisti delle grandi eccellenze enogastronomiche bergamasche.

Luca Cavadini, direttore artistico di Food Film Fest 2025

Il festival trasformerà Piazza Mascheroni, nel cuore di Città Alta a Bergamo, in un vivace palcoscenico dedicato alla narrazione del cibo attraverso il cinema e l’arte. Il concorso prevede tre categorie ufficiali - Doc, Movie e Animation - oltre a due premi speciali. Tra le proiezioni in evidenza spicca il film “Il gusto delle cose” (2024) di Tr?n Anh Hùng, un celebre titolo da sala, a testimonianza dell’alto profilo artistico della rassegna.

Un ricchissimo programma per Food Film Fest 2025

Così Claudia Sartirani: «Camera di Commercio è un partner che ha intravisto assieme a Art Maiora uno spazio particolare riservato al cibo per la nostra città, per accogliere un pubblico davvero ampio. Dodici edizioni in cui il tema del cibo è stato affrontato in tutte le sue declinazioni, partendo proprio dal cinema, che fa arrivare a noi immagini che rappresentano il cibo da tutto il mondo. E allo stesso modo, che aiuta a promuovere Bergamo in tutto il mondo».

Un archivio visivo unico sul cibo e l’umanità

Negli anni, il festival ha costruito una cineteca internazionale in costante aggiornamento: un archivio visivo che raccoglie documentari e cortometraggi sul rapporto tra alimentazione e società, diventando un punto di riferimento per studiosi, operatori del settore e appassionati.

Il direttore dell'Ascom Confcommercio di Bergamo Oscar Fusini

Il tema 2025: Memoriae, il gusto del ricordo

Il tema scelto per il Food Film Fest 2025 è “Memoriae”, un omaggio al valore del ricordo legato al cibo come motore culturale e creativo. Ogni ingrediente racconta una storia, ogni piatto custodisce una memoria familiare e sociale. Il festival esplora queste narrazioni attraverso opere cinematografiche capaci di restituire il legame profondo tra memoria e gusto, identità e territorio, cambiamento e continuità.

Un programma ricco di eventi e contaminazioni

Il calendario del Food Film Fest 2025 è fitto di appuntamenti culturali e gastronomici. L’apertura è affidata a “FAME”, spettacolo che unisce teatro e showcooking per riflettere sullo spreco alimentare e sulla giustizia sociale. Il progetto “Pueblos del Maíz” porta una ricetta simbolo dalla città gemellata di San Antonio, raccontando il mais come ingrediente identitario e globale.

La spettacolare cornice di Piazza Mascheroni in città alta a Bergamo

Non mancano momenti dedicati alla fotografia, con Marco Tortato e le sue esplorazioni sul legame tra memoria e immagine, e incontri sul food design come linguaggio educativo e strumento di sostenibilità, guidati dalle esperte Stefania Ruggeri e Sonia Massari.

Ospiti, performance e riflessioni

Tra gli ospiti più attesi, l’attore Massimo Boldi parlerà del rapporto tra cibo e comicità nel cinema italiano, mentre lo spettacolo “Sand Movie” di Andrea Arena trasformerà sabbia e luce in scene iconiche della storia del cinema.

A Food Film Fest i produttori bergamaschi raccontano i loro prodotti

Un’occasione per il territorio e il turismo

Il Food Film Fest è promosso dall’Associazione Culturale Art Maiora con il supporto della Camera di Commercio di Bergamo, che considera l’evento una leva importante per la promozione del patrimonio enogastronomico locale e per l’attrattività turistica del territorio. Ogni edizione attira un pubblico internazionale sempre più ampio, contribuendo a posizionare Bergamo tra le mete culturali del gusto più dinamiche in Europa.

Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo

Le dichiarazioni dei presenti

Ad aprire le presentazioni è stato il Presidente di Camera di Commercio Bergamo Giovanni Zambonelli, che si è dichiarato entusiasta di quanto fatto finora e ha aggiunto: «Food Film Fest è per noi un appuntamento irrinunciabile, che promuove il patrimonio enogastronomico locale come pilastro dell’identità e dello sviluppo del territorio. Attraverso il cinema, esploriamo il cibo come espressione di cultura, storia e innovazione, celebrando insieme eccellenze, saperi e sapori».

Il Presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi

Alle dichiarazioni del Presidente di Camera di Commercio Bergamo ha fatto seguito il Presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi che ha introdotto il suo intervento parlando della valorizzazione culturale del cibo: «Food Film Fest rappresenta un’opportunità di apertura e scambio: il mondo arriva nella provincia di Bergamo e, allo stesso tempo, la nostra provincia si racconta nel mondo. Il tema ‘memoriae’ è profondamente evocativo, perché spesso i nostri ricordi più intensi affiorano attraverso sapori e profumi. Cibo e turismo sono leve strategiche per il nostro territorio: le eccellenze culinarie bergamasche non sono solo motivo di orgoglio, ma anche un potente elemento di attrazione culturale ed economica».

Oriana Ruzzini, Assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo

Anche Oriana Ruzzini, Assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo, interviene evidenziando il valore che il Festival porta alla comunità: «Per la nostra amministrazione, il tema del cibo è centrale. La food policy è un lavoro di squadra: il cibo che alimenta la nostra città e il nostro territorio deve essere buono, pulito e giusto. Sono passati dieci anni da Expo, e da allora molti sindaci hanno siglato un patto per dare continuità a questi valori. L’arte cambia il nostro modo di vivere il quotidiano: la cultura del cibo è cultura della convivialità, della tavola, che resta un momento fondante della nostra società, perché genera relazioni e costruisce legami. Siamo una città creativa UNESCO, e continuiamo a costruire in questa direzione. Il festival ci aiuta a riflettere su temi profondi: tutto ciò che fa bene a noi come individui e comunità fa bene anche alla salute e, di conseguenza, all’ambiente».

Simona Bonaldi, Vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca

Simona Bonaldi, Vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca ha aggiunto: «Anche quest’anno Bergamo si prepara ad accogliere il Food Film Fest, che in pochi giorni trasforma la nostra città in un’agorà. Non c’è aspetto della nostra vita – vale a maggior ragione per la nostra cultura mediterranea – che non sia in qualche modo legato al cibo. Il cibo è cultura, identità e ritualità, fa comunità e inclusione, ci consente di accostare temi lontani tra loro, come quelli del gusto e del piacere a quelli dell’economia e dello sviluppo per tutti. Soprattutto, il cibo ci parla di quell’interdipendenza che talvolta tendiamo a dimenticare: molti piatti simbolo della cucina italiana, dalla pasta alla pizza, non sarebbero stati possibili senza il contributo di migranti italiani, che tornarono nel nostro Paese con prodotti fino a quel momento sconosciuti. Fondazione sostiene il Food Film Fest, anche per la sua prospettiva internazionale orientata al costante confronto».

Erminia Comencini, Direttore di Coldiretti Bergamo

A confermare l’importanza dell’evento anche Erminia Comencini, Direttore di Coldiretti Bergamo che ha messo in luce l’importanza del cibo a livello globale. «Quando si parla di cibo si parla anche di agricoltura. Per questo, su cibo e cultura, siamo partner ideali. Il cibo è cultura, tradizione, ambiente e comunità. I ricordi non sono legati solo ai sapori, ma anche ai momenti di socialità che li accompagnano. Dietro ogni prodotto agricolo ci sono i produttori: storie di famiglie, di persone che dedicano la vita a un obiettivo comune – la sostenibilità – supportati da consumatori consapevoli, capaci di riconoscere la qualità. Per noi, Food Film Fest è un’occasione importante per riaffermare questi valori e per non perdere mai il legame con la tradizione. I nostri produttori lasciano la campagna per portare al festival il meglio che hanno da offrire, e lo racconteranno in prima persona».

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito di Food Film Fest.