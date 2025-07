Il brunch estivo più raffinato di Milano? È a La Cupola, ed è EGGSquisite

Per chi vuole trovare gusto e raffinatezza, per chi vuole provare un brunch domenicale diverso dal solito, originale, creativo, fresco ma allo stesso tempo di straordinaria eleganza. Nel cuore di Milano, con vista su Galleria Vittorio Emanuele, all’interno del celebre 5 stelle Park Hyatt, La Cupola Lounge ha lanciato la sua proposta per l’estate, un’esperienza culinaria che si distingue per raffinatezza e gusto. Si chiama EGGSquisite Summer Brunch ed è disponibile ogni domenica fino a metà settembre.

EGGSquisite, per moltissime varianti gustose di uova

Un'occasione che trasforma il momento del brunch della domenica, l'usanza anglosassone di unire colazione e pranzo nel giorno di festa, ormai divenuta comune abitudine anche in Italia, in una parentesi rilassante e gustosa.

L'elegante sala de La Cupola Lounge al Park Hyatt Milano

EGGSquisite è il brunch domenicale con protagonista l’uovo

Facile comprendelo dal nome, il protagonista assoluto di questo brunch domenicale è l’uovo, presentato in molteplici forme, gusti, composizioni e varianti. Tutto questo grazie all’estro creativo dello chef Guido Paternollo. La formula di questo brunch prevede la possibilità di servirsi a due fornitissimi buffet, uno salato e uno dolce, e di ordinare poi un piatto alla carta.

Chef Guido Paternollo, del Park Hyatt di Milano

Buona la scelta anche delle bevande, dai classici succhi di frutta home made come le spremute di arancia o pompelmo rosa a particolari tè freddi, limone menta e lemongrass oppure gelsomino e pompelmo rosa, che danno un tocco di freschezza particolarmente apprezzato nella stagione estiva.

Il buffet salato racconta la versatilità di questo ingrediente attraverso una sequenza di piatti che esaltano sia la tecnica che la stagionalità. Tra i più apprezzati ci sono le mini omelette roll con verdure ed erbe fresche, le uova alla diavola proposte in due versioni — una alla paprika affumicata, l’altra al curry — e le frittatine monoporzione, leggere ma ricche di gusto.

Varianti molto elaborate tutte a base d'uovo a La Cupola Lounge

Completano il quadro le uova mimosa, i flan di verdure e gli scenografici vol-au-vent con uova di quaglia e avocado, che introducono una nota più contemporanea senza rinunciare alla semplicità.

Il ricco buffet salato del brunch de La Cupola Lounge

Per le uova sode, classico della colazione internazionale, la scelta è ancora più ampia, con una coloratissima scelta di uova biologiche del Garda fornite da The Garda Egg & Co.

Le uova biologiche proposte da The Garda Egg per La Cupola

Buffet estivo tra freschezza e stagionalità

Accanto a queste proposte, il buffet salato offre una selezione di piatti estivi pensati per rinfrescare il palato. Dal gazpacho alla caprese, passando per cocktail di gamberi incredibilmente deliziosi, insalate fresche e una curata proposta di formaggi e salumi locali.

Insalate e cocktail di gamberi ricercate nel brunch de La Cupola Lounge

Incluso anche un Crudo di Parma stagionato che viene affettato al momento da un sous chef che consente di farlo anche alla clientela, ogni elemento del buffet gourmet è pensato per valorizzare i prodotti stagionali e soddisfare anche i palati più esigenti.

Anche una clientela ricercata può divertirsi ad affettare un prosciutto

Tanti accompagnamenti anche, come una marmellata di cipolle, inserita anche in deliziosi tramezzini, e un'insalata russa monoporzione, pensate per una clientela internazionale ed esigente.

Proposte di finger food sfiziose nel brunch de La Cupola

Ben fornita anche la vetrina del pane artigianale, che ha un ruolo importante di accompagnamento a tutte le altre pietanze: fragrante, profumato, viene servito in diverse varianti, tra focacce, pizze alla pala e specialità da forno, compresa un'ottima focaccia di Recco. Pane fatto in casa utilizzato anche per mini panini creativi con una buona varietà di salumi.

La vetrina del pane artigianale nel brunch de La Cupola Lounge

I classici del brunch internazionale in versione à la carte

Per chi desidera affiancare al buffet alcune proposte più classiche, è disponibile una selezione à la carte con piatti iconici della colazione internazionale, reinterpretati secondo lo stile Park Hyatt Milano e preparati al momento dalla. L’Avocado Toast (morbida brioche con guacamole, avocado, uovo in camicia e salsa olandese) resta un must del brunch. Allo stesso modo, in ottica internazionale vengono proposti due classici assimilabili più a un pranzo tradizionale come il PHM Smoke Burger, decisamente generoso (Doppio smash burger con cheddar, cetriolini, lattuga, pomodoro, cipolle caramellate, bacion e la speciale salsa PHM Smoke) o l'altrettanto ricca PHM Salad (Cuore di lattuga, avocado, uova sode, pomodorini, cipollotto, ravanelli e vinaigrette alla senape, servita con gamberi in camicia o pollo grigliato).

PHM Eggs alla carta nel brunch EGGSquisite

Ma prendendo spunto dal nome di questo brunch, EGGSquisite, ci sentiamo di consigliare le due proposte più propriamente di di uova proposte dallo chef. In primis il PHM Eggs (uova fritte, strapazzate o in camicia su pane rustico tostato, accompagnate da chutney di pomodoro e basilico). Le abbiamo provate con la variante strapazzata e sono risultate davvero gustose ancorchè delicate, soprattutto con l'abbinamento alla chutney di pomodoro, a dir poco superlativa.

Eggs Benedict con base bacon

Più “strong” la seconda proposta, Eggs Benedict, con un uovo in camicia adagiato su una brioche condito con salsa olandese e bacon, anche questa decisamente apprezzabile, soprattutto per la qualità delle uova utilizzate.

Un trionfo di dolci per concludere il brunch

Il capitolo dolci è altrettanto generoso e si inserisce perfettamente nello spirito estivo dell’iniziativa. La tavola si colora con frutta fresca di stagione, pesche e ciliegie in primis, cheesecake ai frutti di bosco e panna cotta al cocco e mango. Accanto a questi dolci cremosi, si trovano mini tartellette, macaron pastello, crostate, mignon ai frutti di bosco, croissant, veneziane alla crema e pain au chocolat.

Cheesecacke e pasticceria mignon nel buffet dei dolci a La Cupola Lounge

Non mancano pancake, crêpes, torte artigianali, waffle e persino il French Toast, che in questa versione viene servito con gelato alla crema, regalando un perfetto equilibrio tra comfort e sofisticazione. Lo yogurt con frutti di bosco freschi è altresì disponibile.

Yogurt con frutti di bosco e una crostata di frutta fresca

Tra i dolci spiccano la tarte al limone, il tiramisù e una selezione di dessert caldi e freddi pensati per concludere il pasto con una nota familiare ma impeccabilmente eseguita.

Torta alle mele, panna cotta al cocco e mango e macedoia attorno ai mignon nel ricco buffet di dolci

Musica dal vivo e atmosfera esclusiva

Ad accompagnare il brunch estivo, in questo ambiente così raffinato, c’è anche della musica dal vivo, che scandisce le due ore del servizio con un sottofondo elegante ma soprattutto discreto, che non rovina la lussuosa magia della location.

La spettacolare cupola con vista sul cielo di Milano che sovrasta la sala de La Cupola Lounge

La lounge de La Cupola, con la sua architettura scenografica e gli arredi ricercati, si presta perfettamente a ospitare questo tipo di esperienza, creando un ambiente intimo ma mai formale, dove è facile rilassarsi e godersi ogni momento.Basta alzare gli occhi al cielo, e attraverso la cupola di cristallo vedere i colori della skyline milanese.

Il brunch di lusso a Milano proposto da La Cupola di Park Hyatt Milano è disponibile ogni domenica dalle 13:00 alle 15:00, al prezzo di 65 euro a persona. Un’occasione da non perdere per chi desidera vivere l’estate a Milano con stile, lasciandosi coccolare da un servizio impeccabile e da una proposta gastronomica che coniuga estetica, tecnica e gusto in ogni dettaglio.