Da Benso il giovedì è di scena la moltiplicazione... delle panelle e dei pesci

Da Benso ogni giovedì l'eclettico street food di Corrado Parisi promette un giro d'Italia gastronomico che si affianca alla raffinata cucina di pesce del famoso ristorante del centro storico di Bologna “resuscitato”, dopo un decennio di oblio, dall'intraprendenza della famiglia Morabito. Incastonato nei vicoli dell'antico ghetto ebraico della città felsinea il ristorante Benso era uno storico locale molto amato dai bolognesi che proponeva cucina di pesce, nel centro del ghetto ebraico di Bologna. Dopo oltre un decennio di chiusura, le stesse mura da poco più di un anno hanno visto la vecchia insegna indicare un locale completamente rinnovato, proprio grazie all'acquisizione della vulcanica triade familiare composta da Iside, Luigi e Francesco Morabito.

Una delle sale del ristorante Benso a Bologna

«Il nostro desiderio era creare luoghi che parlassero al cuore e alla pancia - afferma Luigi Morabito - dove l'accoglienza, la qualità e l'eleganza si fondessero in un'esperienza autentica e memorabile. Il nome Benso è stato mantenuto volutamente, con la volontà di rendere un omaggio al passato di questa città, che adoriamo e che ci sta offrendo moltissimo. Ci auguriamo che la mission e la filosofia del nostro progetto gastronomico incontrino il gusto di cultori della buona cucina, curiosi, appassionati, gourmands e amanti della convivialità».

Corrado Parisi, lo chef al timone della cucina di Benso

Alla guida della cucina di Benso c'è lo chef siciliano Corrado Parisi, 46 anni di Ispica (Ragusa), con un ricchissimo carnet di esperienze, nazionali e internazionali, confluite in un'idea di cucina tecnica ma visibilmente emozionale, nutrizionalmente bilanciata e orientata alla leggerezza, senza mai sacrificare il piacere. Protagonisti sono ingredienti vegetali, pesce selezionato e animali da cortile, con una speciale attenzione alla carne d'anatra, per l'alto valore proteico e il basso contenuto di grassi.

Lo chef Corrado Parisi

Talento brillante, eclettico, estroso e raffinato, con una doppia anima: nasce come pasticcere - da qui la precisione, la cura al dettaglio, la sensibilità alle consistenze - e si evolve in una visione contemporanea della cucina mediterranea, fatta di leggerezza senza rinunce, di tecnica al servizio del sapore, di creatività mai fine a se stessa. Le sue proposte sfuggono ai cliché: non si tratta semplicemente di “cucina salutare”, ma di un equilibrio affascinante tra natura e piacere, tra purezza del prodotto e complessità dell'idea.

Chef on the road: i giovedì dello street food d'autore

Dal 24 luglio, ogni giovedì da Benso prende vita un'esperienza gastronomica inedita: lo chef Corrado Parisi accende i riflettori sullo street food italiano, reinterpretandolo con la sua creatività raffinata e tecnica da alta cucina. Nasce così un appuntamento imperdibile per chi ama lasciarsi sorprendere. “Chef on the road” è un viaggio tra le ricette iconiche delle città italiane - da Palermo a Bari, da Napoli a Torino e Roma - raccontate in forma di aperitivi gourmet, sfiziosi, colorati, coinvolgenti.

Ogni settimana, lo chef proporrà piccoli capolavori da gustare con le dita: supplì reinventati, panini con lampredotto, bau al vapore con pulled pork, stecco alla Petroniana, focacce fragranti, pane panelle e cazzilli, tortellini fritti, zeppole miste... morsi di tradizione e creatività. Un'ode alla cucina popolare trasformata in esperienza contemporanea, con il tocco distintivo di Parisi: leggerezza, equilibrio, sorpresa, originalità. Un'idea che unisce convivialità e ricerca, cultura, gusto e racconto.

Che cosa sapere sulla famiglia Morabito

Benso, ricordiamo, è uno dei tre ristoranti della famiglia Morabito, costituita dai fratelli Luigi e Francesco Morabito e dalla sorella Iside, i quali, dopo un'esperienza pluriennale alla guida del Relais La Sommità di Ostuni (Br) - boutique hotel 5 stelle in Puglia - hanno saputo trasformare la loro visione imprenditoriale in un progetto gastronomico vincente nella città petroniana. Accanto a Benso, infatti, i Morabito hanno dato vita anche a Corte Galluzzi che, nel cuore medievale della città, in una corte risalente al XIII secolo, propone le antiche ricette della tradizione bolognese di Pellegrino Artusi rivisitate dallo chef Parisi, e a Roberto Bistrot, raffinato locale contemporaneo situato nella centralissima e affascinante via degli Orefici, dove si celebra la cucina della tradizione regionale con un tocco di modernità. Tutti e tre i ristoranti si distinguono per l'eccellenza della proposta, un servizio attento e caloroso, ambienti curati e un'altissima qualità delle materie prime utilizzate.