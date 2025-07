La Giudecca: la gelateria che è anche “salotto” nel quartiere San Giovanni

Nel cuore del quartiere San Giovanni, a Roma, c'è un luogo che ha saputo rendere il gelato in un’esperienza da vivere, non solo da gustare. Si tratta della Gelateria La Giudecca, raffinato salotto del dolce situato a una decina di minuti a piedi dalla basilica di San Giovanni in Laterano, in cui l’artigianalità del gelato italiano si fonde con l’accoglienza di uno spazio elegante e conviviale. Un vero e proprio salotto, con poltroncine e divanetti che ricordano un cafè francese d’antan, o un elegante bar veneziano (dopotutto, il nome della gelateria è un omaggio all’isola sulla laguna).

La Giudecca, gelateria a Roma nel quartiere San Giovani

Gelato artigianale e altre produzioni

La Giudecca non è la solita gelateria da asporto: entrando ci si trova in un ambiente curato nei dettagli, con poltroncine e divani in pelle, tavoli comodi e una grande vetrata sul laboratorio interno dove si preparano ogni giorno i prodotti freschi. L’offerta è ricca e variegata, ma il punto di forza è sicuramente il gelato.

La sala de La Giudecca

Una selezione accurata e limitata di gusti, tutti dovutamente all’interno delle carapine (le classiche vaschette cilindriche, chiuse) e non, come purtroppo si vede in fin troppe gelaterie turistiche, masse di gelato che strabordano oltre al di sopra della vaschetta (sinonimo di massiccio utilizzo di zucchero ed aria, che mantiene eretta la massa), dai colori sgargianti che indicano presenza di coloranti. A La Giudecca niente di tutto ciò: una ventina di gusti, rigorosamente artigianali, dai quali scegliere per comporre la propria coppetta o il proprio cono. Stagionalità prima di tutto, come normale che sia, tant’è che in questo periodo accanto ai classiconi evergreen (cioccolata, crema, fiordilatte ecc) troviamo sorbetti come cocco, mango o limone. Il tutto, fatto a mano tutti i giorni, come recita uno slogan ben visibile dietro al bancone.

Il bancone e il frigo delle cheesecake de La Giudecca a Roma

Non solamente gelati, da portar via o da gustarsi accomodandosi nell’elegante salotto. Qui sono realizzati anche altri dolci come cheesecake, cannoli farciti al momento, waffles croccanti e pangoccioli appena sfornati. Non mancano centrifughe, frullati e proposte per ogni esigenza alimentare, comprese opzioni vegetariane, vegane e gluten free.

La Giudecca, non solo gelati ma anche torte

La Giudecca, deviazione golosa dalle rotte più turistiche

La qualità della materia prima e la cura nella preparazione si riflettono nel gusto pieno dei prodotti, tanto da essere apprezzati anche dai turisti che popolano la Capitale nonostante l’indirizzo non sia nelle rotte più trafficate della città. Il locale è aperto dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, diventando così una tappa ideale per una colazione alternativa, una merenda rilassata o un dopocena goloso. L’atmosfera accogliente, unita a uno staff gentile e disponibile, rende La Giudecca un posto da provare per chi si trovi in zona.

In una città dove l’offerta gastronomica è vastissima, La Giudecca si distingue per la sua identità chiara: non solo un posto dove mangiare un buon gelato, ma un angolo dove il tempo rallenta e ogni morso diventa un piccolo momento di piacere.