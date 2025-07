Il resort costruito senza cemento fisso: una nuova idea di ospitalità reversibile

Bibione è una rinomata località balneare in provincia di Venezia, che si caratterizza per un ampio arenile lungo otto chilometri ed una sabbia dorata che degrada dolcemente verso un mare la cui acqua è tra le più pulite dell’Adriatico. Spiccano anche gli inaspettati paesaggi verdi della sua pineta e la splendida laguna un'oasi al cui interno si può ammirare una ricchissima flora ed una fauna molto variegata tra cui cigni, aironi cinerini, garzette e cavalieri d'Italia, per citarne solo alcuni. Proprio lì dove mare, laguna e Tagliamento si incontrano, in una fusione preziosa di ecosistemi, si trova l’Eco Village Resort “Lino delle Fate”.

L’Eco Village Resort “Lino delle Fate” si trova a Bibione

Lino delle Fate, un’oasi di tranquillità e sicurezza

Un luogo dedicato alla pace ed al relax, la cui stella polare è la piena sostenibilità. Elemento che ha guidato ogni aspetto della sua realizzazione, incentrata su rigorosi criteri bio-reversibili, ed anima anche la quotidiana gestione della struttura, che può accogliere fino a 1400 ospiti, con soluzioni di soggiorno in stile glamping, con comfort e sevizi di una ricettività alberghiera a 4 stelle. Il resort è nato dalla passione per il proprio territorio di Europa Tourist Group, gruppo bibionese fondato dai fratelli Franco e Vanni Basso, che dal 1972 opera nel settore del turismo nell’Alto Adriatico. Ha preso il via nella primavera del 2019, dopo 14 mesi di lavori ed una spesa di oltre 60 milioni di euro.

L’Eco Village Resort “Lino delle Fate” è un'oasi di relax

Si trova all’interno di una importante area naturalistica di 25 ettari, 15 dei quali riservati a un affascinante “Parco della Biodiversità Mediterranea”, uno straordinario spazio di scoperta dove si possono ammirare oltre 40 tipologie di piante autoctone e 50 diverse specie di uccelli e mammiferi. Anche il suo nome, è un omaggio alla natura circostante. Infatti la Stipa veneta Moraldo (nota anche come “Lino delle Fate”) è una pianta endemica, oggi minacciata di estinzione, che si trova alla foce del Tagliamento e nelle dune marittime dell’Alto Adriatico. È caratterizzata da una massa di fibre soffici dai toni argentati che, mosse dal vento, imitano il movimento delle onde del mare baciate dal sole.

La sostenibilità incontra il benessere

All’entrata si viene accolti da una imponente Clubhouse, dal design moderno e poco “impattante”, dove trovano posto la reception, l’ampio ristorante con 668 posti a sedere ed una rifornita cantina a “vista”, la pizzeria e il lounge bar.

La Clubhouse di Lino delle Fate

Al primo e secondo piano sono disponibili 23 accoglienti camere e 3 suite per chi preferisce soggiornare in un ambiente raffinato e vicino a tutti i servizi, beneficiando della vista sulla natura, sul mare e sull’affascinante solarium. Nel grande seminterrato c’è un ampio parcheggio che può accogliere fino a 260 auto. Davanti alla Clubhouse spicca una grande scultura in legno (Babylion) realizzata con gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. È n’opera dove natura e memoria si incontrano per dare vita ad un simbolo di pace e speranza che vigila sul Lino delle Fate.

I bungalow reversibili ed immersi nel verde

All’interno del resort sono dislocati 290 bungalow, bi e trilocali. Veri e propri appartamenti, rispettivamente di 40 e 52 metriquadri, dotati di ogni comfort ed accessibili anche alle persone diversamente abili. Sono totalmente reversibili e sollevati dal terreno di una quarantina di centimetri, grazie a blocchi di ancoraggio in calcestruzzo che garantiscono la piena salubrità degli interni. I colori degli arredi trovano ispirazione in quelli della laguna e del mare, dell’erba e della sabbia, in uno stile etnico locale raffinato ma essenziale che utilizza materiali come il ferro, il bamboo e il legno di larice.

Lino delle Fate: bungalow

Ogni unità è dotata di una o due camere da letto arredate con finiture e mobili selezionati per le loro caratteristiche di sostenibilità, una cucina perfettamente attrezzata, ed un bagno dotato di box doccia e di ogni comfort. All’esterno spicca una grande terrazza, riservata e confortevole, con ampi divani e comodi cuscini, dove rilassarsi a contatto con la rigogliosa natura che circonda l’Eco Resort.

Line delle Fate: interno di un bungalow

Un reticolo di vialetti ciclopedonali in ghiaietto e pietrisco porta alle varie abitazioni, all’area piscine, alla clubhouse ed agli spazi comuni, con un percorso sensoriale unico tra piante ed essenze autoctone (oltre 24 mila) e illuminazione soffusa, ideale per una passeggiata romantica sotto le stelle, immersi in uno straordinario paesaggio verde con il mare che occhieggia poco distante.

Il Parco piscine studiato per tutta la famiglia

Di fianco alla Clubhouse c’è il parco piscine, tre specchi d’acqua cristallina pensati per il divertimenti di adulti e bambini, con cascate d’acqua ed idromassaggi, collegati con un ampio solarium, in parte ricoperto di sabbia marina, arredato con lettini prendisole e ombrelloni di paglia. Un luogo ideale per prendere la tintarella, leggere e rilassarsi. I più piccoli possono divertirsi in una piscina a loro dedicata (profonda 30 cm) addobbata da fantasiosi giochi d’acqua.

Lino delle Fate: il parco delle piscine

Per chi ama l’attività fisica Lino delle Fate riserva anche una palestra open air, con tante possibilità di praticare sport acquatici e moltissime attività per i più piccoli. Sempre in sicurezza e sempre immersi nella bellezza unica della natura.

Lino delle Fate è car-free e totalmente gas-free

All’interno del “Lino delle Fate” non sono ammesse le auto per permettere una totale immersione nel paesaggio circostante, dominato dalla quiete della natura ricca di suoni e profumi. Quindi dopo il check in, si parcheggia la propria autovettura e ci si muove a piedi, in bici o con la golf car, ovviamente elettrica, per il trasporto bagagli dalla clubhouse al proprio bungalow nel massimo comfort.

Lino delle Fate: la spiaggia privata

Inoltre per evitare di immettere gas e Co2 in atmosfera, viene utilizzata esclusivamente energia elettrica. La climatizzazione dei vari ambienti e delle piscine è invece affidata all’energia geotermica proveniente da due pozzi artesiani, rispettivamente collocati a 200 e 400 metri di profondità. Questi sono stati ripristinati con l’obiettivo di valorizzare le risorse naturali a disposizione e oggi provvedono anche all’approvvigionamento di acqua per tutti i servizi igienici. L’irrigazione del verde è invece affidata a un sistema capillare di raccolta delle acque piovane.

Lino delle Fate: il Parco della Biodiversità

Ugualmente naturali e sicuri per la salute sono i prodotti impiegati per allontanare le zanzare: repellenti a base di acqua e piretro che vengono nebulizzati lungo tutto il perimetro del resort, attraverso un innovativo sistema di evaporatori. Quindi solo aria pulita, all’interno del “Lino delle Fate” e sulla spiaggia privata dell’Eco Village. Particolare importante: quella di Bibione è la prima spiaggia in Europa totalmente libera dal fumo per rispettare la salute delle persone e dell’ambiente, ma non mancano anche confortevoli spazi dedicati a chi non può fare a meno di una sigaretta.

Il resort è pet-friendly

La struttura è ideale per il soggiorno di tutta la famiglia, anche con bimbi piccoli, ed in compagnia dei propri amici a quattro zampe. All’interno del resort non ci sono auto ed i cani (tenuti al guinzaglio) possono passeggiare per tutte le aree - ad esclusione della sala da pranzo e del parco piscine - per un soggiorno finalmente all’insegna della libertà. Sono anche disponibili postazioni dog shower, con vasche adatte anche a cani di grossa taglia e soffiatori professionali per l’asciugatura, ideali per rinfrescarsi durante le giornate più calde o per sciacquarsi al ritorno da una giornata sulla sabbia.

Lino delle Fate: dog shower

Infatti a poche decine di metri dal “Lino delle Fate” si trova “La Spiaggia di Pluto”, la più grande d’Italia, pensata ed attrezzata appositamente per le loro esigenze. Ogni postazione ombrellone è dotata di recinto privato, con lettini anche a misura di cane, ciotole, docce dedicate e ampi spazi per il gioco o l’agility. Nello specchio d’acqua antistante, i cani possono fare il bagno insieme ai propri padroni, beneficiando di un ambiente sempre sicuro e controllato.

Una gastronomia varia ed interessante

Molto interessante anche l’offerta enogastronomica. La struttura dispone di un ampio ristorante, elegante e accogliente, per colazione e cena, entrambe a buffet self service, oltre ad un rilassante lounge bar e un ristorantino à la carte con pizzeria, dedicato agli intermezzi più gustosi. La brigata di cucina, guidata dall’executive chef Salvatore Tartaglia e dal suo vice Luciano Soncin propone pietanze genuine della tradizione mediterranea ed internazionale, preparate con prodotti sempre freschi e di alta qualità.

Lino delle Fate: ristorante

Sono privilegiati i prodotti locali, praticamente a “metro zero” espressione diretta del territorio. Infatti alimenti freschi, come frutta e verdura, sono coltivati in terreni agricoli praticamente adiacenti al “Lino delle Fate” e gestiti direttamente dai proprietari del resort. Molto interessante anche la cantina “a vista” che si trova all’entrata del ristorante dove trovano posto alcune centinaia di etichette espressione di piccoli e grandi produttori, italiani ed esteri.

Lino delle Fate: lounge bar

Infine un’attenzione particolare viene anche riservata alla limitazione del packaging, in linea con quanto stabilito dalle norme igienico sanitarie ed a una gestione virtuosa e rigorosa dei rifiuti, che si spinge oltre il semplice rispetto delle normative. Quindi l’Eco Village Resort “Lino delle Fate” di Bibione è la scelta ideale per un turismo ecosostenibile, per una vacanza a stretto contatto con la natura ed ispirata alla più armoniosa convivenza tra uomo e ambiente.