A Piacenza un'estate gourmet: pizza e panini tra Emilia, Sicilia e Medio Oriente

Beato chi non perde mai la voglia di giocare! Come Stefano Chieregato, in arte Chiere, che più cresce come professionista più riscopre la capacità di divertirsi esplorando nuove frontiere del gusto e l'importanza di farlo insieme a chi, come lui, trova nell'ascolto e nella condivisione di idee quell'atto creativo capace di tramutare una suggestione in un piatto unico.

Chiere: il bancone

Chiere, il viaggio di gusto con Isa Mazzocchi

Così Stefano immagina un viaggio e sceglie come compagna di avventura, Isa Mazzocchi, chef del ristorante La Palta, da sempre abituata a muoversi, con la sua cucina, tra passato, presente e futuro, in una dimensione fuori dal tempo e, quando serve, anche lontana dai consueti spazi. Cuori piacentini e sguardo sul mondo, Stefano e Isa mettono insieme un itinerario tra Emilia e Sicilia passando per il Medioriente, che mescola il ricordo di terre lontane a sapori locali e consistenze divine.

Stefano Chieregato e Isa Mazzocchi

Chiere, tra pizze e panini

Come quella del panino, una nuvola soffice e croccante, che in bocca si scioglie e lascia esplodere tutti i sapori della farcitura. È il ricordo di un pane cunzato siciliano, ricco e gustoso ma reso più fresco e moderno dalle marinature, quella del Kiwi soprattutto, sorprendente sostituto del pomodoro.

Chiere: il panino Tra Emilia e Sicilia

La pizza invece si svela un morso alla volta, con la melanzana bruciata che apre le porte della mente ai ricordi ancestrali, e più ne mangi più ti sembra di riconoscerli quei sapori, il gusto morbido dei fagioli dell'occhio (un legume della tradizione, che Isa ama riproporre in chiave attuale, in questo caso sotto forma di hummus) e i sentori avvolgenti che riportano tra i campi di fieno in fiore, in terra piacentina.

Chiere: la pizza Mediorientale

Chiere, orgogliosamente piacentino

Una terra che, a sua volta, omaggia i suoi ambasciatori. Tanti, infatti, i produttori presenti alla riuscitissima e affollata serata di presentazione di queste nuove proposte gourmet, dall’Azienda Agricola Montesissa Emilio, che produce vini naturali e farine da grani tradizionali macinati a pietra, fino al re dei salumi, Capitelli, a testimonianza della capacità di Chiere di fare rete, per valorizzare le tante eccellenze che la provincia piacentina può offrire.

Chiere: la sala

Quella terra che per Stefano e Isa è casa, quella casa a cui fare ritorno dopo ogni viaggio, cambiati, cresciuti ma con intatta la voglia di ricominciare a giocare di nuovo. Qualcosa ci dice che le novità di questa estate piacentina non sono finite…