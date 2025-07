[[Capitale della cultura... a tavola]]: la statua di Camilleri e la pasta coi broccoli marinisi

Il monumento, a dire il vero, è piuttosto recente in questa che, più che una storia, sembra essere una “facenna”, come scriveva il Maestro a cui lo stesso è dedicato. Il monumento, una statua, è collocata in via Atenea. Siamo al centro della vecchia Girgenti, oggi Agrigento, e la statua raffigura lo scrittore Andrea Camilleri, dalla cui penna è nato (tra le innumerevoli trame di prosa e di teatro) il personaggio Salvo Montalbano, Commissario di Polizia, di origini catanesi e in servizio nella città immaginaria di Vigata. Il Commissario è stato reso celebre dai racconti e romanzi dello scrittore siciliano, oltre che da una ultra ventennale fiction, con la trasposizione televisiva andata in onda sulla Rai e trasmessa anche in ambito internazionale.

La statua di Andrea Camilleri in Piazzetta dello Scrittore ad Agrigento

Camilleri e la lingua siciliana: un autore oggetto di studi

Ma sarebbe riduttivo fermarsi a questa sola creazione letteraria di un Autore prolifico come Camilleri che, al di là dei gusti artistici di ciascuno, ha comunque segnato un nuovo percorso letterario e teatrale della Sicilia contemporanea, con largo uso di neo sicilianismi nei suoi dialoghi e sceneggiature, tanto da renderlo oggetto di studi universitari e di approfondimenti linguistici e filologici, proprio in merito alla lingua siciliana analizzata nel contesto di un italiano “parlato” sempre più “contaminato”.

La passione per il cibo e la dedica di Antonella Chiona

Quando, poi, si scrive e si parla di Andrea Camilleri, non si può certo trascurare un altro aspetto importante, cioè il vivo interesse che lo scrittore “nutriva” (è il caso di dire!) per il cibo e che fece nutrire (spesso anche in maniera smodata!) al suo personaggio più celebre, Montalbano appunto! Ora, proprio su questo fronte, o meglio “debolezza” di entrambi (Autore e Personaggio) la “facenna”, piuttosto recente quindi, si fa anche gastronomica, visto che la lady chef Antonella Chiona, di Porto Empedocle (Ag), paese dove Camilleri nacque, ha deciso di dedicare al proprio concittadino un piatto del territorio: Pasta cui brocculi “marinisi”.

Antonella Chiona ai Campionati della Cucina Italiana

La Piazzetta dello Scrittore e il monumento di Giuseppe Agnello

Una dedica che passa attraverso il monumento moderno nel cuore di Akragas e che arriva dritta allo scrittore, al suo personaggio e a ciò che entrambi rappresentano per la Sicilia artistica e letteraria. Il monumento in bronzo è opera dello scultore Giuseppe Agnello e rappresenta lo scrittore seduto a un tavolo da caffè. Non a caso, il sito dove è collocata è indicato come la “Piazzetta dello Scrittore” ed è qui che il Maestro Camilleri conversa ogni giorno, in quello che è solo un apparente silenzio, con migliaia di visitatori, turisti, curiosi… e concittadini.

La dedica gastronomica della chef Antonella Chiona

«Agrigento è città d’arte e cultura da sempre e, a conferma di ciò, quest’anno sta vivendo il suo momento magico come Capitale Italiana della Cultura - dice la chef Antonella Chiona - e questo meritatamente. Arte e cultura, infatti, nella vecchia, gloriosa e lussureggiante Akragras si respirano quotidianamente nell’aria, da secoli. Ed è qui che, facendo una passeggiata per le vie del centro, si incontrano monumenti, statue, siti e luoghi dedicati a personaggi agrigentini che hanno contribuito alla grandezza della Città dei Templi, dal filosofo Empedocle allo scrittore e drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, fino al più contemporaneo Andrea Camilleri, a cui ho voluto dedicare questo piatto».

La pasta coi broccoli marinisi della chef Antonella Chiona

La cuoca Antonella, così, spiega la sua particolare dedica: «La grande passione del Commissario Montalbano per il cibo è risaputa ed è stata sempre evidenziata nelle opere di Camilleri. Egli non è mai in grado di resistere alle squisitezze e prelibatezze della nostra terra e, soprattutto, del nostro mare. Così, è per me un onore e un immenso piacere poter dedicare questa ricetta allo scrittore e al suo mondo fantasioso. Camilleri nasce e cresce nella mia città, a Porto Empedocle, molto vicina ad Agrigento e affacciata sul mare, e questo è uno dei motivi, seppur di minor peso, per cui questo piatto va dedicato al grande Maestro».

La carriera della Lady chef e il ristorante Kenia

Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi, iscritta all’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento “Salvatore Schifano”, Antonella Chiona è titolare, con il fratello, del ristorante di famiglia “Kenia”, proprio a Porto Empedocle. Molto attiva a livello associativo, Chiona partecipa anche agli eventi sia regionali che nazionali di Federcuochi, tra cui i prestigiosi Campionati della Cucina Italiana, che vanno in scena ogni anno alla Fiera di Rimini.