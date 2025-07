Hotel Due Torri a Maiori: storie di donne, famiglia e ospitalità

Ho trascorso gran parte della mia vita viaggiando e raccontando culture e terre lontane e, più di ogni altro, il Brasile mi è rimasto nel cuore. Ho ballato nei carnevali pulsanti di Rio e respirato il verde infinito dell’Amazzonia e questa terra mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi aperti, a cercare l’anima autentica dei luoghi, là dove si intrecciano gesti quotidiani, sorrisi improvvisi, aromi, sapori. Una metafora alimentare di un grande critico italiano Tony Sarcina, dice: “i giovani chef di oggi, sono pronti a conquistare il mondo e potere diffondendo i desideri a tavola”.

Il rooftop dell'Hotel 2 Torri a Maiora

Attraverso i miei viaggi, ho imparato a raccontare il mondo anche attraverso i suoi sapori: un piatto può parlare come un libro, una camera d’albergo può custodire una storia di famiglia, una terrazza può essere un palcoscenico dove sfilano vite e racconti. Questo voglio narrare oggi, uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana: l’Hotel Club Due Torri a Maiori, affacciato sul Golfo di Salerno, uno degli spettacoli più incredibili del Mediterraneo. Dalla sua terrazza, sospesa tra cielo e mare, il cuore pulsa lento come le onde e il profumo dei limoni si mixa con la salsedine in una sinfonia tutta italiana, fondendosi perfettamente con l'ambiente circostante.

Vista della Costiera Amalfitana dall'Hotel 2 Torri di Maiora

L’Hotel, costruito sulla roccia, appare nato dall’incontro di acqua e terra, con le sue linee essenziali, le trasparenze delle vetrate a incorniciare la mutevolezza dei colori del cielo e del mare e la sapienza dell’artigianato locale con le immancabili ceramiche di Vietri, i colori chiari, gli ambienti raffinati dal sapore contemporaneo.

L'ingresso e il van dell'Hotel 2 Torri di Maiora

Le pioniere della nouvelle hotellerie: Anna e Nadia Citarella

Per raccontare un’avventura d’ospitalità, incontro Anna e Nadia Citarella, imprenditrici che si sono fatte pioniere di una Nouvelle Hotellerie della Costiera. L’approccio innovativo nel settore dell’ospitalità viene rappresentato attraverso una visione di ampio respiro che spinge al rinnovamento con investimenti costanti, guidato dalla sensibile capacità di lettura dei trend e riuscendo a creare un modello di accoglienza sartoriale. Una sensazione piacevolissima mi ha accolto appena entrato con il tempo che sembrava scorrere più lento.

Anna e Nadia Citarella, proprietarie dell'Hotel 2 Torri

Aver creato questa atmosfera ritengo sia uno dei traguardi per chi lavora nel campo dell’hotellerie. Ma come ci si arriva? Com’è iniziata questa avventura? «Dici davvero? Ma che bello! - risponde per prima Anna Citarella - Posso dire con un pizzico di incoscienza e tanto entusiasmo. La nostra famiglia veniva da tutt’altro settore: costruttori, non albergatori. Ma un giorno è arrivata l’occasione di rilevare questo albergo e da lì è cambiato tutto. Io e mia sorella eravamo giovanissime e ci siamo buttate. Non sapevamo a cosa stavamo andando incontro ma eravamo certe di volerlo fare bene e abbiamo iniziato a lavorare duramente. Ci piace definirci albergatrici per caso, anche se oggi al caso non lasciamo più nulla».

L'Hotel Club Due Torri oggi: un mondo di emozioni

E oggi, com’è dopo oltre trent’anni? «Oggi l’hotel è il nostro mondo - continua Nadia Citarella - Ogni angolo racconta qualcosa di noi. Abbiamo investito tanto, fatto ristrutturazioni continue, trasformato questo luogo in una casa elegante per chi viaggia, mantenendo però sempre quell’atmosfera familiare che ci rappresenta. Come diceva Anna, nulla è stato lasciato al caso, anche se il caso, all’inizio, ci ha messo lo zampino. Ogni stagione scriviamo un nuovo capitolo di questa avventura perché gli ospiti sono sempre più attenti ed esigenti e tutto deve funzionare come un meccanismo perfetto».

Gli ambienti curati dell'Hotel 2 Torri

E io aggiungo che soprattutto deve creare “emozione”, quella che neanche il super lusso a volte riesce a dare. Molto spesso, infatti, il troppo diventa Kitsch. Vuoi mettere invece l’emozione che non si scorderà mai, perché si insinua nella fascia della memoria. Vuoi mettere il grande impatto emotivo che ti dà una vista mozzafiato quando appena svegli, aprendo una finestra e guardando il mondo sottostante e l’orizzonte infinito hai la sensazione che sia l’alba di un nuovo mondo che sta per nascere, o realizzi che su quel mare azzurro è passata la storia che ci ha affascinato, dal canto delle sirene al passaggio di Ulisse, alle triremi, le barche degli imperatori romani che venivano in costiera a soggiornare per ritemprarsi dopo le tante guerre. Beh, sì, la Costiera Amalfitana è tutto questo e ancora di più.

Vista spettacolare dalle terrazze dell'Hotel 2 Torri

E pensate che questo film, con tutti i suoi flash back, si può ripercorrere mentalmente stando comodamente seduti su una poltrona dell’immensa terrazza dell’Hotel Due Torri. «Abbiamo 47 stanze e 5 suite con Jacuzzi dal panorama mozzafiato - prosegue Anna Citarella - un bistrot (il Donna Emilia) e un ristorante gastronomico (l’Oltremare), un rooftop con una piscina a sfioro che lo rende unico a Maiori, un cocktail bar gestito da uno dei fenomeni più di tendenza e premiati degli ultimi anni (i Cinquanta Spirito Italiano). A questo si aggiunge l’essere Casa Comunale e possiamo celebrare matrimoni che sono all’ordine del giorno. Tutto questo necessita di un lavoro attento e continuo e della non sempre semplice gestione di un personale che richiede sensibilità ed empatia. In tutto questo definirei mia sorella Nadia il supervisor che da dietro le quinte sovraintende al preciso funzionamento di questo meccanismo e, dopo oltre trent’anni, siamo qui per continuare la stesura di questo racconto».

Jacuzzi in Suite all'Hotel 2 Torri

Una storia al femminile: il futuro dell'ospitalità in famiglia

La vostra è senza dubbio una storia tutta al femminile, anche nella nuova generazione. «Sì, ed è una delle nostre più grandi soddisfazioni - continua Anna Citarella - Non abbiamo mai spinto perché questo avvenisse eppure le mie figlie, Helèna e Chiara, hanno scelto di prendere parte attivamente all’hotel. Helèna ha fatto un percorso bellissimo, dai grandi hotel internazionali come il Four Seasons e il Mandarin, fino al Rome Edition. È tornata qui con un bagaglio prezioso, uno sguardo moderno e contemporaneo che quotidianamente cerca di imprimere alla struttura. È lei che oggi segue con passione il sales e marketing. Chiara invece ha studiato legge, ma poi il richiamo dell’accoglienza è stato più forte. Il suo sorriso dà il benvenuto agli ospiti al Front Office. Lei è il volto gentile e spontaneo dell’Hotel Club Due Torri, è colei che riesce a leggere e interpretare gli ospiti riuscendo a cucire per loro la vacanza più adatta».

Salotto elegante nelle suite dell'Hotel 2 Torri

Il rooftop: un rifugio di pace con vista

Il rooftop è uno dei vostri fiori all’occhiello. Ce lo raccontate? «È stato uno degli investimenti più importanti, del 2016 - è il turno nuovamente di Nadia Citarella - Abbiamo voluto creare un luogo sospeso tra cielo e mare dove i colori si fondessero con la natura creando un continuum con l’immenso panorama su cui affaccia. Chi viene in Costiera vuole vivere la magia di questa terra senza la frenesia e la confusione che spesso la animano d’estate e volevamo che il rooftop divenisse un angolo di paradiso dal quale godersi questo spettacolo. La piscina a sfioro, unica a Maiori, il cocktail bar e il bistrot, tutto è stato pensato per creare un vero rifugio di pace, esclusivo per i nostri ospiti, cullati dal rumore del mare e inebriati dal profumo dei limoni».

Rooftop per momenti indimenticabili all'Hotel 2 Torri

L'accoglienza sartoriale e la cucina campana: il cuore dell'esperienza

Il vostro hotel accoglie viaggiatori da tutto il mondo. Come sono cambiate le esigenze dei viaggiatori in questi anni? La parola torna ad Anna Citarella: «Come diceva Nadia oggi i clienti sono più consapevoli, più esigenti. Non cercano solo una camera, ma un’esperienza. Vogliono emozionarsi. E noi, ogni giorno, lavoriamo per mantenere vivo quel patto di fiducia. Una sfida quotidiana, che affrontiamo con orgoglio. Ogni ospite ha la sua cultura, le sue aspettative, il suo ritmo. Accogliere significa ascoltare. La Costiera è un sogno per molti, e il nostro compito è trasformarlo in realtà. Lavoriamo molto sulla personalizzazione del soggiorno: dal transfer alla spiaggia, dal tour privato a Ravello senza dimenticare il cuore pulsante di questo hotel: la sua grandissima cucina campana e partenopea che il nostro chef Alfonso Crisci interpreta in modo appassionato».

Chef Alfonso Crisci, del ristorante Oltremare all'interno dell'Hotel 2 Torri

Anna, lei ha citato la cucina come cuore pulsante dell’hotel e non posso che confermarlo. Da critico gastronomico, durante il mio soggiorno è stato proprio l’aspetto che più ha catturato la mia attenzione. La proposta firmata dallo chef Alfonso Crisci, tra Oltremare e Donna Emilia, mi è sembrata un modo originale ed estremamente coerente di raccontare la Campania, con un equilibrio raro tra autenticità e visione.

Le chiedo: com’è nata l’idea di affidare un ruolo così centrale alla cucina, e quanto questa scelta riflette la vostra idea di accoglienza? «Se lei pensa di accogliere un amico cosa fa? lo invita a cena o a pranzo. La cucina è parte integrante dell’ospitalità. La generosità delle tavole del sud con i loro profumi e i colori dei doni della terra, del mare e del sole sono un manifesto della nostra identità. La conoscenza e la scoperta di un territorio, di un luogo, passano attraverso le sue tradizioni gastronomiche, i suoi sapori e le storie che in quei sapori si nascondono. Come potremmo pretendere di essere una destinazione se non dessimo all’offerta gastronomica il palco che merita? Oltremare e Donna Emilia sono due anime diverse della stessa visione. Uno rappresenta il fine dining, la ricerca, la tecnica che rende contemporanea la tradizione, l’altro, più informale, ma curatissimo nella sua proposta, è pensato per chi vuole vivere la cucina campana nella sua immediatezza e autenticità, ma entrambe sono una dichiarazione d’amore per i prodotti della terra e del mare».

Colazione gourmet al ristorante Oltremare

Il legame con il territorio e il risveglio unico

Quanto conta il legame con il territorio? «È fondamentale - riprende Nadia Citarella - Collaboriamo con artigiani, produttori locali, artisti. Le ceramiche di Vietri non sono solo arredo, sono identità. I profumi degli agrumi, l’olio, il pesce fresco… sono storie che arrivano nel piatto. Siamo orgogliose di essere ambasciatrici della nostra terra, e vogliamo raccontarla nel modo più autentico possibile».

Le preziose ceramiche dell'Hotel 2 Torri

E il risveglio? Avendolo provato posso dire che anche a quello date un palcoscenico tutt’altro che scontato. Ritorna Anna Citarella, sorridendo: «Intanto svegliarsi qui è come svegliarsi dentro un dipinto. Il sole entra piano dalle grandi vetrate, il mare è lì, che ti guarda. I profumi dei limoni e delle erbe aromatiche riempiono l’aria. E poi ci sono le nostre colazioni. Quella continentale con sfumature partenopee sulla terrazza dell’ottavo piano con un sontuoso buffet, ricco di torte fatte in casa, lievitati fragranti, marmellate artigianali, formaggi home made, salumi selezionati, uova in diverse preparazioni, sartù di riso, frittate di pasta, casatiello e altre delizie della tradizione campana, e quella con lo Chef nella sala di Oltremare. Una colazione per veri gourmand che si snoda in un percorso di piccole portate dolci e salate con abbinamenti di estratti vegetali e di frutta quasi a rappresentare un'estensione della cena della sera precedente. Una di quelle coccole inusuali che rendono il nostro risveglio unico».

Il ricco buffet della colazione dell'Hotel 2 Torri

Il futuro dell'Hotel Club Due Torri e la definizione di lusso

Come immaginate il futuro dell’Hotel Club Due Torri? Così Anna Citarella: «Lo immaginiamo sempre al passo con i tempi, ma senza perdere mai la sua anima. Innovazione sì, ma senza rincorrere le mode. Continueremo a investire e a crescere. Abbiamo già in programma la realizzazione di un nuovo solarium e…altre sorprese per la prossima stagione».Così invece Nadia: «Ci piace pensare a questo hotel come a un organismo vivo, che respira con la Costiera. Che evolve ma resta fedele a sé stesso».

Vista spettacolare dalla piscina dell'Hotel 2 Torri

Per finire una domanda semplice, si fa per dire, cosa significa, per voi, “lusso”? Risponde Anna: «Lusso è tempo. È silenzio. È la possibilità di fermarsi a guardare il mare senza fretta. È svegliarsi con la luce dorata dell’alba e fare colazione su una terrazza che sembra sospesa nel cielo. È un sorriso e una cortesia mai forzata. Questo è il nostro lusso.»

Hotel 2 Torri, lusso e relax garantiti

E io, che ho attraversato il mondo inseguendo sapori e storie, qui ho sentito qualcosa di familiare. Forse è stato il profumo del mare che arrivava fin dentro la stanza, forse è stata la cucina, così profondamente radicata e sincera o lo sguardo fiero e appassionato di chi ha creduto in un sogno e ha imparato a farlo crescere giorno dopo giorno. In ogni caso, me ne vado con quella sensazione rara di aver vissuto qualcosa che non ha bisogno di essere spiegato, ma ricordato.