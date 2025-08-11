Il ristorante a quasi 1.000 m con vista sul lago di Como che sembra un rifugio alpino

La bellezza del luogo, inutile negarlo, è l’ingrediente segreto di ogni piatto. Qui, prima di tutto, si assapora con gli occhi l’incanto della vista unica sul lago di Como e sul complesso delle Grigne. Poi ci si siede a tavola, per lasciarsi guidare dal palato. Lo sanno bene gli affezionati frequentatori, in arrivo da ogni angolo delle tre province della Brianza, Monza, Como e Lecco.

Il ristorante La Madonnina

Questo luogo si tramanda di generazione in generazione ed è sempre di tendenza, anche tra i più giovani. Siamo a Barni, Como, a quasi mille metri di altitudine, al ristorante La Madonnina.

Cucina tipica lombarda con vista

Qui la cucina parla il dialetto del luogo, ma esplora la tradizione culinaria di tutta la Lombardia, con un occhio di riguardo alla Valtellina, senza tralasciare escursioni meno nostrane. La strada che accompagna in cima è immersa tra splendidi boschi di castagno e punteggiata da qualche piccola azienda agricola (con possibilità di passeggiate con gli asini, ndr) e sentieri di facile percorrenza, tanto che una volta arrivati a La Madonnina, comodamente in auto e con disponibilità di un ampio parcheggio, si ha comunque quasi la sensazione di essere arrivati in un rifugio. Nulla però è lasciato al caso dagli storici gestori, la famiglia Gilardoni, per un’esperienza che unisce gusto, natura e accoglienza.

Il belvedere del ristorante La Madonnina

Un ambiente rustico ed elegante immerso nella natura

All’interno c’è un ambiente elegantemente rustico, curato nei minimi dettagli; all’esterno un belvedere verdissimo, con una vista tra lago e cime che è un anti-stress naturale in ogni stagione.

Il giardino esterno del ristorante La Madonnina

In estate poi, di sera, quell’affaccio esclusivo diventa un sipario sul silenzio della valle: in scena vanno le luci gentili appese agli alberi e alla balconata, i piccoli tavolini romantici, la frescura anche quando a valle l’afa mette a dura prova e, se va di fortuna, anche le stelle cadenti. Non a caso, i gestori organizzano sempre una speciale cena per la notte di San Lorenzo.

L'antipasto tipico lombardo del ristorante La Madonnina

Un menu autentico tra Valtellina, lago e montagna

Spesso si arriva qui perché qualcuno ti ci porta: quando ti siedi, però, capisci che l’unica cosa di cui avevi bisogno era proprio quel tavolo con quella vista. La cucina è senza storytelling patinato, eppure sono piatti che si raccontano. Pizzoccheri, sciatt, risotto al persico e altre proposte di lago, affettati nostrani e formaggi di capra.

Il brasato con polenta del ristorante La Madonnina

Per i secondi è di fatto un trionfo di polenta, in tutte le sue declinazioni più tradizionali: con carne, anche di cervo, ma anche con formaggi, latte, burro e con i missultin (piatto tipico del lago di Como, preparato con agoni salati ed essiccati, ndr). Qui il sapore non è spettacolo, è sostanza e in cucina non vogliono stupire, ma soddisfare, con qualità. E ci riescono.

Cantina selezionata e proposte stagionali

Il menu alla carta è affiancato da proposte stagionali e da una cantina ricca di vini selezionati. C’è anche una proposta gastronomica dedicata alla Grigna, la regina delle montagne lecchesi, che con i suoi 2.410 metri di altezza affascina, dall’altra parte del lago, chi arriva alla Madonnina per una sosta che ritempra.