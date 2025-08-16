EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 16 agosto 2025  | aggiornato alle 10:09 | 113956 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

prova per credere

Cibo vegano, senza rinunce: a Torino un ristorante che lo dimostra

Soul Kitchen, a Torino, trasforma la cucina vegana in un’esperienza gourmet grazie allo chef Luca Andrè. Piatti creativi, menu degustazione e tecniche innovative ribaltano ogni cliché sul vegetale

di Piera Genta
 
16 agosto 2025 | 07:30

Cibo vegano, senza rinunce: a Torino un ristorante che lo dimostra

Soul Kitchen, a Torino, trasforma la cucina vegana in un’esperienza gourmet grazie allo chef Luca Andrè. Piatti creativi, menu degustazione e tecniche innovative ribaltano ogni cliché sul vegetale

di Piera Genta
16 agosto 2025 | 07:30
 

In una città dove la tradizione culinaria è sacra, c'è un ristorante che osa riscriverla con eleganza e coraggio. Si chiama Soul Kitchen, si trova nel cuore di Vanchiglia e, sotto la guida dello chef Luca Andrè, ha trasformato la cucina vegetale in un'esperienza sensoriale e tecnologica.

Cibo vegano, senza rinunce: a Torino un ristorante che lo dimostra

La sala interna del ristorante Soul Kitchen (foto: Facebook)

Vale la pena ricordare che già nel 2003 proprio a Torino si svolse il primo festival vegano d'Italia: un evento che aprì il dibattito non solo sul benessere animale, ma anche sulla tutela dell'ecosistema e sui benefici per la salute.

Oltre la rinuncia: il vegano che emoziona

Entrare da Soul Kitchen significa abbandonare ogni cliché sul cibo vegano. Qui non si parla di rinuncia, ma di reinvenzione. I piatti sono curati nei minimi dettagli, con influenze globali e presentazioni da haute cuisine.

Cibo vegano, senza rinunce: a Torino un ristorante che lo dimostra

Lo chef Luca Andrè

Tre i menu degustazione:

  • Experience (95 €, nove portate), viaggio che racchiude la filosofia dello chef
  • Tradizione e Innovazione (70 €, sei portate), che reinterpreta in chiave vegetale la cucina piemontese
  • Su Misura (75 €, quattro portate), creato per chi desidera un'esperienza personalizzata

A questi si aggiunge la proposta à la carte, con piatti esclusi dai percorsi degustazione.

Creatività e tecnica: i piatti di stagione

Ogni portata è pensata per stupire, emozionare e far riflettere. Il menu cambia ogni due mesi e segue rigorosamente la stagionalità, adattandosi all'offerta di mercato, ai fornitori e alla natura. Le creazioni nascono sia dall'ispirazione dello chef sia dal contributo della brigata, coinvolta in tutte le fasi creative.

Cibo vegano, senza rinunce: a Torino un ristorante che lo dimostra

L'entrèe

Tra gli antipasti estivi spicca Coco Tonnè, reinterpretazione della battuta di fassone, qui realizzata con anguria lavorata per 72 ore, disidratata e congelata, servita a fettine con salsa tonnata vegetale, capperi, aceto, cetrioli agrodolci, salsa di tamari, tartufo fresco e germogli di melissa e acetosella.

Plin, Bbq vegetale e sapori globali

Tra i primi, In-contro: bottoni di melanzane arrostite e menta con fonduta di formaggio vegetale stagionato, melone confit acidulo, foglie carnose di portulaca, olio alla menta e polvere di melanzane. Immancabili anche i plin, richiedibili anche fuori stagione, preparati con acqua, farina, semola e curcuma, ripieni di sedano, cipolla, carota, verza e proteina vegetale, serviti con fondo bruno di verdure in salsa demi-glace e scaglie di tartufo nero.

Per l'estate lo chef propone Bbq, carne vegetale a base di soia fermentata dell'azienda svizzera Planted, marinata, cotta alla griglia e spennellata con olio alle spezie magrebine. È servita con salsa allo yogurt vegetale, ketchup di pomodorini confit e una carota cotta al barbecue, frullata e glassata con il suo succo. Un piatto che ricorda un brasato piemontese. C'è poi Madeiterraneo, con Redefine flank marinata e glassata al pomodoro, pane alle erbe, pavé di melanzane e patate, insalata di agretti, basilico greco e fiori di carota.

Dessert vegetali e pairing di vini

Tra i dessert di stagione, L'Albicoccola, che esplora le albicocche in diverse consistenze.

Cibo vegano, senza rinunce: a Torino un ristorante che lo dimostra

L’Albicoccola

La carta dei vini, curata da Gianluca Rattalino, propone tre percorsi:

  • Armonia (8 calici, 55 €)
  • Accordo (5 calici, 40 €)
  • Sinfonia Piemonte (4 calici regionali più 1 amaro, 45 €) con Alta Langa, Barolo e Barbaresco

Non mancano vini al calice, etichette naturali e cocktail creativiSoul Kitchen non è solo un ristorante vegano, ma un laboratorio di gusto e idee, capace di dimostrare che la cucina vegetale può emozionare come - e talvolta più - di quella tradizionale.

Soul Kitchen
Via Santa Giulia 2 10124 Torino
Tel +39 011 884700

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Torino vegano ristorante vegano Torino cucina vegetale gourmet Soul Kitchen chef Luca Andrè menù degustazione vegano cucina sostenibile piatti vegani creativi fine dining vegano cucina innovativa Torino
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
CostaGroup
Cappa delle Pizze
Consorzio Asti DOCG
Lucart
CostaGroup
Cappa delle Pizze
Consorzio Asti DOCG
Parmigiano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 