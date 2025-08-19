Il chewing gum diventa protagonista di un evento unico. Per la prima volta, i festeggiamenti in occasione del Chewing Gum Day (30 settembre) si aprono al grande pubblico attraverso la “Chewing Gum Galaxy”: un'esperienza immersiva, gratuita e accessibile a tutti. L'evento, a Milano da venerdì 26 a domenica 28 settembre, condurrà i visitatori di ogni età alla scoperta del mondo del chewing gum. Sarà un vero e proprio percorso immersivo tra storia e contemporaneità, con scenografie oniriche, laboratori sensoriali, experience interattive e installazioni instagrammabili. A organizzarlo è la Perfetti Van Melle, principale produttore di gomma da masticare in Italia. Dal 2022 con il programma Chewing Gum Reloaded fa corretta informazione sul prodotto.

Chewing Gum Galaxy: a Milano il primo evento immersivo dedicato alla gomma da masticare

È passato più di un secolo e mezzo da quando Willian T. Sempre, droghiere dell'Ohio, rotolò nello zucchero aromatizzato alla menta una pallina derivata dalla gomma, per profumare l'alito dopo i pasti. Come tante invenzioni che hanno fatto storia, la "cicca" nacque in sordina, ma poi nel mondo a stelle e strisce esplosero il gradimento e i consumi. Da noi arrivò con la guerra, con le truppe alleate. Fu il primo sapore della pace, anche se all'inizio non si capiva bene se andava solo masticata o anche ingoiata. Poi il boom. Chi non ricorda lo starordinario successo di "Brooklyn, la gomma del Ponte" prodotta dalla Perfetti Van Melle sin dal 1969?

Dalle origini al boom globale del chewing gum

Si mastica per stress, per non fumare, per evitare i dannosi fuori-pasto, per noia, per meglio sopportare una dieta ipocalorica. Ma già i Maya avevo scoperto che masticare il chicle, un lattice solidificato, era comunque un fatto piacevole e con la cicca si deliziavano anche gli indiani d'America. Una volta migliorato progressivamente nel sapore, nella consistenza e nel formato, tra tecnologia e investimenti colossali, il chewing gum conquistò il mondo, sostenuta anche dalle declamate caratteristiche igienico-terapeutiche.

Ma il genio italiano non poteva limitarsi a guardare, anche spinto dal fascino che nella vecchia Europa suscitava il modello di vita made in Usa. Non è un caso che “Chewing Gum Galaxy” nasca dalla volontà della Perfetti Van Melle, attiva e innovatrice sin dal primo dopoguerra. A Milano celebrerà il chewing gum come alleato e compagno della vita quotidiana e delle esperienze sociali, ne racconterà la sua evoluzione italiana che accompagna generazioni diverse, adattandosi ai tempi, agli stili di vita e alle esigenze delle persone.

Un furgone di dolci degli anni '60

Ma l'obiettivo è anche quello di promuoverne i benefici riconosciuti: dalla freschezza immediata all'aiuto all'igiene orale grazie allo xilitolo, al supporto alla concentrazione fino al ruolo di facilitatore nelle relazioni sociali e nei momenti di relax. Del resto già negli anni Trenta il professore H.L. Hollingworth della Columbia University aveva dimostrato come la masticazione riduca la tensione muscolare e favorisca il rilassamento, combattendo ansia e piccole nevrosi.

Chewing Gum Galaxy: l'esperienza immersiva a Milano

Ad accogliere l'evento milanese sarà la location esclusiva di Space Dreamers, lo spazio esperienziale nel cuore di Milano, che per tre giorni cambierà pelle trasformandosi in una vera e propria galassia del chewing gum: un percorso iconico tra contenuti informativi, scenografie spettacolari, installazioni e set sensoriali in cui divertirsi, esplorare e scattare contenuti unici. Tra le varie ambientazioni creative la Via dello Xilitolo, la Sala a gravità zero fino all'imperdibile giocosa Vasca delle palline rosa che richiama le bolle della gomma da masticare dello stesso colore.

Chewing Gum Galaxy: storia, curiosità e experience interattive a Milano

I partecipanti potranno anche entrare in aree dedicate ai brand di chewing gum più amati e iconici, come Air Action Vigorsol, Big Babol, Brooklyn, Daygum e Vivident: veri e propri mondi tematici da esplorare, ognuno con un'identità visiva e narrativa distintiva, per scoprire o riscoprire gusti, valori e storie che fanno parte dell'immaginario collettivo.