Parco delle Querce, agriturismo contemporaneo che valorizza la Tuscia

Territorio, territorio, fortemente territorio. Il concetto chiave, fondamentale, su cui poggia la filosofia dell'Agriturismo Parco delle Querce, moderna struttura tra le campagne di Valentano (poco distante dal lago di Bolsena, in provincia di Viterbo) che ha deciso di abbracciare a pieno tutto ciò che di buono, e di bello, la Tuscia ha da offrire.

Agriturismo Parco delle Querce, massima espressione della Tuscia

Agriturismo Parco delle Querce, un luogo da scovare

Non siamo in un luogo di passaggio, lontani dai flussi turistici che più caratterizzano i centri storici del viterbese. Il lago di Bolsena favorisce certamente il via vai di avventori in zona, ma Parco delle Querce è un indirizzo che va cercato, trovato e raggiunto. Non ci si finisce, insomma, per caso. Immerso nel verde di questo tratto di Tuscia, l'agriturismo offre un mix di contemporaneità e tradizione, sintesi dello spirito che anima questo posto. Che anima, soprattutto, il lavoro del titolare Cristiano Germani e il suo team giovane ed affiatato.

Parco delle Querce, agriturismo moderno a Valentano

Cristiano rappresenta la generazione attuale di una famiglia che qui ha investito nel tempo, sino a creare oggi un punto di riferimento in questo tratto di Tuscia viterbese. Sia per quanto riguarda il food, sia per quanto riguarda l'accoglienza grazie alle 8 camere a disposizione degli ospiti. Un agriturismo contemporaneo, dicevamo, moderno negli arredi (risultato di un recente e accattivante restyling) ma con uno sguardo sempre verso la tradizione, con grandi foto in bianco e nero appese alle pareti della sala che omaggiano sia il passato familiare sia la tradizione agricola e contadina identitaria di questo posto.

Cristiano Germani, proprietario e chef di Parco delle Querce

Parco delle Querce, un agriturismo nel verde

Non solo agriturismo ma anche azienda agricola. Ettari di terreno a disposizione riforniscono la cucina e non solamente. Ulivi, noccioleti, coltivazione di frutti di bosco, arnie per il rifornimento del miele: tutto autoprodotto e destinato o alle ricette o alla realizzazione di olio extravergine, crema di nocciole, succhi di frutta e barattoli di miele destinati alla vendita.

Quercus, amaro a base di ghiande di quercia

Una delle chicche che nascono qui, Quercus, un amaro ottenuto da ghiande di quercia presenti nella tenuta. Un rapporto diretto, insomma, non solo con il consumatore ma prima di tutto con la natura. Impossibile dopotutto il contrario, considerando il contesto generale in cui ci troviamo. Circondati, praticamente, dal verde.

Le serate all'aperto organizzate a Parco delle Querce

Sia dei campi, sia dello spazio esterno allestito per accogliere gli ospiti durante la bella stagione, in particolar modo in occasione di serate musicali come quelle dell'Aperitivo Contadino in scena il venerdì sera nel corso dell'estate.

Il menu di Parco delle Querce: un mix di prodotti della Tuscia

La cucina. Come detto l'intero menu (comprendendo anche le pizze) è un omaggio al territorio della Tuscia, grazie all'utilizzo di materie prime e prodotti che arrivano nella maggior parte della provincia di Viterbo. Stesso discorso per la carta dei vini, con referenze esclusivamente di cantine del territorio.

Tagliere di salumi della Tuscia

Immancabili i taglieri di salumi e formaggi come buona tradizione contadina vuole, così come la porchetta o ricette tipiche come, per esempio, il coniglio leprino viterbese. I primi piatti offrono un tour gastronomico della Tuscia grazie all'utilizzo di prodotti che arrivano da varie zone del territorio: si va dalla pasta di Fanelli (produttore artigianale di Canepina) a ingredienti che arrivano ora dalla Tenuta Il Radichino (nota per i formaggi) ora dalla cooperativa Lago Vivo, punto di riferimento per il pesce d'acqua dolce proveniente per lo più dal lago di Bolsena.

Coniglio leprino alla viterbese

Ci sono gli gnocchi a base di patate dell'Alta Tuscia, territorio favorevole per la coltivazione di tuberi e legumi, o ancora prodotti di latte di bufala del caseificio Luisa di Montefiascone, solo per fare qualche esempio. Bella anche la selezione di pizze, tonde e simil alla romana, e dei già citati vini di cantine del viterbese.