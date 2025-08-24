Cavalli, gastronomia e tradizioni ladine: a Badia torna la Cavalcata di San Leonardo

Domenica 9 novembre a Badia (Bz) torna la Cavalcata di San Leonardo, giunta alla sua 25ª edizione e pronta a trasformare il paese dell'Alta Badia in un grande palcoscenico all'aperto. Tra cavalli, costumi ladini, musica e gastronomia, la manifestazione porterà in strada oltre 150 cavalli e più di 700 figuranti da tutto l'Alto Adige e dalle valli dolomitiche, con un programma che unisce spiritualità, cultura e convivialità. Quest'anno l'appuntamento coincide con un anniversario speciale: i 700 anni dalla prima nomina per iscritto del paese di Badia, rendendo l'edizione 2025 un momento di festa ancora più sentito.

Cavalcata di San Leonardo: il cuore delle tradizioni ladine in Alta Badia

Il programma della giornata

Come da tradizione, la giornata inizierà alle 9:30 con la messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Leonardo, consacrata ai Santi Leonardo e Giacomo. Subito dopo, alle 10:45, prenderà il via la lunga sfilata che partirà dalla zona artigianale del paese per attraversare il centro. In testa al corteo ci sarà il carro del Santo patrono, seguito dai cavalli Haflinger - per i quali è stato avviato il processo di riconoscimento come bene immateriale Unesco - e dai cavalli norici, che l'anno scorso hanno festeggiato i 120 anni dell'associazione Val Badia.

Una cartolina dall'Alta Badia

Accanto a loro sfileranno costumi tradizionali, bande musicali e numerosi carri addobbati, compreso quello dedicato ai 25 anni della Cavalcata, realizzato dagli artigiani locali, e quello del raccolto, i cui prodotti verranno venduti al termine della sfilata con ricavato destinato alla beneficenza. La partecipazione sarà ampia: oltre 700 persone in costume e quattro bande musicali daranno vita a un colpo d'occhio che in Alto Adige si vede solo in poche altre occasioni. Non mancherà il momento più atteso della giornata, la benedizione dei cavalli e degli allevatori da parte del decano, che avverrà subito dopo il corteo ai piedi del Sasso Santa Croce, in un'atmosfera che mescola devozione e tradizione contadina.

Gare, musica e intrattenimento

A rendere ancora più vivace il programma ci sarà il Trofeo Leonardi, ispirato alla celebre gara “Oswald von Wolkenstein Ritt”. Tre squadre si sfideranno in due prove - lo slalom e la gara agli anelli - tra amicizia, sana competizione e l'entusiasmo del pubblico. Nel pomeriggio, alle 15:30, sarà la volta del concerto di Norbert e Alexander Rier: il primo, storico frontman dei Kastelruther Spatzen, porterà sul palco insieme al figlio l'energia e il calore della musica popolare alpina, regalando al pubblico un momento di festa condivisa.

Alta Badia, la cavalcata di San Leonardo compie 25 anni

La giornata proseguirà poi nel grande tendone coperto, con specialità gastronomiche curate dai Vigili del Fuoco e dall'associazione delle contadine, accompagnate dalle musiche delle bande locali. La Cavalcata, organizzata con il supporto della Union Generela di Ladins dla Dolomites (UGLD), si conferma così come occasione di incontro e di scambio tra comunità, visitatori e appassionati, un momento in cui la cultura ladina si esprime attraverso riti antichi, sapori autentici e la musica che fa da sottofondo a tutta la festa.

L'anteprima del sabato e il maltempo

Non mancherà neppure un'anteprima il sabato sera, quando i visitatori potranno già assaggiare piatti tipici e ascoltare musica dal vivo, dando il via a un fine settimana che si preannuncia intenso e coinvolgente. E per chi si chiedesse delle condizioni meteo, gli organizzatori hanno già chiarito che la Cavalcata di San Leonardo si terrà anche in caso di maltempo, come da consuetudine di un appuntamento che da venticinque anni unisce senza interruzioni la comunità dell'Alta Badia e i suoi ospiti.