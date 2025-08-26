Osteria e vini storici: l’esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Le Cantine Dei di Montepulciano (Si) celebrano 40 anni di passione e tradizione con una nuova ed entusiasmante apertura: Cantine Dei Osteria by Chef Leonardo Fiorenzani.

Cantine Dei Osteria by Chef Leonardo Fiorenzani è il nuovo progetto di Cantine Dei

Cantine Dei, la storia

«Tutto inizia nel 1964 quando mio nonno Alibrando Dei, sceglie di acquistare i terreni di Bossona e di impiantarvi il primo vigneto - ricorda Caterina Dei, alla guida oggi dell’azienda di famiglia - qui scopre un luogo straordinario, ideale per la produzione di grandi vini rossi. La proprietà si allarga negli anni ’70 con l’acquisto di villa Martiena e dei vigneti circostanti. Nel 1985, anno di eccezionale vendemmia, esce finalmente la prima bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano firmata dalla famiglia Dei».

Caterina Dei, oggi alla guida dell'azienda di famiglia

Da allora, la famiglia Dei porta avanti la grande passione per il vino nel rispetto della tradizione ma anche al nuovo e all’innovativo, come l’apertura dell’Osteria Dei dove degustare gli speciali piatti preparati dallo Chef Leonardo Fiorenzani abbinati ai vini di Cantine Dei.

Cantine Dei è immersa tra le colline di Montepulciano

Cantine Dei, l'osteria

L’accogliente Cantine Dei Osteria, ubicata nel cuore delle cantine tra vigna, arte e bellezza, celebra a tavola e nel bicchiere il territorio con passione e rispetto. La cucina di Leonardo Fiorenzani, a base di materie prime di qualità e sempre attenta al territorio, si evolve ai gusti moderni grazie al grande lavoro dello chef.

Lo chef Leonardo Fiorenzani con lo staff

Un percorso goloso che si accompagna alla perfezione con i vini di Cantine Dei.

Vini e olio di Cantine Dei

«Il nostro obiettivo è quello di far vivere nel vino ed adesso anche a tavola la migliore espressione del territorio di Montepulciano - conclude Caterina - lo splendido angolo di Toscana in cui viviamo e che regala alle nostre pregiate uve il carattere inconfondibile apprezzato in tutto il mondo».

Uno dei piatti di Leonardo Fiorenzani per Cantine Dei Osteria

Sabato 6 settembre Cantine Dei festeggerà il suo 40° anniversario con una serata ad invito, che si aprirà alle ore 18.00 con ‘Pianoforte in bottaia’, performance musicale a cura del M° Danilo Rea per poi proseguire alle ore 20.30 con un "Wine dinner" a cura dello chef Leonardo Fiorenzani.