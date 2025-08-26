EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

progetto

Osteria e vini storici: l'esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Cantine Dei di Montepulciano celebra 40 anni con l’apertura di Cantine Dei Osteria by Chef Leonardo Fiorenzani, unendo vini storici e piatti del territorio in un’esperienza enogastronomica immersiva

di Claudio Zeni
 
26 agosto 2025 | 07:30

Osteria e vini storici: l’esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Cantine Dei di Montepulciano celebra 40 anni con l’apertura di Cantine Dei Osteria by Chef Leonardo Fiorenzani, unendo vini storici e piatti del territorio in un’esperienza enogastronomica immersiva

di Claudio Zeni
26 agosto 2025 | 07:30
 

Le Cantine Dei di Montepulciano (Si) celebrano 40 anni di passione e tradizione con una nuova ed entusiasmante apertura: Cantine Dei Osteria by Chef Leonardo Fiorenzani.

Osteria e vini storici: l’esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Cantine Dei Osteria by Chef Leonardo Fiorenzani è il nuovo progetto di Cantine Dei

Cantine Dei, la storia

«Tutto inizia nel 1964 quando mio nonno Alibrando Dei, sceglie di acquistare i terreni di Bossona e di impiantarvi il primo vigneto - ricorda Caterina Dei, alla guida oggi dell’azienda di famiglia - qui scopre un luogo straordinario, ideale per la produzione di grandi vini rossi. La proprietà si allarga negli anni ’70 con l’acquisto di villa Martiena e dei vigneti circostanti. Nel 1985, anno di eccezionale vendemmia, esce finalmente la prima bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano firmata dalla famiglia Dei».

Osteria e vini storici: l’esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Caterina Dei, oggi alla guida dell'azienda di famiglia

Da allora, la famiglia Dei porta avanti la grande passione per il vino nel rispetto della tradizione ma anche al nuovo e all’innovativo, come l’apertura dell’Osteria Dei dove degustare gli speciali piatti preparati dallo Chef Leonardo Fiorenzani abbinati ai vini di Cantine Dei.

Osteria e vini storici: l’esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Cantine Dei è immersa tra le colline di Montepulciano

Cantine Dei, l'osteria

L’accogliente Cantine Dei Osteria, ubicata nel cuore delle cantine tra vigna, arte e bellezza, celebra a tavola e nel bicchiere il territorio con passione e rispetto. La cucina di Leonardo Fiorenzani, a base di materie prime di qualità e sempre attenta al territorio, si evolve ai gusti moderni grazie al grande lavoro dello chef.

Osteria e vini storici: l’esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Lo chef Leonardo Fiorenzani con lo staff

Un percorso goloso che si accompagna alla perfezione con i vini di Cantine Dei.

Osteria e vini storici: l’esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Vini e olio di Cantine Dei

«Il nostro obiettivo è quello di far vivere nel vino ed adesso anche a tavola la migliore espressione del territorio di Montepulciano - conclude Caterina - lo splendido angolo di Toscana in cui viviamo e che regala alle nostre pregiate uve il carattere inconfondibile apprezzato in tutto il mondo».

Osteria e vini storici: l’esperienza gourmet delle Cantine Dei a Montepulciano

Uno dei piatti di Leonardo Fiorenzani per Cantine Dei Osteria

Sabato 6 settembre Cantine Dei festeggerà il suo 40° anniversario con una serata ad invito, che si aprirà alle ore 18.00 con ‘Pianoforte in bottaia’, performance musicale a cura del M° Danilo Rea per poi proseguire alle ore 20.30 con un "Wine dinner" a cura dello chef Leonardo Fiorenzani.

Cantine Dei Osteria
Via di Martiena, 35 53045 Montepulciano (Si)
Tel +39 0578 716878
Lunedì-sabato: 12:30-14:30. Domenica chiuso

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cantine Dei Montepulciano Siena Cantine Dei Osteria Dei Caterina Dei Osterie Cucina ViniLeonardo Fiorenzani
 
