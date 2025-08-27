[[Capitale della Cultura... a tavola]]: il Museo della Grande Guerra e la Gubana Goriziana

Nuova veste e nuovi spunti su cui riflettere per il Museo della Grande Guerra di Gorizia, che ha da poco riaperto al pubblico con un nuovo allestimento, un percorso accessibile a tutti e importanti lavori di riqualificazione degli immobili in cui è ospitato in Borgo Castello, i suggestivi sotterranei delle cinquecentesche Case Dornberg e Tasso. La sua riapertura è una delle iniziative più qualificanti del ricco programma di “GO! 2025”, che vede quest’anno Nova Gorica - Gorizia Capitale Europea della Cultura.

Il Museo della Grande Guerra di Gorizia

Museo della Grande Guerra, un Museo per l'Europa

Inserita nella storica sede dei Musei Provinciali di Borgo Castello, la sezione dedicata alla Grande Guerra è stata pensata -anche in omaggio a GO! 2025- come un “Museo per l’Europa” e si articola in 10 sale, ognuna dedicata a un tema specifico, che raccontano la tragica quotidianità della guerra vissuta sul fronte dai soldati italiani e austroungarici e nelle città e nei paesi dalla popolazione civile. Il percorso - curato da Alessandra Martina e Lucio Fabi - si snoda con un coinvolgente allestimento fra uniformi ed equipaggiamenti, armi, munizioni, documenti e fotografie, e molti altri oggetti che portano a scoprire come si viveva in quei tragici periodi, con apparati descrittivi trilingui (italiano, sloveno e inglese).

Il nuovo allestimento sviluppa i concetti alla base da sempre del Museo della Grande Guerra, che era stato inaugurato nel 1990 e che ha concentrato fin dall’inizio la narrazione sulla vita quotidiana dei soldati e dei civili, segnando una svolta innovativa nella narrazione museale della Prima guerra mondiale.

Il Museo della Grande Guerra di Gorizia si è rinnovato

Il diorama del campo di battaglia, già presente nel precedente allestimento, è ora arricchito da integrazioni multimediali di nuova concezione. Ulteriori postazioni multimediali sono installate già a partire dalla prima sala, dedicata al Goriziano del periodo prebellico e agli avvenimenti del 1914, introdotti da un video che conduce il visitatore dall’atmosfera leggera della Belle Epoque alla realtà cruda della guerra.

Il Museo di Gorizia è dotato di integrazioni multimediali di nuova concezione

Nella sala dedicata a Gorizia, un ampio tavolo multimediale descrive le distruzioni in città che per trenta mesi è stata in prima linea, bombardata e semidistrutta dalle opposte artiglierie. L’ultima sala del Museo ospita una nuova sezione incentrata sul tema della memoria della Grande Guerra, con un focus particolare sui monumenti e sacrari eretti durante gli anni successivi alla conclusione del conflitto.

Il Museo della Grande Guerra presenta un allestimento formato da uniformi ed equipaggiamenti, armi, munizioni, documenti e fotografie

Il Museo della Grande Guerra presenta importanti novità anche in termini di fruibilità, inclusività e accessibilità a beneficio di tutte le tipologie di pubblico, grazie all’inserimento di pedane e rampe, ascensori, piattaforme e servoscala e con un complessivo miglioramento dell’accessibilità motoria e visiva dell’intero compendio museale attraverso la realizzazione di nuovi accessi, percorsi interni e di un impianto illuminotecnico ad hoc. Il Museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00.

La Gubana Goriziana: un dolce tradizionale

Al Museo della Grande Guerra possiamo associare un piatto dolce della tradizione friulana: la Gubana Goriziana. La Gubana Goriziana (da non confondersi con quella di Cividale che viene fatta con pasta lievitata) è lo specchio del vasto mosaico di tradizioni culinarie di Gorizia, capitale Europea della Cultura 2025, sulla cui tavola arrivano echi delle tradizioni gastronomiche veneziane, mitteleuropee, orientali. Il dolce accoglie nella sua sfoglia lieve, burrosa e sottilissima un tripudio di noci, mandorle, pinoli, uva sultanina, cedro, cannella e chiodi di garofano: ingredienti che fanno intuire le origini di queta delizia, che originariamente era il dolce pasquale per eccellenza ed ora è sicuramente il piu` tipico di Gorizia. Lo si trova tutto l’anno nelle pasticcerie cittadine, per gustarne una fetta con una tazza di té, oppure da portare a casa intera, come dolce souvenir.

La Gubana Goriziana (foto Fabrice Gallina)

Ambasciatrice di questo dolce è stata la signora Lella Au Fiore (una di quelle donne mitteleuropee intelligenti, colte, intraprendenti), raccogliendo casa per casa in un libretto le ricette tramandate di generazione in generazione. Secondo lei il nome Gubana deriva dal termine ungherese skubanki (triturare) e dallo sloveno guba: ruga, piega. E può darsi anche che la sua forma a spirale si ispiri all’Eisemada, un dolce arabo.