Gubana goriziana, il dolce che unisce feste e tradizione contadina

La gubana è un dolce tipico friulano caratterizzato da un ripieno ricchissimo di noci, mandorle, nocciole, uvetta e frutta candita, avvolto in una sfoglia particolare con tuorli e vino bianco che la rendono più gustosa della versione classica. La frutta secca, tostata per esaltarne la fragranza, si unisce a liquori e spezie in un impasto che riposa anche per più giorni, arricchendosi di aromi.

Preparazione 1 La frutta secca va macinata a grana non troppo sottile e mescolata con la frutta candita tagliata a dadini piccoli. Una buona regola per esaltare la fragranza delle frutta secca e` di tostarla sempre in forno prima di usarla 2 L’uvetta va ammollata in rum o vino dolce 3 Tutti gli ingredienti del ripieno si mescolano insieme e si lasciano riposare anche per piu` giorni, mescolando di tanto intanto 4 Stesa la sfoglia sottile a rettangolo per realizzare una gubana, questa va pennellata con un cremina fatta con tuorli, zucchero e semi di una bacca di vaniglia 5 Dopo aver messo il salsicciotto di ripieno secondo il lato lungo della sfoglia, si arrotola a strudel e poi si acciambella ulteriormente il tutto. Il rapporto tra peso del ripieno e pasta e` di circa 3 a 1 in media, cioe` per le dosi di ripieno indicato il peso della pasta sfoglia e` di 3,2 kg 6 Prima di infornare a 180° pennelare con uovo sbattuto 7 Cuocere in forno per 45 minuti

La sfoglia viene stesa, pennellata con tuorli, zucchero e vaniglia, farcita e arrotolata in forma di chiocciola. Una preparazione tradizionale che richiede cura e tempo, simbolo delle feste friulane.