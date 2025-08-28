EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Gubana goriziana, il dolce che unisce feste e tradizione contadina

La gubana goriziana è un dolce tradizionale con sfoglia arricchita da vino e tuorli e ripieno di frutta secca, canditi e spezie. Un impasto che riposa giorni per un gusto intenso, tipico delle feste

Categoria: Dolce
Difficoltà: Alta
Costo: Medio-Alta
Tempo di preparazione: 105 minuti
Calorie: 520 kcal

28 agosto 2025 | 10:30
28 agosto 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Pasta sfoglia
  • Burro
    1500 g
  • Farina
    1500 g
  • Tuorlo d'uovo
    6 n
  • Limoni (succo)
    3 n
  • Bicchieri di vino bianco
    1 n
  • Cucchiai di zucchero
    2 n
  • Ripieno
  • Noci
    1000 g
  • Mandorle
    1000 g
  • Nocelle
    1000 g
  • Uvetta sultanina
    1000 g
  • Zucchero
    1500 g
  • Cedro candito
    300 g
  • Pinoli
    200 g
  • Biscotti sbriciolati
    qb
  • Rum (o Marsala)
    qb
  • Vino dolce
    qb
  • Spezie (a piacere tra bacca di vaniglia, cannella , noce moscata, chiodi di garofano, pepe)
    qb
  • Crema per interno della sfoglia
  • Uova
    qb
  • Zucchero semolato
    qb
  • Bacca di vaniglia
    qb
La gubana è un dolce tipico friulano caratterizzato da un ripieno ricchissimo di noci, mandorle, nocciole, uvetta e frutta candita, avvolto in una sfoglia particolare con tuorli e vino bianco che la rendono più gustosa della versione classica. La frutta secca, tostata per esaltarne la fragranza, si unisce a liquori e spezie in un impasto che riposa anche per più giorni, arricchendosi di aromi.

Preparazione
1
La frutta secca va macinata a grana non troppo sottile e mescolata con la frutta candita tagliata a dadini piccoli. Una buona regola per esaltare la fragranza delle frutta secca e` di tostarla sempre in forno prima di usarla
2
L’uvetta va ammollata in rum o vino dolce
3
Tutti gli ingredienti del ripieno si mescolano insieme e si lasciano riposare anche per piu` giorni, mescolando di tanto intanto
4
Stesa la sfoglia sottile a rettangolo per realizzare una gubana, questa va pennellata con un cremina fatta con tuorli, zucchero e semi di una bacca di vaniglia
5
Dopo aver messo il salsicciotto di ripieno secondo il lato lungo della sfoglia, si arrotola a strudel e poi si acciambella ulteriormente il tutto. Il rapporto tra peso del ripieno e pasta e` di circa 3 a 1 in media, cioe` per le dosi di ripieno indicato il peso della pasta sfoglia e` di 3,2 kg
6
Prima di infornare a 180° pennelare con uovo sbattuto
7
Cuocere in forno per 45 minuti

La sfoglia viene stesa, pennellata con tuorli, zucchero e vaniglia, farcita e arrotolata in forma di chiocciola. Una preparazione tradizionale che richiede cura e tempo, simbolo delle feste friulane.

© Riproduzione riservata

 
gubana dolce friulano ricetta tradizionale frutta secca dolci delle feste dolci friulani cucina regionale dessert natalizi lievitati italiani specialità tipiche
 
