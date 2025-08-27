Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition 2025: gusto e spettacolo a Garda

Il prossimo martedì 2 settembre 2025, il Lungolago di Garda (Regina Adelaide - Piazza del Municipio) ospiterà la terza edizione della Coppa del Mondo del Panettone - Summer Edition, una manifestazione che celebra l’incontro tra due eccellenze della pasticceria italiana: panettone e gelato.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, inizierà alle ore 18:30 e proseguirà fino alle 22:00, offrendo un programma ricco di degustazioni, spettacoli e momenti di intrattenimento gastronomico.

Degustazioni e spettacoli: il programma dell’evento

La giornata sarà animata da degustazioni gratuite, spettacolari sculture di ghiaccio dal vivo e dalla competizione tra maestri pasticceri e gelatieri.

Una giuria specializzata valuterà i partecipanti su panettoni con gelato di due tipolgie diverse

I partecipanti dovranno presentare due creazioni:

Un panettone farcito con gelato, sorbetto o semifreddo;

con gelato, sorbetto o semifreddo; Un panettone decorato ispirato al tema “Parchi divertimento”.

La giuria, composta da esperti del settore come Luciana Polliotti, Roberto Rinaldini, Angelo Principe, Giorgio Zanatta, Marco Pedron e Domenico Di Clemente, valuterà i concorrenti sulla base di criteri quali armonia tra dolce e farcitura, temperatura di servizio, estetica e pulizia del taglio, oltre naturalmente alla qualità del gusto.

Panettone e gelato: un connubio che conquista anche l’estate

Dopo il successo della quarta edizione milanese nel novembre 2024, la tappa di Garda conferma l’obiettivo di destagionalizzare il panettone, proponendolo come dessert ideale anche per i mesi più caldi. L’abbinamento con il gelato, infatti, esalta la versatilità di questo lievitato, trasformandolo in una proposta fresca e contemporanea, capace di conquistare nuovi pubblici e di offrire esperienze di degustazione innovative.

Giuseppe Piffaretti, ideatore della Coppa del Mondo del panettone

«Saremo a Garda con la terza edizione di Panettone Summer Edition - spiega il Maestro Giuseppe Piffaretti - Con questo nuovo appuntamento vogliamo ribadire che il panettone non è solo un dolce delle feste, ma un grande lievitato capace di vivere tutto l’anno. La collaborazione tra maestri pasticceri e gelatieri apre nuove possibilità creative e dimostra quanto il panettone, unito al gelato, possa diventare un’esperienza contemporanea, fresca e condivisa, capace di conquistare anche l’estate».

Gli ospiti e il talk dedicato alla pasticceria italiana

Durante la serata è previsto anche un talk che vedrà protagonista Giuseppe Piffaretti, ideatore della Coppa del Mondo del Panettone, insieme ai giurati della competizione. Il confronto sarà dedicato all’evoluzione del panettone e del gelato, due simboli dell’arte dolciaria italiana capaci di coniugare storia, ricerca e creatività.

«Accogliere la Coppa del Mondo del Panettone - Summer Edition”- spiega l’assessore alla Cultura, Turismo e Manifestazioni del Comune di Garda Giovanna Rizzi - è per noi motivo di grande orgoglio. Portare il panettone sulle rive del Lago in una veste estiva, creativa e golosa è un modo originale per unire tradizione, territorio e gusto. Un’occasione per valorizzare la nostra cittadina come luogo di cultura gastronomica e innovazione».

Il patrocinio e i partner dell’iniziativa

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Garda e il supporto di numerosi partner di settore come Agrimontana, Agricacao, Molino Dallagiovanna, Corman, Artecarta, Vaniglia Gourmet, oltre a Irinox, Eismac, Ostificio Prealpino, Goeldlin, Conpait, Apei, Sigep e IBIE.

Pasticceria Internazionale sarà il main media partner dell’evento, garantendo ampia visibilità a livello nazionale e internazionale.

Una manifestazione che salta la qualità del panettone con gelato

Storia della Coppa del Mondo del Panettone

La Coppa del Mondo del Panettone è un evento internazionale che celebra la storia, la qualità e la diffusione globale del panettone. Nata nel 2019 a Lugano, la manifestazione ha poi visto altre edizioni di successo, nel 2021 ancora a Lugano e nel 2022 e 2024 a Milano.

Ogni edizione propone competizioni, degustazioni e workshop per raccontare come questo lievitato sia diventato un’icona della pasticceria di alto livello. Il programma completo è disponibile sul sito della Coppa del Mondo del Panettone.