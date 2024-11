Alla Coppa del Mondo del Panettone 2024 trionfano Spagna e Italia

Si è conclusa con numeri record e una finale sold out la quarta edizione della Coppa del Mondo del Panettone, svoltasi a Milano a Palazzo Castiglioni dall'8 al 10 novembre. Nel corso di questo evento internazionale dedicato al lievitato simbolo delle festività natalizie, sono stati premiati come migliori panettoni al mondo quello tradizionale del maestro spagnolo Ton Cortés e quello al cioccolato dell'italiano Pasquale Iannelli.

Il podio della categoria Panettone tradizionale ha visto primeggiare Cortés, seguito dagli italiani Pasquale Pesce, al secondo posto, e Maurizio Sarioli, terzo classificato. Nella categoria Panettone al cioccolato, invece, il podio è stato tutto italiano: oltre alla vittoria di Pasquale Iannelli, si sono distinti Pasquale Marigliano al secondo posto e Armando Pascarella al terzo.

Coppa del Mondo del Panettone 2024: i premi speciali e la giuria

Oltre ai titoli principali, l'edizione 2024 ha conferito diversi premi speciali. Pasquale Iannelli si è aggiudicato anche il "Premio della stampa" per il miglior panettone al cioccolato, assegnato da una giuria di esperti del settore gastronomico. È stato inoltre insignito del titolo di “Maestro del panettone 2024” Piergiorgio Giorilli, per la sua lunga carriera e il contributo alla crescita dei giovani talenti nella panificazione. Per il miglior club internazionale è stato premiato il Perù, mentre il "Premio Artecarta Capsule Collection", dedicato al miglior packaging artistico, è stato assegnato a Linda Sandrini dell'Istituto “C. Golgi” di Brescia. Infine, il riconoscimento per il miglior video è andato all'italiano Francesco Lastra. Infine, il premio per il Panettone extra europeo per la categoria "Panettone tradizionale" è andato a alla pasticcera Yasuda Tazumi (Giappone) e per la categoria "Panettone al cioccolato" a Carlo Strobbe (Perù).

Ecco i premi speciali e la giuria della Coppa del Mondo del Panettone 2024

A valutare i panettoni è stata una giuria internazionale di rinomati professionisti, che ha esaminato con attenzione i dettagli di forma, profumo e sapore. Nella categoria Panettone tradizionale, tra i giurati figuravano grandi nomi come Iginio Massari, Julien Alvarez, Bruno Buletti e Paco Torreblanca. Per la categoria Panettone al cioccolato, invece, si sono riuniti esperti del calibro di Ernst Knam, François Stahl, Jimmy Griffin e Andrea Besuschio.

Che cosa sapere sulla Coppa del Mondo del Panettone

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento internazionale interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nasce per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d'origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale. Patron della manifestazione è il maestro Giuseppe Piffaretti; la prima edizione si è svolta a Lugano nel novembre 2019; la seconda nel novembre 2021 e la terza a Milano a novembre 2022. Oltre alla competizione l'evento promuove dimostrazioni, degustazioni, visite agli espositori, laboratori, workshop per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto che è riuscito a valicare i confini d'origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.