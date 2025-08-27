Masa Experience, i menu dello chef Danilo Mancini tra Mediterraneo e Medio Oriente

Al Masa Rooftop, all’interno del The Major Hotel di Roma, si celebra la cucina mediterranea e romana ma con quel tocco esotico e non invasivo che donano le spezie. I piatti sono di ispirazione mediorientale e mostrano la ricchezza, la varietà e l'esuberanza dei prodotti dell'agroalimentare e del pescato della vasta area. La scelta non è casuale perchè siamo nel quartiere multietnico della Capitale, quello del mercato di Piazza Vittorio dove convergono tutti i sapori e le spezie del mondo. Il gioco che propone lo chef Danilo Mancini, su questa terrazza affacciata sulle cupole della Basilica di Santa Maria Maggiore, spazia sui contrasti nel sapore, nel colore e nella consistenza. Ma è quell'esaltazione che danno le spezie che rendono unici i piatti e nello stesso stempo, seguendo le tracce degli ingredienti, si scoprono collegamenti imprevisti con altre culture.

Al Masa Rooftop chef Danilo Mancini propone piatti che sono commistione tra varie culture

Masa Rooftop, un luogo affascinante

Ad affascinare, in questo viaggio trasversale del gusto, è anche il roof, un luogo magico, sospeso con vista sulla città fino al verde del Gianicolo, che invita al giusto relax per restituire al cibo, fonte di piacere, anche la funzione di conoscenza e di convivialità. Il Tabbouleh, la Tajine, l’Hummus o Hummasa i falafel e tanti altri sapori della cucina levantina rendono la scelta intrigante e esotica, per poi dare una svolta al viaggio con sapori più nostrani e riconoscibili.

Il suggestivo panorama dalla terrazza dal Masa Rooftop

In armonia la drink list con cocktail signature anch’essi arricchiti da preparati che provengono da altre culture e tradizioni come il Kefir e la Kombucha, accanto ad una lista di vini, spumanti e distillati ben calibrata.

Commistione di cucine al Masa Rooftop

"Masa Rooftop", a due anni dall'apertura, ha conquistato il pubblico romano con un'offerta originale e con l'accoglienza speciale di Davide Giuffrida, food&beverage manager, e del Restaurant Manager Daniele Ferraiuolo. L'accoglienza non è legata agli orari canonici del pasto e della cena, così come i piatti che puntano all'intreccio di sapori non potrebbero essere catalogati come primi o secondi come da tradizione nostrana.

Masa Rooftop, la mano dello chef Mancini

Danilo Mancini, classe 1990, affiancato da Federico Frau, ha raccolto la sfida di realizzare una proposta speziata e colorata che fa sognare mondi altri e lontani, secondo il desiderio dei proprietari, una famiglia di origine mediorientale. "Masa" è infatti una parola che nella linguistica mediterranea ricorre spesso e può indicare il prezioso diamante o il viaggio, in questo caso trasversale fra una cultura tanto articolata come quella mediorientale.

Chef Danilo Mancini

E cucina multietnica non era forse anche quella di Roma antica - ricorda lo chef - esaltata da spezie o aròmata come zafferano, zenzero, cardamomo, o lauro indiano, come scriveva Apicio?

Cucina multietnica creativa al Masa Rooftop

Masa Rooftop, come si mangia

Per scoprire la cucina di Masa Rooftop,oltre al menu à la carte, c'è Masa Experience con due menu degustazione: il Medioriental (60 euro) e il Mediterranean (75 euro). Sono preceduti dai Mazè, nella cultura levantina piattini con pietanze diverse, popolari anche nella tradizione ellenica tanto da dare il nome al locale che li serve: Mezedopoleio.

Chef Danilo Mancini al lavoro

Intriganti le proposte, dallo Spaghettino con burro noisette, zest di limone, alici del Cantabrico, olio all’alloro, pane al profumo di peperoncino e finocchietto al Pescato all’amo, trancio di pesce avvolto in foglie di lattuga con ragù di alghe e fichi su purea di patate e tartufo fino alla Tagliatella con ragù d’agnello, crema di piselli, scaglie di pecorino, sommacco e allo Shawarma Masa, un kebab originale di Masa con francesine di pollo, vitello marinato alle spezie, insalata, salsa yogurt greco e coriandolo, salsa agrodolce fatta in casa, cipolla. Concludono i dessert: Baklava e Arancia e fiori.

Dolci di classe al Masa Rooftop

«Per me realizzare questi piatti - dice lo chef - è stata una sfida personale, a partire dal kebab fino ad arrivare al falafel. Questa è un tipo di cucina dove sono in gioco tantissime spezie molto forti per un palato non abituato, quindi ho dovuto fare molte prove negli abbinamenti per cercare l’equilibrio giusto e la delicatezza per adattare questa cucina al gusto del pubblico romano. Ho dovuto quindi fare mia questo visione gastronomica, con intuito ed estro, leggendo e studiando molto».

Mesalalfel del Masa Rooftop

Da provare in carta l'Hummasa o vellutata di ceci con spuma di acqua ed estratto di cipolla con la pita, la Giudea ossia carciofo fritto con formaggio erborinato e crema di aglio nero; Carne Salata, un carpaccio di noce di manzo marinato con funghi alla plancia affumicati, vin cotto e foglie di stagione saltate; Ceviche di pesce del giorno salsa shakshuka, leche di tigre, zafferano e semi di zucca; il Masalalfel, un falafel con ben 36 spezie calibrate e con panatura speziate, cipolla candita e zucchina marinata.

Masa, l'Aperitivo Experience

Masa è aperto sia a pranzo che a cena, oltre che per l’Aperitivo Experience (35 euro) con una selezione di 5 Mazè e un drink da un'ampia lista che include sapori esotici. Qualche esempio: Il Katush Mary con Gin Tanqueray, limoncello di Capri, pomodoro speziato lattofermentato, il Pancar Paloma con Tequila Casamigos, Kefir di melagrana e barbabietolla, il Kamparidè con Campari, Liquore Doragrossa rabarbaro e menta, Kombucha rosa e karkadè o il Mawz Champagne con Whisky Johnnie Walker Black Label, Sherry Ammontillado, sesamo, Banana Champagne, il Chai Tarih con Rum Zacapa 23, kefir, chai, datteri e cioccolato.

La terrazza del Masa Rooftop

Non mancano proposte di mocktail alcol free come il Fra’oula, Yanlis Garibaldi, Portoka’li Mediterranea, Tanqueray 0.0. Il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 16.00 c'è il brunch, sempre in terrazza (40 euro, bevande escluse).