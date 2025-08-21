EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 21 agosto 2025  | aggiornato alle 11:55 | 114020 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Masa Nostrum di Danilo Mancini del Masa Rooftop

Lo chef Danilo Mancini intreccia sapientemente le trame gustative del Mediterraneo con le suggestioni aromatiche del Medio Oriente, dando vita a un piatto che è un dialogo tra culture attraverso ingredienti, tecniche e profumi

Tipologia Cucina: Fusion
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 170 minuti
Calorie: 650 kcal

21 agosto 2025 | 10:30
Masa Nostrum di Danilo Mancini del Masa Rooftop
Masa Nostrum di Danilo Mancini del Masa Rooftop

Masa Nostrum di Danilo Mancini del Masa Rooftop

Lo chef Danilo Mancini intreccia sapientemente le trame gustative del Mediterraneo con le suggestioni aromatiche del Medio Oriente, dando vita a un piatto che è un dialogo tra culture attraverso ingredienti, tecniche e profumi

Tipologia Cucina: Fusion
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 170 minuti
Calorie: 650 kcal
21 agosto 2025 | 10:30
 
di Danilo Mancini
Masa Rooftop - Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la pasta all’uovo
  • Semola
    100 g
  • Farina 00
    50 g
  • Tuorli
    60 g
  • Uovo intero pasta gialla
    50 g
  • Olio evo
    4 ml
  • Sale
    qb
  • Per la farcia
  • Patata Leonessa
    100 g
  • Spigola pescata all’amo
    100 g
  • Mascarpone
    20 g
  • Scalogno
    10 g
  • Porro
    5 g
  • Sale
    qb
  • Pepe verde
    qb
  • Per la salsa zafferano e cozze
  • Latte cocco
    100 ml
  • Pistilli di zafferano iraniano
    20 n
  • Acqua di cozze
    200 ml
  • Cozze
    50 g
  • Olio evo
    20 ml
  • Cipolla confit
    20 g
  • Wasabi
    qb
  • Farina di carrube
    qb
  • Per la salsa al prezzemolo
  • Prezzemolo
    100 g
  • Olio di semi
    50 ml
  • Acqua
    20 ml
  • Per l’olio al peperoncino
  • Peperoncino fresco
    20 g
  • Acqua
    100 ml
  • Aceto
    50 ml
  • Olio di semi
    50 ml
  • Per il caviale di chia
  • Chia
    10 g
  • Acqua
    100 ml
  • Colatura di alici Cetara
    20 ml
  • Pepe verde
    qb
  • Carbone attivo
    qb
Fiera Bolzano 2025
CostaGroup
Cappa delle Pizze
Parmigiano

Lo chef Danilo Mancini intreccia sapientemente le trame gustative del Mediterraneo con le suggestioni aromatiche del Medio Oriente, dando vita a un piatto che racconta un dialogo tra culture attraverso ingredienti, tecniche e profumi. Se la spigola, le cozze e la colatura di alici parlano il linguaggio del mare nostrum, il latte di cocco, lo zafferano, la farina di carrube e il carbone attivo evocano orizzonti più lontani.

Preparazione
1
Mescolare insieme le farine, aggiungere le uova e gli altri ingredienti, impastare e lasciare riposare almeno trenta minuti in frigorifero.
2
Nel frattempo, preparare la farcia. Mettere le patate a bollire in acqua leggermente salata e intanto sfilettare la spigola e farla marinare con olio, scalogno e porro. Quando le patate saranno cotte, pelarle e schiacciarle. Fare saltare in una padella leggermente oliata il pesce con le patate.
3
Lasciare raffreddare, aggiungere il mascarpone e mixare. Prendere la pasta dal frigo, stenderla, copparla e realizzare i tortelli.
4
Procedere con la preparazione della salsa zafferano e cozze. Pulire le cozze e farle aprire in padella. Toglierle una a una dal fuoco man mano che si aprono in modo che rimangano umide e corpose. Filtrare il liquido ottenuto, aggiungere latte di cocco, i pistilli di zafferano, la cipolla confit e l’olio extravergine di oliva.
5
Portare il tutto in ebollizione, aggiungere farina di carrube e wasabi. Una volta arrivati alla giusta consistenza filtrare. Gratinare in forno a 160° C con una spolverata di pangrattato aromatizzato al prezzemolo i frutti delle cozze.
6
Sbollentare leggermente le foglie di prezzemolo e raffreddarle in acqua e ghiaccio. Scolarle ed emulsionare con olio e acqua facendo addensare.
7
Per l’olio al peperoncino pulire i peperoncini eliminando i semi, bollirli in acqua ed aceto e lasciarli raffreddare in acqua e ghiaccio. Frullare i peperoncini con l’olio di semi facendo montare sino a ottenere la giusta consistenza. Passare il composto in un setaccio a maglia fina.
8
Mettere a bagno i semi di chia in acqua calda fino a che non si ottiene la consistenza di un finto caviale. Aggiungere la colatura di alici, il sale, il pepe e il carbone attivo.
9
Cuocere in acqua bollente salata i tortelli, scolarli e tamponarli per asciugarli. Passarli velocemente in una padella calda con un filo di olio in modo che si crei una leggera crosticina.
10
Sul fondo di un piatto stendere la salsa di zafferano e cozze, adagiarvi i tortelli e rifinire con la salsa al prezzemolo, l’olio al peperoncino, le cozze gratinate e il caviale di chia.

Il risultato è una preparazione articolata e raffinata, in un piatto che si fa crocevia di sapori. 

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Masa Rooftop Masa Nostrum zafferano latte di cocco pasta frescaDanilo Mancini
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Fiera Bolzano 2025
CostaGroup
Cappa delle Pizze
Parmigiano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 