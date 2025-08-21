Masa Nostrum di Danilo Mancini del Masa Rooftop

Lo chef Danilo Mancini intreccia sapientemente le trame gustative del Mediterraneo con le suggestioni aromatiche del Medio Oriente, dando vita a un piatto che racconta un dialogo tra culture attraverso ingredienti, tecniche e profumi. Se la spigola, le cozze e la colatura di alici parlano il linguaggio del mare nostrum, il latte di cocco, lo zafferano, la farina di carrube e il carbone attivo evocano orizzonti più lontani.

Preparazione

1 Mescolare insieme le farine, aggiungere le uova e gli altri ingredienti, impastare e lasciare riposare almeno trenta minuti in frigorifero.

2 Nel frattempo, preparare la farcia. Mettere le patate a bollire in acqua leggermente salata e intanto sfilettare la spigola e farla marinare con olio, scalogno e porro. Quando le patate saranno cotte, pelarle e schiacciarle. Fare saltare in una padella leggermente oliata il pesce con le patate.

3 Lasciare raffreddare, aggiungere il mascarpone e mixare. Prendere la pasta dal frigo, stenderla, copparla e realizzare i tortelli.

4 Procedere con la preparazione della salsa zafferano e cozze. Pulire le cozze e farle aprire in padella. Toglierle una a una dal fuoco man mano che si aprono in modo che rimangano umide e corpose. Filtrare il liquido ottenuto, aggiungere latte di cocco, i pistilli di zafferano, la cipolla confit e l’olio extravergine di oliva.

5 Portare il tutto in ebollizione, aggiungere farina di carrube e wasabi. Una volta arrivati alla giusta consistenza filtrare. Gratinare in forno a 160° C con una spolverata di pangrattato aromatizzato al prezzemolo i frutti delle cozze.

6 Sbollentare leggermente le foglie di prezzemolo e raffreddarle in acqua e ghiaccio. Scolarle ed emulsionare con olio e acqua facendo addensare.

7 Per l’olio al peperoncino pulire i peperoncini eliminando i semi, bollirli in acqua ed aceto e lasciarli raffreddare in acqua e ghiaccio. Frullare i peperoncini con l’olio di semi facendo montare sino a ottenere la giusta consistenza. Passare il composto in un setaccio a maglia fina.

8 Mettere a bagno i semi di chia in acqua calda fino a che non si ottiene la consistenza di un finto caviale. Aggiungere la colatura di alici, il sale, il pepe e il carbone attivo.

9 Cuocere in acqua bollente salata i tortelli, scolarli e tamponarli per asciugarli. Passarli velocemente in una padella calda con un filo di olio in modo che si crei una leggera crosticina.